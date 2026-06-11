シナモンロール専門店「シナボン」が、ひとくちで、夏気分になれるフルーツミニボン2種を期間限定販売！

ＪＲ九州ファーストフーズ株式会社JR九州ファーストフーズ株式会社(所在地：福岡県福岡市、代表取締役社長：村上悟郎)は、シナモンロール専門店「シナボン」の各店舗にて「マンゴークランブルミニボン」「4種のベリーミニボン」を2026年6月11日(木)より期間限定で販売します。

ひとくちで、夏。

シナボンが送る、特別な夏時間。

夏の光に艶めく果実。

濃厚マンゴーと4種のベリーを使用した、食感も楽しめる2つの贅沢な夏限定フレーバーが新登場。

日常にひとくちのバカンスをお届けする、大人のためのご褒美スイーツです。

マンゴークランブルミニボンマンゴークランブルミニボン

とろけるような完熟マンゴーの濃厚な甘みと、香ばしいクランブルの絶妙なコントラストをお楽しみいただける一品。ロールにマンゴーピューレをかけて焼き上げることで、深みのある味わいに仕上げました。

4種のベリーミニボン

ラズベリーシロップをロールにかけて焼き上げ、「チェリー・ストロベリー・ブルーベリー・木苺」の4種の艶やかで甘酸っぱいフィリングをトッピング。アクセントのザラメが、夏の光のようにきらきらと輝き、奥深い酸味の中に心地いいあまさを引き立てます。

4種のベリーミニボン

【取扱店舗】

全国のシナボン店舗 (https://www.jrff.co.jp/cinnabon/location）



【販売期間】

2026年6月11日(木)～2026年7月中旬(予定)



【シナボンについて】

アメリカ・シアトルで誕生し、世界56ヵ国約1,800店舗展開するシナモンロール専門店「シナボン」。こだわりのシナモンロールは、シナボンのためだけに特別に栽培・精製されたシナモン"マカラシナモン"を使用し、秘伝のレシピで作られる一度食べたら忘れられない魅惑のシナモンロールとして、世界中で愛されています。



【Cinnabon Official Web/SNS】

・WEB: https://www.jrff.co.jp/cinnabon

・INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cinnabon_japan/