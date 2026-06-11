トリナ・ソーラーの太陽光発電モジュール12製品が、東京都「優れた機能性を有する太陽光発電システム」に認定　～日本の都市部の住宅事情に配慮した、最適のラインアップ～

トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社

太陽光発電および蓄電ソリューション分野で世界をリードするトリナ・ソーラー（Trina Solar Co., Ltd.、SH:688599、以下「トリナ・ソーラー」）の太陽電池モジュール12製品が、公益財団法人東京都環境公社による「令和7年度 優れた機能性を有する太陽光発電システム」（機能性PV）に認定されました。

当該認定製品を用いた住宅用太陽光発電システムは、東京都の補助事業において上乗せ補助の対象となります。認定期間は2026年4月1日から2027年3月31日までです。

当社は、令和7年度の機能性PVの認定に係る公募において、小型（方形）、防眩型（ガラス製品）、軽量型（ガラス製品）の３認定区分（カテゴリー）に、12型番の製品を申請し、認定を取得しました。また、対象製品はトリナ・ソーラーのn型i-TOPCon技術を搭載しており、高出力・高効率化と長期的な発電性能を支える製品ラインアップです。

＜認定された当社の太陽光発電モジュール＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8483/table/239_1_3de7e16abb1bf4eed2f2bb36c6c3b01f.jpg?v=202606111252 ]

※東京都「優れた機能性を有する太陽光発電システム」の詳細に関しましては、「クールネット東京」公式サイト(https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/kinousei-pv/kinousei-pv-r07/)にてご確認ください。

■トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社 社長 李 娜（リ・ナ）のコメント

日本の住宅用太陽光発電市場では、屋根面積、建物の構造、近隣住民への配慮など、地域特有の設置条件に対応する製品が求められています。今回の認定を通じて、トリナ・ソーラーは、日本市場のニーズに対応した太陽電池モジュールの提供をさらに強化し、都市部を含む太陽光発電の普及拡大に貢献してまいります。

■日本の都市部住宅の環境に合わせた太陽光発電システムの設置に対応

日本の都市部の住宅では、屋根スペースが限られている、パネルの周辺環境への反射光の影響に配慮、屋根に乗せられる重量に限界がある、など、特有の事情があります。

今回認定された３カテゴリーの太陽光発電モジュールは、日本の都市部の住宅事情を十分に調査・研究したうえで、日本市場のために設計されました。

・小型（方形）は、屋根面積が限られる住宅や、屋根形状に制約がある住宅において、設置面積を有効に活用しやすい製品です。

・防眩型（ガラス製品）は、密集した住宅地域で、周辺環境への反射光の影響に配慮した製品です。

・軽量型（ガラス製品）は、屋根の耐荷重に考慮が必要な場合に備えて設計しました。

トリナ・ソーラーは、常に日本の市場に合った製品を開発するための努力を続け、最適の製品ラインアップを提供しています。

▽ トリナ・ソーラー（SH 証券コード：688599）について

1997年に設立されたトリナ・ソーラー株式会社は、スマート太陽光および蓄電ソリューション分野における世界的なリーディングカンパニーです。現在、世界180カ国以上で事業を展開しており、太陽光発電モジュール、蓄電ソリューション、追跡システム、スマートエネルギーソリューションを提供するとともに、ユーティリティ規模、商業・産業（C&I）、住宅向けなど、幅広い用途に対応しています。技術革新とグローバルな製造体制を強みに、再生可能エネルギーの普及拡大とネットゼロ社会の実現に貢献しています。

日本においては、2010年にトリナ・ソーラー・ジャパンを設立し、昨年15周年を迎えました。国内需要に合わせて最先端のフルライン製品を展開。パートナーの皆様と多数の実績を達成してきました。

Trinasolar トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6番4号 常盤橋タワー2606

https://www.trinasolar.com/jp

【本件に関するお問合せ】

●製品について

トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社 マーケティング部 YIP Sara-Jean

Mail: sarajean.yip@trinasolar.com

●取材等について

トリナ・ソーラー・ジャパン株式会社 広報PR事務局 株式会社アネティ 仲村・釜井

Mail: nakamura@anety.biz、kamai@anety.biz