時代を超えた伝説の少女たちがゾンビィとして復活！？サプライズボックスに「ゾンビランドサガ」が新登場！

株式会社Brave group

株式会社Smarprise（所在地：東京都港区、代表取締役：五十嵐 健、以下「Smarprise」）は、2026年6月10日(水)15時より、『ゾンビランドサガ』の限定アイテムを詰め込んだ「サプライズボックス（SURPRISE BOX）」の申込受付を開始いたしました。

■『ゾンビランドサガ』サプライズボックス 概要

新感覚ゾンビアイドル系アニメ『ゾンビランドサガ』がサプライズボックスに新登場！ここでしか手に入らないオリジナルアイテムを、2か月に一度の定期便で1つのボックスにまとめてお届けします。

『ゾンビランドサガ』とは

時代を超えて伝説の少女たちがゾンビィとして復活し、佐賀のご当地アイドルとして奮闘する新感覚ゾンビアイドル系アニメ『ゾンビランドサガ』。ゾンビィならではのとんでも展開、まさかの大感動、そしてアイドルを超越した音楽にたちまち話題が沸騰！彼女たちは佐賀を、世界を救えるのか！？

●ライトプラン

「アクリルスタンド」など、選りすぐりのアイテムをお届けします。

価格：6,050円（税込）／2ヶ月ごと

●プレミアムプラン

ライトプランに含まれる「アクリルスタンド」などに加え、「Tシャツ」などを追加。普段使いできるものからコレクションアイテムまで、豊富なアイテムの豪華セットをお届けします。プレミアムプランには、ライトプランでお届けするアイテムがすべて含まれています。

価格：11,550円（税込）／2ヶ月ごと

申込ページ :https://surprisebox.jp/lineup/zombielandsaga

申込受付期間：受付中 ～ 2026年7月10日(金)正午まで

発送時期：2026年8月末頃を予定

※本情報は予告なく変更となる場合がございます。サプライズボックス公式HPをご参照ください。※別途送料がかかります。※サプライズボックスはサブスクリプションサービスです。「一度きり」と記載がないサプライズボックスの場合は、ご自身で解除対応を行わない限り申込が継続され、締切後に決済（審査）処理が行われます。締切前のプランは、いつでも解除のお申込が可能です。

(C)劇場版ゾンビランドサガ製作委員会

■「サプライズボックス（SURPRISE BOX）」とは

サプライズボックスは、好きなキャラクターやアーティストのオリジナルアイテムをひとつのボックスに詰め込んでお届けするサービスです。中身は開けるまでのお楽しみ。届くまでのワクワクと、箱を開けた瞬間のサプライズ体験をお楽しみいただけます。継続して楽しめるサブスクリプションプランのほか、気軽に試せる1度きりのサプライズボックスも展開しています。



▼現在受付中のサプライズボックス

https://surprisebox.jp/lineup



▼公式HP

https://surprisebox.jp/

■会社概要

株式会社Smarprise

・設立：2015年4月

・資本金：1.95億円（資本準備金含む）

・代表取締役：五十嵐 健

・取締役：武田 豊、山崎 優

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Platform（ECプラットフォーム事業・MD事業）

・URL：https://smarprise.co.jp/

株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：67.1億円（資本剰余金含む）

・代表取締役：野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company