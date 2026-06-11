コンテンツ産業に潜む「制作メタボ」とは？【Brushup】制作現場の「膨大なコスト損失」撲滅キャンペーンを開始

株式会社Brushup

コンテンツ制作現場のコミュニケーションプラットフォーム「Brushup（ブラッシュアップ）」の企画・開発・運営をする株式会社Brushup（本社：大阪市、代表取締役：水谷好孝、以下 当社）は、日本の未来を担うコンテンツ産業において、制作現場の多岐にわたる煩雑な作業が、膨大なコスト損失を生んでいる事象を「制作メタボ」と定義し、キャンペーン活動を開始しました。また本活動のアンバサダーとして、お笑い芸人・俳優の芋洗坂係長を「社外係長」に任命いたしました。

■ 背景

出版、印刷、広告、映像、IP（知的財産）などのコンテンツ産業。当社は、10年以上、これらの制作現場のDXを支援してきました。

制作現場では、大量のメールによるコメントやファイルのやりとり、膨大なタスクの進捗管理、人の目による修正前後の差分確認、原稿とPDFの照合などが日常的に行われています。これらの作業は、生み出されるコンテンツの量や関わる人数が多くなるほど煩雑になり、さらには、先祖返りや見落としなどの重大なリスクをはらんでいます。

これに起因するさまざまな非生産的な作業は、膨大なコスト損失となり、当社はこれを「制作メタボ」と定義しました。

「制作メタボ」の一例

- 最新版のファイルが行方不明になり、探す時間に追われる- タスクが膨大で「いま誰がボール（案件）を持っているのか」が分からず、メールを遡る- メールで常にCCは入ってるが、いまいち進捗が分からず、担当者に直接確認- 軽微な修正のはずの新旧のファイルを、くまなく目視チェックする- 原稿どおりのはずだが、本当に合ってるか、突き合わせ照合を行う- 校正のためにわざわざ紙に印刷し、赤入れして、スキャンをする- メールや紙などバラバラで返ってくる複数人の修正指示のとりまとめに苦労する- 動画の修正指示を出す際、動画を一時停止し、スクリーンショットを撮って、秒数をメモする- 気がつけば、クリエイティブに向き合う時間ではなく、メールのやりとりに時間を費やしている

これらの作業は一つ一つは、小さなコストであるため、見逃されがちです。しかし、これが１日に何十人、何百人と積み重なり、1週間、1ヶ月、1年間と続いた場合、その累積するコスト損失は無視できません。

ところが、これらが「ひとつの大きな課題」として、認知されづらいのが現状です。その主な理由として、課題が多岐にわたるため、総合的なボトルネックとして捉えられにくいことが挙げられます。それは人間のメタボリックシンドロームにおいて、食事、睡眠、運動など、原因や解決策が多重に絡み合っている構造と非常に似ています。

そこで当社は、コンテンツ制作現場の非生産的な作業のかたまりを「制作メタボ」とキャッチーに表現をすることで、企業の課題認知のきっかけをつくり、「制作メタボ」撲滅キャンペーン活動ならびに、その解消に向けた制作DXを推進していきます。

■ 芋洗坂社外係長の就任の背景およびイベントのお知らせ

「制作メタボ」のキャンペーン活動にあたり、アンバサダーとして、お笑い芸人・俳優の芋洗坂係長を「社外係長」に任命いたしました。企業が「制作メタボ」を悲観的に捉えず、自社の課題を前向きに解決していく姿をイメージし、ふくよかながらもキレキレダンスで、世間に元気を届ける芋洗坂係長に白羽の矢を立てました。

当社は、2026年6月17日 (水) から開催される「コンテンツ東京2026」に出展いたします。展示会の初日には、芋洗坂社外係長自らブースに立ち、「制作メタボ」のアピールならびに名刺交換を実施いたします。ぜひ、芋洗坂社外係長との交流をお楽しみください。

※）芋洗坂社外係長の出演時間の詳細は、後日、Brushupの公式SNS等でお知らせいたします。

なお、「コンテンツ東京2026」では、制作DX支援の内容、Brushupの便利な機能を実際のデモを交えてご紹介いたします。ぜひ、弊社ブースまで足をお運びください。

■ コンテンツ制作現場のためのコミュニケーションプラットフォーム「Brushup」について

Brushup（ブラッシュアップ）は、カタログ・チラシ、商品パッケージ、マンガ、学習教材、イラスト、Webコンテンツ、動画、IPコンテンツなど、さまざまなコンテンツ制作現場のためのコミュニケーションプラットフォームです。コメントやファイルのやりとり、校正、進捗管理などの機能をオールインワンで提供しています。

さらに、修正前後のファイルの自動差分抽出や、NGワードの使用箇所・表記ミスを自動でチェックする機能など、人の体力的・精神的負担を軽減する機能も搭載。これまでに大手企業から中小企業まで、業界を越えて約1,000社の制作DXを支援してきました。

■ 芋洗坂係長 プロフィール

芋洗坂係長（いもあらいざかかかりちょう）

福岡県北九州市出身。1989年にお笑いコンビ「テンション」を結成し、バラエティー番組などで活躍。その後、2008年「R-1ぐらんぷり」にて準優勝を果たす。得意の歌とダンスをベースに、俳優・芸人・ダンサー・振付師・脚本演出家・絵本作家など幅広い分野でマルチに活躍している。

■ コンテンツ東京2026の概要

イベント名： コンテンツ東京2026

会期： 2026年6月17日 (水) ～ 19日 (金) 10:00～17:00

会場： 東京ビッグサイト (西展示棟)

Brushupブース位置：小間番号3-40

URL： https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html

■ 会社概要

会社名： 株式会社Brushup

代表者： 代表取締役 水谷 好孝

事業内容： コンテンツ制作現場のためのコミュニケーションプラットフォーム「Brushup）」の企画・開発・運営および制作DX支援

URL： https://www.brushup.net

■ 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社Brushup

担当：坂部（さかべ）

Email：sakabe@brushup.net