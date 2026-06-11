【フライングタイガー】目玉焼きにクロワッサン！にぎやかなフードモチーフの『ブレックファストクラブシリーズ』新登場

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）は、シーズンを楽しむインスピレーションをご提供する、北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストアです。

今回は、2026年6月19日（金）より販売を開始する（※）新商品全200種の中から、目玉焼きやクロワッサンなど、遊び心のある朝食をテーマにしたデザインシリーズ『ブレックファストクラブシリーズ』（全20種）の一部をご紹介します。キッチンアイテムやステーショナリーなど、おうち・オフィス・学校など日常生活で活躍するユニークなアイテムをラインナップしました。

※表参道ストア・吉祥寺ストア・オンラインストア（楽天市場ストア）では、2026年6月12日（金）より先行発売開始予定です。

人気のランチバッグが『ブレックファストクラブシリーズ』に登場。サイズは、目玉焼き18.5×19.5cm、クロワッサン12.7×14cm。パンやサンドイッチ、お菓子などを入れたくなるキュートなデザインです。どちらも20枚入り

ランチバッグ 各275円

目玉焼き＆クロワッサンは19×26cm、目玉焼きは14.5×20.5cmのフードバッグ。繰り返し使えるので、食べものの持ち運びはもちろん、冷蔵庫での保管にも便利です。

フードバッグ（2枚セット） 550円

広げると38×38cmの大判サイズになるキッチンクロス。お皿を拭いたり、台布巾として使ったり、手を拭きたい時にさっと取れるようにぶら下げておいたりと、キッチンで頼れる一枚です。

キッチンクロス（4枚セット） 440円

25×25cmサイズのマイクロファイバークロス。キッチンで使うのはもちろん、水を含ませてお手拭きにしたり、ハンドタオルとして持ち歩いたりするのにも便利なサイズです。

マイクロファイバークロス（5枚セット） 385円

朝に飲むミルクを連想させる、15.9×12.3×11.2cmの牛模様の冷蔵庫型ロッカー。6種のマグネット付きで、自分好みにアレンジしながら小物を収納できます。ぬい撮りの小道具や、おままごとにもぴったりです。

冷蔵庫型ロッカー（マグネット付） 1,760円

9×24.5×3.5cmの、朝食を楽しむダイナソーとユニコーンデザインの多機能ペンケース。ボタンを押すといろいろな部分が開く仕掛け付きで、開けるたびにワクワク感を楽しめます。

多機能ペンケース 各1,540円

ペンケースと同デザインの12.5×15cmサイズの、シリコン製電卓。ぷっくりとした見た目がかわいく、子どもはもちろん、大人も思わず手に取りたくなるアイテムです。

電卓 各770円

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全64店舗を出店しています。＊2026年6月11日現在

<ブランド＞

ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/

楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

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＜公式スタッフアンバサダー＞

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※商品は、在庫がなくなり次第終了となります。