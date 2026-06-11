水都・東京を船の上から再発見！「しながわクルーズ2026」が2026年6月13日より運航開始

一般社団法人天王洲・キャナルサイド活性化協会

一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会（東京都品川区／代表理事 三宅康之）は、2026年6月13日（土）から2027年3月21日（日）まで、東京湾周辺の観光スポットや運河をめぐる「しながわクルーズ2026」を実施いたします。水上でしか味わうことのできない、これまで知らなかった「水都・東京」の魅力を再発見する、非日常のひとときをお届けします。

Photo by Yoshihito Hayashi

当協会は、品川区を核とした多様な関係者と連携しながら、天王洲の水辺空間を活用した賑わいと、魅力ある文化体験の創出を行うことで、文化観光地域づくりを促進しています。「しながわクルーズ」は、東京のベイエリアの新たな魅力創出と観光振興に貢献します。本クルーズを通して、東京ならではの水辺空間における特別な体験価値を提供してまいります。

【注目ポイント】

■世界最大級の海上噴水「東京アクアシンフォニー」を船上から観賞

お台場海浜公園に設置された幅250m、高さ150mを誇る海上噴水を、人混みを避けて船上の特等席からお楽しみいただけます。光と音楽が連動するダイナミックなショーを海上から見上げることで、陸上とは異なる圧倒的なスケールを体感いただけます。

※東京アクアシンフォニーは天候等の理由により上演されない場合があります

■羽田空港沖で飛行機を船から眺める迫力と臨場感を体験

羽田空港コースでは、離着陸する機体が通過する大迫力のシーンを海上から間近に望めます。航空ファンや訪日外国人観光客にも最適な、唯一無二の臨場感を味わえる、本クルーズ最長のコースです。

■歴史と現代が交差する佃島や永代橋を巡り、水都・東京を満喫

お台場・佃島コースでは、江戸の情緒を残す佃島の街並みと、国の重要文化財である永代橋、そして背後にそびえる現代のビル群のコントラストを堪能できます。

【運航コース】

地元の方から観光の方までお楽しみいただける、多様な7コースをご用意いたしました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62838/table/49_1_571f5b2bb584fa4db10dd741ce7dda0a.jpg?v=202606111252 ]

※小人料金の対象：小学生～高校生（18歳に達する年度の3月31日まで）

※未就学児：無料

【各コースの詳細と見どころ】

■お台場コース

東品川2丁目船着場を出港し、船上から東京アクアシンフォニーを観覧しながらお台場を周遊する王道コースです。所要時間が約55分とコンパクトなため、クルーズが初めての方にもおすすめです。

見どころ：レインボーブリッジのダイナミックな景観、ベイエリアのライトアップ

Photo by Yoshihito Hayashi

■お台場・有明運河コース

有明運河をルートに加えた、所要時間約100分の最長クラスの満足コースです。都市インフラと水辺が織り成す景観を存分に味わうことができます。

見どころ：水上から眺める東京ビッグサイト、恐竜橋の愛称で知られる東京ゲートブリッジ

■お台場・天王洲運河コース

東京アクアシンフォニーを船上から観覧しながら、天王洲運河を進むコースです。天王洲の大きなアート作品の数々を水上からゆっくり鑑賞することができます。

見どころ：運河から眺める天王洲のアート作品、建物の明かりが水面に反射する幻想的な光景

Photo by Yoshihito Hayashi

■天王洲運河・お台場コース

東品川2丁目船着場を出港し、お台場を経由し天王洲を一周するコースです。行きと帰りで異なるルートを通るため、東京湾から運河まで変化に富んだ景色を楽しむことができます。

見どころ：運河から眺める天王洲の景色、ベイエリアのライトアップ

■お台場・京浜運河コース

東京アクアシンフォニーの観覧に加え、京浜運河を通ることで品川・大井ふ頭方面の工業地帯と東京湾の港湾エリアを間近に臨む、ダイナミックな風景が魅力のコースです。

見どころ：水上から眺める港湾物流の最先端、東京港の力強い産業景観

■羽田空港コース

京浜運河を南下し、羽田空港沖まで足を伸ばす所要時間約100分の遠征コースです。羽田空港沖では次々と頭上を行き交う飛行機を、船上ならではの角度と大きさで鑑賞できます。

見どころ：巨大な飛行機を真下から大迫力で鑑賞する体験

■お台場・佃島コース

東京アクアシンフォニーを観覧しながら佃島・永代橋エリアまで北上し、下町の橋や水路景観を楽しむ文化的なコースです。所要時間約100分で、東京の「水都」としての顔を存分に体感できます。

見どころ：国の重要文化財「永代橋」、江戸情緒残る佃島の古い街並みと近代的なビル群のコントラスト

【プラン概要】

Photo by Yoshihito Hayashi

プラン名：「しながわクルーズ2026」

運航期間：2026年6月13日（土）～2027年3月21日（日）※特定日に運航

乗船場所：東品川2丁目船着場（東京都品川区東品川2丁目3）

定員：30名 ※使用する船舶により定員数が増員される場合があります

公式サイト：https://mizubetokyo.com/shinagawacruise

※運航日や運航時刻等の詳細は公式サイトをご確認ください

※悪天候などの事情により、予告なく日時・内容が変更となる場合や中止となる場合があります。予めご了承ください

天王洲の水辺観光は可能性の宝庫。水辺を活かした観光コンテンツを世界へ届けるために奔走する人々とその想い。

PR TIMES STORY：https://prtimes.jp/story/detail/YxRG4OFZEGr

【一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会】

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【しながわクルーズに関するお問い合わせ先】

一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会 事務局（担当：城田）

TEL：03-4405-5785 E-MAIL：info@canalside.or.jp