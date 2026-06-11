ビザスク、6/17-19開催の「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に出展

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、2026年6月17日（水）～19日（金）にAichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される、日本最大級の自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA」に出展いたします。

＜展示会概要＞

開催日時 ：2026年6月17日（水）～19日（金）10:00～17:00

会場 ：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

主催 ：公益社団法人自動車技術会

公式サイト：https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/nagoya/

◆当社ブース：展示ホールE 251

◆出展の背景

当社は、研究開発、新規事業開発、DX推進、技術戦略立案など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて80万人超の知見データベースを活用した各種サービスを展開しています。

現在、自動車・モビリティ業界においては、CASE（コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化）への対応やSDV化、カーボンニュートラルに向けた軽量化・新素材の採用など、技術革新のスピードが急加速しています。

特に「次世代モビリティにおける市場の真のニーズはどこにあるか」「競合他社の技術開発やサプライチェーンの動向はどうか」といった情報は、一般的なデスクリサーチや論文・レポートだけでは把握が難しいのが現状です。

本展示会では、研究開発（R&D）部門、技術企画部門、新規事業開発部門の皆様に向け、業界の一次情報（生の声）を活用していかに効率よく市場ニーズを捉え、開発の精度とスピードを向上させるかをご紹介します。

◆出展内容：ビザスクinterviewのご紹介

「ビザスクinterview」は、190カ国・80万人超の知見データベースから、貴社の課題に合致するエキスパートに1時間からインタビューができるサービスです。

【ビザスクinterviewの3つの特長】

- ターゲット業界の「生の声」による用途探索自社技術・素材の自動車分野への展開を検討している現場担当者に、現在の課題やスペックへの要望、採用基準を直接ヒアリングできます。- 技術トレンド・競合動向の早期把握EV・自動運転などの特定技術分野に精通した有識者や、海外市場の動向に詳しいエキスパートから、公開情報には載らない最新の現場感覚を収集できます。- 高精度なマッチング「車載電池の熱マネジメントに詳しい人」「欧州の環境規制への実務対応経験者」など、ピンポイントな要件に対し、当社の専任スタッフが最適な候補者を提案します。

ーご相談の例ー

・EV・電動化に伴う新部品・新素材の採用基準や、ターゲット業界の課題を直接聞きたい

・自動運転・車載ソフト領域における国内外の技術トレンドや他社動向を把握したい

・海外の環境規制や通商政策が、現場のサプライチェーンに与える影響を知りたい

・次世代モビリティの社会実装の時期や、クリアすべき技術障壁を探りたい

サービスの詳細はこちら：https://visasq.co.jp/service/interview

サービスに関してのお問い合わせはこちら：https://visasq.co.jp/contact

■株式会社ビザスクについて

日本最大級のナレッジプラットフォームを活用し、新規事業推進を支援。

「想定顧客に聞ける」BtoB顧客ヒアリングを提供し、実際のニーズに基づく仮説構築および市場性検証を実現。導入は大手企業の新規事業部門・研究開発部門を中心に拡大し、東証プライム上場企業の4社に1社において導入実績を有する。

※複数部署での導入も1社扱い（2026年3月時点）

【会社概要】

会社名：株式会社ビザスク

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ1F・9F

設立日：2012年3月19日

代表者：代表取締役CEO 端羽 英子

証券コード：4490（東証グロース）

URL：https://corp.visasq.co.jp/

https://visasq.co.jp/