【数量限定】パイナップルのような味わいの香り系焼酎「HAMADA UA Lab. Shochu Fizz Pine Punch」を使用した「パインパンチ ハイボール」限定販売開始

株式会社エー・ピーホールディングス

株式会社エー・ピーホールディングス（本社：東京都豊島区、代表取締役会長 兼 社長：米山久、以下当社）は、浜田酒造株式会社(本社：鹿児島県いちき串木野市、代表取締役社長：浜田光太郎) より発売された株式会社ユナイテッドアローズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員 CEO：松崎 善則）とコラボレーションした本格焼酎「HAMADA UA Lab. Shochu Fizz Pine Punch」を「炭火焼鳥 塚田農場」「鶏屋 塚田農場」「地どり屋つかだ」の各店舗にて数量限定で販売開始します。

「PINE PUNCH」は、2026年6月に発売された新感覚の香り系芋焼酎です。

芋焼酎を造る過程で牛乳を用い、独自の発酵・蒸留技術によって芋焼酎でありながらパイナップルを思わせる芳醇な香りが鮮やかに広がり、口に含むと甘酸っぱいフルーティーな香りと、味わい深い芋焼酎の旨味が調和します。

濃醇でありながら軽やかな余韻が広がる、唯一無二の焼酎をお楽しみください。

浜田酒造プレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000141332.html

パインパンチ ハイボール

パインパンチ ハイボール

今回、「PINE PUNCH」の唯一無二の特長である「パイナップルの香りが楽しめる焼酎ベースだからこそのキレ」と「濃厚なパインのアロマ」をしっかりと味わえるようソーダで割った「パインパンチ ハイボール」でご用意します。

近年、焼酎業界で注目度が高まっているフルーティーな香りを特徴とする“香り系焼酎”。

焼酎好きの方はもちろん、これまで焼酎に馴染みのなかった方にも楽しんでいただける、夏にぴったりの爽やかな味わいです。

今回、パインパンチ ハイボールを提供する各ブランドの看板メニュー「地鶏の炭火焼」がもつ香ばしさと絶妙にマッチし、地鶏の脂や旨味を爽やかに引き立てます。

数量限定のため各店舗、なくなり次第終売とさせていただきます。ぜひお早めにお楽しみください。

提供店舗

炭火焼鳥 塚田農場：https://sumibi-yakitori-tsukadanojo.studio.site/

鶏屋 塚田農場 西新宿小滝橋通店：https://shop.tsukadanojo.jp/detail/74/

地どり屋つかだ（渋谷）：https://lp.tsukadanojo.jp/jidoriya/

※写真はイメージです。

※仕入れ状況・時期により掲載内容が変更になる場合がございます。

※20歳未満の方、お車・自転車を運転される方へのアルコール類の提供は一切いたしません。

「食のあるべき姿を追求する」を使命に、塚田農場などの居酒屋業態のほか、四十八漁場、芝浦食肉、寿司、焼鳥、火鍋、しゃぶしゃぶといった専門業態など40ブランド以上の多様な飲食店を国内外で運営しています。

飲食店のほか、中食事業である「塚田農場プラス」、食鳥や鮮魚の加工・流通業も行っています。

生産者⇔販売者⇔消費者をとりまく「食産業」の世界において、関わってくださる皆様の［ALL-WIN］を目指します。

会社概要

社名：株式会社エー・ピーホールディングス

HP：https://ap-holdings.jp/

設立年月日：2001年10月29日

代表取締役会長 兼 社長：米山 久

事業内容：

飲食店及び食品販売店の経営、フランチャイズチェーン店の加盟店募集及び加盟店指導

養鶏場及び牧場の経営

漁業

農業

食鳥の処理、加工及び販売

食品の加工、流通、輸出入及び販売

本部所在地：〒171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目10-1 ISOビル5階

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社エー・ピーホールディングス 広報担当

メール：pr@ap-holdings.jp

Tel：070-3199-7973