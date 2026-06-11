食メディア「macaroni」運営のトラストリッジ、食特化のレシピ動画制作サービス『RecipeShorts（レシピショート）』を提供開始

株式会社トラストリッジ

株式会社トラストリッジ（本社：東京都目黒区、代表取締役：大場義之、以下「当社」）は、食領域に特化したレシピ動画制作サービス『RecipeShorts（レシピショート）』の提供を開始したことをお知らせします。あわせて、食品メーカー向けの初回限定トライアルプランの受付を開始しました。

食特化のレシピ動画制作サービス『RecipeShorts』

『RecipeShorts』は、当社が運営する月間2,000万人が利用する食と暮らしのライフスタイルメディア「macaroni（マカロニ）」で蓄積した累計1万本以上のレシピ動画制作ノウハウと投稿データを活用し、企画・レシピ開発から撮影・編集、納品後の活用提案までを一気通貫で支援するサービスです。

RecipeShorts サービスサイト :https://recipeshorts.biz.macaro-ni.jp/

提供の背景

InstagramやTikTok、YouTubeショートを中心に、ショート動画はSNSマーケティングの主戦場となっています。一方で、食品・飲料メーカーの現場では「動画制作の人的リソースやノウハウが不足している」「商品の魅力を最大化する“見せ方”を相談できる食領域の専門家がいない」といった課題が顕在化しています。

当社はこうした課題に対し、メディア運営で培った「食の知見」と「制作力」を企業のマーケティング支援に展開すべく、本サービスの提供を開始しました。

『RecipeShorts』の特徴

1. 食メディア「macaroni」運営チームによる制作

「macaroni」はWEB月間訪問者数2,000万人、Instagramフォロワー172万人、YouTube登録者数116万人を擁する、食と暮らしのライフスタイルメディアです。累計1万本以上のレシピ動画を制作・発信してきたチームが、商品特性に合わせた企画・構成で制作します。

2. レシピ開発から撮影・編集まで完結する内製体制

料理家・フードコーディネーター・映像クリエイターが社内に在籍し、レシピ開発から試作・撮影・編集までをワンチームで内製。オフィス内に調理設備・食器・スタイリング小物を完備した撮影スタジオを保有しており、スピードと品質を両立した制作が可能です。

3. １万本以上の投稿データに基づく企画設計

反響の高いレシピや食材の組み合わせ、動画構成など、長年のメディア運営で蓄積した投稿・検証データを企画・撮影・構成に反映。トレンド分析に基づく再現性のある「刺さる」動画づくりを支援します。

＜事例＞

https://www.instagram.com/p/DGkuX4NiiBH/?hl=ja

https://www.youtube.com/shorts/XgWv64OPngU

https://www.youtube.com/shorts/n_mYEF631Fw

https://www.youtube.com/shorts/7faxH43tGEQ

初回限定トライアルプランの概要

サービス開始にあわせ、食品・飲料メーカー、調理家電・調理器具ブランドなどを対象に、macaroniテイストのレシピ動画3本を特別料金で制作する初回限定トライアルプランの受付を開始しました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5511/table/121_1_94cb67428ad2385121792f48b1093e41.jpg?v=202606111252 ]

※全プラン共通：完成料理写真3枚付き／スタジオ・機材・材料費・二次利用費込み／納品まで約1ヶ月

※1社1回限り。詳細はサービスサイトをご参照ください。

納品した動画は、企業のオウンドメディア・ECサイト・各種SNS・店頭販促物などで二次利用が可能です。ぜひお問い合わせお待ちしております。

RecipeShorts サービスサイト :https://recipeshorts.biz.macaro-ni.jp/

「macaroni」について

「macaroni」は、“食から始まる、笑顔のある暮らし”をテーマにした、食と暮らしのライフスタイルメディアです。グルメトレンドやレシピ動画など、食の最新情報を毎日配信しています。

macaroni 公式サイト：https://macaro-ni.jp/

macaroni 公式Instagram：https://www.instagram.com/macaroni_news/

macaroni 公式YouTube：https://www.youtube.com/@macaroni_recipe

macaroniへのお問い合わせや広告掲載などのご相談は、こちらからお願いします。

https://trustridge.jp/contact_macaroni

株式会社トラストリッジについて

食と暮らしのメディア「macaroni（マカロニ）」とサステナブルメディア「ELEMINIST（エレミニスト）」を運営しています。さらに、メディア運営の知見を生かしたクリエイティブ制作やソリューション提供をするBRAND STUDIOやインフルエンサー施策、自社SNS（instagram172万登録・YouTube116万登録 ※2026年6月10日時点）の知見を活かしたSNS運用まで、多角的に事業展開しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5511/table/121_2_6273588de45ce8afc86826005b4d5ef4.jpg?v=202606111252 ]

関連サービス

ELEMINIST（エレミニスト） 公式サイト

https://eleminist.com