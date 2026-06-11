「dカード」のオンライン入会手続きの本人確認に、iPhoneのマイナンバーカードによる本人確認を追加

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「dカード(R)」のオンライン入会手続きの本人確認において、iPhoneのマイナンバーカードを用いた本人確認への対応（以下、本対応）を、2026年6月11日（木）から開始しました。本対応により、お客さまはカード自体を事前に用意することなく本人確認を行うことが可能です※1。

iPhoneのマイナンバーカードを「dカード」アプリで提示する際、お客さまは「Appleウォレットで本人確認」ボタンをタップし、本人確認に利用する情報を事前確認することができます。その情報は、お客さまがFace IDやTouch IDで認証後に共有されるため、ご本人の意思を確認しながら、マイナンバーカードを取り出すことなく、簡単、便利かつ安全に「dカード」アプリで本人確認いただけます。

iPhoneのマイナンバーカードのセキュリティとプライバシー

Apple製品は、お客さまが自分の情報を自分でコントロールでき、プライバシーを守るように設計されています。Appleウォレットの身分証明書は、モバイル身分証明書を追加して使うための安全な方法を提供すると同時に、物理的な身分証明書では実現できないセキュリティとプライバシーのメリットをお客さまに提供します。お客さまは、どの情報が開示されるかを毎回確認することができ、その情報は Face ID または Touch ID で認証した後に共有されます。お客さまがいつ、どこで、どのような情報を開示したかなど、提示に関する情報は暗号化され、お客さまのデバイス上にのみ保存されます。お客さまがいつ、どこで情報を共有したのかをAppleが知ることはありません。

Appleウォレットの身分証明書は、消費者のプライバシー保護に関する明確なガイドラインを定めているISO 18013-5シリーズおよびISO 23220シリーズの規格に対応しています。

iPhoneのマイナンバーカードの詳細及びAppleウォレットに追加する方法については、Appleのホームページ (https://www.apple.com/jp/wallet/#identity_cards）をご覧ください。

ドコモは今後も、お客さまの利便性とセキュリティの両立を図り、安心してご利用いただけるサービスの提供に取り組んでまいります。

※1 最新版の「dカード」アプリのインストールが必要です。

*「dカード」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

*iOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

*Apple、iPhone 、Appleウォレット、Face ID、Touch IDは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。