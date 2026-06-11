【幼児向けお絵かき講座】夏だ！ アートだ！　コドモエアトリエ　ぬって、かさねて、ひらめく『クレパスアートワークショップ』開催のご案内

株式会社小学館集英社プロダクション

株式会社小学館集英社プロダクション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松井聡）が運営する、コドモエアトリエ教室では幼児を対象とした「キッズクレパスアートワークショップ」 を開催いたします。『1日10分でえがじょうずにかけるほん』で知られるあきやまかぜさぶろう監修のお絵かき教室コドモエアトリエでは、〇△▢のカタチで捉える絵の基本（コツ）を学びクレパスの技法を使いながら、今しか描けないお子さまの表現豊かな作品が生まれます。

■コドモエアトリエの特徴

絵は、基本（コツ）を理解することで劇的にかわります。

カタチを捉える力を育てることでお子さまの「描けた！」の体験を引き出し、観察力・創造力・表現力を育みます。

■ ワークショップの特徴

キッズクレパスアートワークショップでは絵の基本（コツ）を学びながらいくつかの技法を使い、個性が光る作品を仕上げます。

カタチで捉える、あきやまかぜさぶろうメソッドとお子さまの力がかけ合わさることで化学反応を越こし、今しか描けない作品を生み出します。

年齢に応じた3つのコースをご用意しています。

・1～2歳対象：はじめてのクレパスアート体験

・3～4歳対象：親子クレパスアート

指や綿棒を使いながら、親子で共同作品を制作

・4～6歳対象：クレパスアート

絵のコツを習得し、4つの技法を用いて個性あふれる作品を完成

■ 参加者へのメッセージ

お子さまに、絵の描き方を聞かれて困った経験はありませんか？

絵にも運動や音楽と同様に基本があります。基本（コツ）を知る事でお子さまの観察力・創造力・表現力を育み、今しか描けた感性豊かな作品を生み出します。

この夏、お子さまの描く作品を見に来ませんか？

■ 講座概要

講座名：「キッズクレパスアートワークショップ」

対象：1歳～6歳までの未就学児

※4歳までは親子でご参加ください。

形式：少人数・定員制

期間：7・8月限定

参加特典：みんな嬉しい！夏のいっしょ割♪

お友だち・ごきょうだいと一緒に参加の場合、参加費から550円（税込）割引となります。

参加費用：

・1～2歳対象：はじめてのクレパスアート体験 全1回45分／4,400円

・3～4歳対象：親子クレパスアート 全1回50分／4,400円

・4～6歳対象：クレパスアート 全2回各50分／8,800円

■開催日程・教室

■ お申し込み詳細

https://f.msgs.jp/n/form/xvx/DHG5Ze9p-AAEJhhfGUVE4(https://f.msgs.jp/n/form/xvx/DHG5Ze9p-AAEJhhfGUVE4)

定員になり次第締め切りとなります。お早めにお申し込みください。

■コドモエアトリエHP

https://kodomoe-atelier.com/(https://kodomoe-atelier.com/)