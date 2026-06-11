【株式会社アルファ】住宅向けスマートロックシリーズに新商品　株式会社ビットキーと共同開発した「edロック Connect Bitkey Edition」を発売開始

株式会社アルファ

株式会社アルファ(本社:神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員:塚野 哲幸、以下「アルファ」)は、株式会社ビットキー(本社:東京都中央区、代表取締役社長 CEO:寳槻 昌則、以下「ビットキー」)と共同開発した住宅向けスマートロック「edロック Connect Bitkey Edition(以下、本製品)」の発売を

6月11日より開始いたします。

・「edロック Connect Bitkey Edition」の特長

本製品は、アルファの”PREMIUM SMART LOCK”シリーズ「edロック Connect」に、ビットキーの「homehub」アプリと連携するBluetooth通信モジュールを搭載し、機能を拡張させたスマートロックです。

1.多彩な解錠手段とデジタルキーによる利便性向上

本製品は、 「edロック Connect」の暗証番号、ICカード 、モバイルFeliCaによる解錠に加え、新たにスマートフォンアプリによる解錠機能を追加し、利便性を向上させたモデルです。

「homehub」アプリと連携することで、日時や回数指定のデジタルキーを発行することができ、遠隔での一時的な入室管理も可能となりました。

また、デジタルキーであるため、鍵の複製リスクも低減することができます。

暗証番号で解錠する様子ICカードで解錠する様子スマートフォンアプリで解錠する様子モバイルFeliCaで解錠する様子

2. 「homehub」との連携で、導入後もスマートロックの機能をアップデート

「homehub」との連携により、導入後もスマートロックの価値を継続的に高めます。

不動産業界向けの内見予約や物件管理システムとの連動により、管理業務の効率化を実現するほか、ビットキーの「homehub inHome Service」にも対応しており、不在時の入室サービス利用も可能となります。

これらの連携システムやサービスは今後も順次追加される予定です。

3.万が一の電池切れにも安心な「Type-C給電」対応

本製品は、単三リチウム乾電池4本で約1年使用可能です。

万が一、電池切れが発生した場合でも、USB-Type-Cポートからの外部給電により本体を起動させることができます。

これにより、深夜や休日に発生していた入居者の締め出し対応など、管理会社様やオーナー様の負荷軽減に寄与します。

・「edロック Connect Bitkey Edition」製品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112710/table/15_1_2b25dac5b2280576acb4aa9058772ea0.jpg?v=202606111252 ]

・株式会社ビットキーについて

ビットキーは、「つなげよう。人は、もっと自由になれる。」をミッション・ビジョンに掲げ、コネクトプラットフォーム「homehub」 「workhub」を展開しています。

マンションやオフィスビルをはじめ、空港、庁舎、物流施設など、幅広い場所で利用されています。

スマートロックをはじめとした “ハード”と、システムやサービスなどの“ソフト”をシームレスに連携させることで、新たな暮らし方や働き方の創出を目指しています。

「homehub」は、ビットキーが提供するコネクトプラットフォームであり、暮らしとサービス・モノの間に存在する分断を「つなげる」ことで解消し、一人ひとりの快適な暮らしの実現を支えます。

代表的な連携製品であるスマートロック（本製品を含む）は、「homehub」と連携することで、システム上での一元管理を可能とします。

・株式会社アルファについて

アルファは、1923年の創業以来、住宅用のキーをはじめ、南京錠やコインロッカー、さらに自動車用のキーやドアハンドルなどキー＆ロックに関わる製品を幅広い分野で展開し、その時代の先駆けとなる製品を数多く生み出してきました。

100年にわたる経験を通じて培ってきた技術と知見をもとに、アルファは多くのお客さまやステークホルダーの皆さまのさまざまなアクセスシーンにおいて、「安全・安心」をお届けしています。

・『PREMIUM SMART LOCK』について

アルファはカギの原点である「安心」を提供するワンランク上のプレミアムなスマートロックとして、『PREMIUM SMART LOCK』を提供しております。

「安心」こそがアルファの提供できる価値であり、「安心して使い続けられることこそがプレミアム」という考えのもと、アルファのスマートロック商品のラインアップを『PREMIUM SMART LOCK』という名称にしております。

悪天候や長期の使用でも壊れない耐久性能や、万が一の故障の際にも迅速に対応できるフォロー体制など、あらゆる事態に対応し、多様化するライフスタイルに合わせて日本中の「家」にワンランク上のプレミアムな安心をお届けいたします。

※「ビットキー」「homehub」「workhub」「bitkey platform」は、株式会社ビットキーの登録商標です。

※「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカード技術方式です。

※「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。

※「MIFARE」は、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。

※「PREMIUM SMART LOCK」は、株式会社アルファの登録商標です。