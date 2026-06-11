株式会社ハイボット、日本財団-DeepStar連携技術開発助成プログラムに2件同時採択

株式会社ハイボット

株式会社ハイボットは、このたび、日本財団が実施する「2026年度 海洋石油・天然ガス分野の脱炭素化等促進に向けた日本財団-DeepStar連携技術開発助成プログラム（第1事業期間）」において、主力製品である「Float Arm」に新ツールを追加・強化するためのプロジェクトが2件同時採択されたことをお知らせいたします。

採択プロジェクト１：

多関節アームロボットによる広範囲腐食状態の可視化・マッピング技術の開発

チャンピオン企業（プロジェクト支援企業）

Chevron、Equinor、Woodside、Oxy、INPEX、Petrobras、BP

採択プロジェクト２：

多関節アームロボットを用いたX線非破壊検査による設備健全性診断技術の開発

チャンピオン企業（プロジェクト支援企業）

Chevron、Equinor、Woodside、Oxy、INPEX、Petrobras、Shell、BP

プロジェクトの背景

日本財団とDeepStarは、海洋開発の新技術の開発の促進のために、2018年より連携技術開発プログラムを実施してきました。2025年9月には、海洋石油・天然ガス分野における脱炭素化・安全性向上の実現にさらに資するよう、第3期プログラムの覚書が締結されました。これを受け、2026年より第3期連携技術開発プロジェクトが開始されます。助成規模の総額はこれまでに約20億円に上ります。

ハイボットが今回採択された2件のプロジェクトは、いずれも当社が独自に開発してきた多関節アームロボット「Float Arm」の技術を核としたものです。海洋石油・ガス生産施設における設備点検は、作業員が立ち入ることが困難な環境下での作業が多く、安全性と効率性の向上が業界全体の課題となっています。

プロジェクト１では、広範囲にわたる設備外面の腐食をロボットアームで自律的にスキャンし、腐食分布をリアルタイムに可視化・マッピングする技術を開発します。

プロジェクト２では、X線後方散乱技術とロボットアームを組み合わせ、設備内部の健全性を非破壊で診断する手法の確立を目指します。両技術の実用化により、定期点検の省力化・高度化・自動化と労働安全の向上に貢献します。

第1事業期の成果をもとに、第2事業期への継続申請も視野に入れ、グローバルなエネルギー企業と連携しながら技術の実証・普及を進めてまいります。

代表コメント：

「このたびの採択を大変光栄に思います。過去3年間にわたり、日本財団およびDeepStarからのご協力を得て、Float Armの実用性とその価値と可能性を実証してきました。今回、2件のプロジェクトが採択されたことは、その取り組みと成果が高く評価された証であり、大変励みになっています。

特に、多くの世界有数の石油・ガス企業が本プロジェクトを支持してくださっていることに、大きな誇りと責任を感じています。これは、私たちが取り組んでいる技術開発の重要性を示すメッセージであり、今後の事業展開と技術革新に向けた大きな可能性を確信させるものです。」

日本財団-DeepStar連携技術開発助成プログラムについて

「日本財団-DeepStar連携技術開発助成プログラム」は、Chevron, ExxonMobil, Shell, Equinor, bp, TotalEnergies, Petrobras, Oxy, INPEX, Woodsideといった主要エネルギー企業をはじめ、サプライヤー、大学、研究機関などが加盟するグローバルな海洋技術開発コンソーシアム「DeepStar」との協力のもと実施されています。本プログラムは、再生可能エネルギー、温室効果ガスの削減、海洋環境保護、労働安全などの分野における日本企業の研究開発を支援するものです。

出展：Deepstar WEBサイト（https://www.thedeepstar.org/）

公益財団法人日本財団：

https://www.nippon-foundation.or.jp/

Deepstar：

https://www.thedeepstar.org/

株式会社ハイボット

所在地：東京都品川区北品川5-9-15

代表者：代表取締役 ミケレ グアラニエリ

Website：https://www.hibot.co.jp/