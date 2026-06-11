求職者との面談率を最大化する「初回面談くん」が長野県特化の総合人材サービス「ヒューマンインデックス」へ導入。

スイッチ株式会社

求職者との初回面談の取得率を最大化する「初回面談くん」を運営するスイッチ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：和田祥太朗）は、長野県を中心に総合人材サービスを展開する株式会社ヒューマンインデックス（本社：長野県上田市、代表取締役：小林 誠司）に本サービスが導入されたことをお知らせいたします。

本導入により、自社求人サイト「ジョブズゴー」やIndeedをはじめとする各チャネルから流入した求職者が登録直後に初回面談を呼び込みできる導線を構築しました。地方の限られた人材接点を取りこぼすことなく、長野県・甲信越エリアにおける質の高いマッチングの加速を支援します。

■ 導入の背景：地方人材市場における「登録直後の熱量」の取りこぼし課題

20年以上にわたり長野県を中心に7,000名以上・550社以上の紹介実績を持つヒューマンインデックスは、地域に根ざした総合人材サービスを強みとしています。一方で、人材紹介・派遣・メディアなど複数事業を少数精鋭の体制で運営する中、登録後の初回面談前に求職者と連絡が途絶えてしまう、あるいは他社へ流出してしまう歩留まりの改善が課題となっていました。

特に地方の人材市場では、求職者が比較検討する選択肢が限られるからこそ、「今、相談したい」という瞬間の熱量を逃さず即時に接触し面談を設定することが、事業成長における最重要KPIの一つです。この度、キャリアアドバイザーが採用企業と求職者へのより深い支援を両立する目的で「初回面談くん」の導入に至りました。

■ 初回面談くんに期待すること

本サービスの導入により、以下の3つの価値を創出します。

■ 株式会社ヒューマンインデックス 代表取締役 小林 誠司氏のコメント

- Indeedなど広告投資に見合う面談率の実現自社求人サイト「ジョブズゴー」やIndeedをはじめとする集客チャネルで獲得した求職者を確実に面談へ繋げることで、集客への投資対効果を最大化します。初回面談くんは求職者への3分以内の架電に加え、1週間にわたり求職者に繋がりやすいタイミングで再度アプローチすることで、面談率の向上を実現します。お仕事探しを検討することが多い土日や夜間などの営業時間外でも、求職者が登録を完了した直後の架電により、お仕事探しを検討しているまさにそのタイミングでの接触が可能になります。- 求職者と企業へのより付加価値の高いサービス提供提供サービスのクオリティ、スピードの高度化を実現します。初回面談くんに求職者の呼び込み業務を任せ、社内のキャリアアドバイザーは求職者の面談や企業への推薦といった本来取り組むべき高付加価値な業務にバリュー発揮を集中させることで、クライアント企業、求職者ともにより専門性の高いご支援を継続できる環境を整えます。- 少数精鋭での事業運営の両立求職者との面談や企業へのヒアリングなど『深く支援が必要な業務』と、面談の呼び込み業務などの『タイミングが重要な業務』をそれぞれ担当を分け、少数精鋭でも個人の頑張りに依存しない事業の運営体制を構築致します。人材紹介・人材派遣事業を少数精鋭で運営するとどうしても増えるマルチタスクを、特に緊急性の高い求職者への初期対応を外部の専門部隊を登用することで、高付加価値業務に社員が集中できるコンパクトな事業運営体制を実現します。

当社は「イキイキと働く人が溢れる社会をつくる」というビジョンのもと、長野県を中心とした甲信越地方で20年以上、人と企業の出会いを創出してきました。 「ジョブズゴー」を立ち上げた当時から、当社は長野県において、テクノロジーで人と仕事の出会いをどう増やせるかを追い続けてきました。地方には魅力的な企業が数多くあるにもかかわらず、求職者との最初の接点を逃した瞬間に、その出会いそのものが失われてしまう--これは創業以来、私たちが最も悔しさを感じてきた瞬間です。

人材紹介・派遣・メディア・外国人材と事業を広げる中で、求職者一人ひとりへの初動の速さをどう担保するかは、年々重みを増す経営課題になっていました。社内の人手を増やすのではなく、初動が最も問われる初期対応の領域を「初回面談くん」という専門機能に委ねる--この判断は、限られた人員で地方の人材課題に挑む当社にとって、むしろ自然な選択でした。

初回面談くんの強みは、求職者が動きたいと思った数分のうちに連絡を届け、繋がるまで諦めずに追いかけ続ける実行力にあります。私たちが20年かけて築いてきた地元企業との信頼関係に、この初動のスピードが掛け合わされることで、長野県の求職者が「相談してよかった」と思える出会いを、これまで以上に増やしていけると確信しています。

■ 今後の展望

スイッチ株式会社は「初回面談くん」を通じて、人材紹介・人材派遣会社における求職者獲得から面談までの呼び込み業務における歩留まりを解消してまいります。今回のヒューマンインデックス社とのお取り組みは年々深刻になっている地方の人材難・採用難を解決するために大きなヒントになるのではないかと考えております。特に地方は求人情報が限られており、地方の人材紹介・人材派遣会社が担っている役割はその地域社会にとって非常に大きいです。

今後も求職者、企業に価値あるサービスを提供している地方の人材紹介・派遣会社への導入を推進し、面談機会の損失を防ぐパートナーとして事業を拡大してまいります。

■地方特化の人材紹介/派遣会社限定 初期費用0円キャンペーン

地方の人材紹介・人材派遣会社限定で『初期費用0円』でお取り組み開始させていただきます。

キャンペーン詳細は下記サイトよりお問い合わせくださいませ。

初回面談くん：https://switch-corporation.com/

■ 株式会社ヒューマンインデックス 会社概要

会社名：株式会社ヒューマンインデックス

代表者：代表取締役 小林 誠司

所在地：長野県上田市常田2-13-4

事業内容：人材紹介・人材派遣・求人メディア「ジョブズゴー」運営・児童福祉事業

URL：https://www.h-index.co.jp/

ジョブズゴー：https://www.jobs-go.jp/

■スイッチ株式会社 会社概要

会社名：スイッチ株式会社

代表者：代表取締役 和田 祥太朗

所在地：東京都渋谷区神南1-11-4 ＦＰＧリンクス神南 5階

事業内容：面談率を最大化する求職者への即電話・追客の代行「初回面談くん」の運営

URL：https://switch-corporation.com/