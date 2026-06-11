「キットカット」とコラボした、チョコ尽くしのアイスクリームケーキ！「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ ～made with KITKAT (R)～」

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社

B-R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長兼 社長 CEO ジョン・キム：東京証券取引所(スタンダード市場)：2268）は、ネスレ日本株式会社（所在：兵庫県神戸市／代表取締役 社長 兼 CEO 深谷 龍彦）の大人気チョコレート「キットカット」とコラボレーションしたアイスクリームケーキ「ハッピーブレイクタイム シェアケーキ ～made with KITKAT(R)～」を2026年6月17日（水)から発売します。

2023年に発売し、ご好評をいただいたコラボフレーバー「ハッピーブレイクタイム ～ⅿade with KITKAT(R)～」を使用した贅沢なアイスクリームケーキが登場します。「キットカット」ファンやチョコ好きにたまらないアイスクリームケーキはパーティーやお誕生日、手土産にもおすすめ。ご家族や友人と、ハッピーな時間をシェアしましょう。

商品詳細

5人でシェアしてね

ミルクとビター、2種のチョコレートアイスクリームにサクッサク食感の「キットカット」が入ったフレーバー「ハッピーブレイクタイム ～ⅿade with KITKAT(R)～」がアイスクリームケーキに！チョコレートホイップを絞り、チョコレートシロップと小さな丸い「キットカット」をたくさんトッピングしました。最後に付属の「キットカット」を自由に飾って完成です！この時期だけの贅沢な味わいをお楽しみください。

【価格】 3,500円

【サイズ】 4号／直径 約14cm×高さ 約5cm

【販売期間】 2026年6月17日（水）～ なくなり次第終了

「キットカット」コラボフレーバー

「ハッピーブレイクタイム ～ⅿade with KITKAT(R)～」も発売中！

【価格】シングル・レギュラーサイズ 420円

バスキンロビンスブランドは、世界52カ国・7,700店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。

1,400種類以上のオリジナルフレーバーの中から季節にあわせた31種類のアイスクリームを店舗で提供しています。

創業以来“We make people happy.(R)” を理念に掲げ、

アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。