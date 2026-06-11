こうべアグリパーク　10年ぶりの来園者数21万人を突破

TisTa株式会社

株式会社MEリゾート但馬（本社：兵庫県養父市、代表取締役：一ノ本智毅）および TisTa株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：辻吉彦）が運営する「こうべアグリパーク」（神戸市西区）は、令和７年度の来園者数が21.6万人となり、10年ぶりの来園者数を記録しました。

こうべアグリパークは、神戸市が推進する「KOBE里山SDGs戦略」の拠点施設として、神戸市農業公園再整備・KOBE里山SDGs共同事業体（代表企業：株式会社MEリゾート但馬）のもと、令和７年4月にリニューアルオープンし、長年親しまれてきた神戸ワイナリー（旧農業公園）の魅力を受け継ぎながら、体験型施設として新たな価値の創造に取り組んでいます。

春のネモフィラの丘をはじめ、地域事業者と連携したイベントやマルシェなど、多様なコンテンツを展開した結果、多くのお客様にご来園いただくことができました。令和8年度も5月末時点で10万人が来園しており、引き続き高い関心を集めています。なお、本事業においては、地域の賑わいづくりの手法「the CRAFT(R)運動」の手法論を取り入れ、地域連携体制による相互の賑わいづくりが生まれ、地域活性化が持続する関係性の構築を目指してまいります。

ネモフィラの丘2026

約100万輪のネモフィラと澄み渡った空の織りなす青の絶景 『こうべアグリパークネモフィラの丘2026』を開催（プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000157495.html

こうべアグリパークのコンセプト

神戸ワイナリー（旧農業公園）は、神戸市西区の豊かな自然環境の中で、ワインや農業をテーマに長年多くの方に親しまれてきた施設です。

神戸市では、人と自然が共生する持続可能な里山の実現を目指し、「KOBE里山SDGs戦略」を推進しており、こうべアグリパークは、その実践の場として、里山の魅力や価値を多くの方に体感していただける施設を目指しています。

里山は、人が自然に働きかけることで守られ、育まれてきた場所です。しかし、現代の暮らしの中では、自然や地域との接点が少なくなり、その価値に触れる機会も減っています。

私たちは、神戸ワイナリー（旧農業公園）から受け継がれてきた歴史や地域とのつながりを活かしながら、施設の役割そのものを見つめ直しました。単に訪れる場所ではなく、人と地域、人と自然、人と人がつながる交流拠点として、花や農業、食、体験活動などを通じて、里山の魅力を現代のライフスタイルに合わせて楽しみながら学び、地域とつながり、未来へつないでいける場所づくりを進めています。

「食」「農」「自然」「体験」を通じて、訪れる方一人ひとりが里山との新しい関わり方を見つけられる場所として、こうべアグリパークは新たなスタートを切りました。

2025年4月「こうべアグリパーク」～旧農業公園が【食】と【農】を中心とした体験型ランドスケープパークへ～（プレスリリース）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000157495.html

KOBE里山生物多様性戦略（神戸市）

https://www.city.kobe.lg.jp/a66324/kurashi/recycle/biodiversity/satoyama_sdgs.html

こうべアグリパーク鳥瞰パース（イメージ）

10年ぶりの来園者数を記録した背景

神戸ワイナリー（旧農業公園）直近の来園者数は、令和3年度11.7万人、令和4年度16.3万人、令和5年度15.4万人でした。そして、こうべアグリパークとして初めて迎えた令和7年度は21.6万人となり、10年ぶりの来園者数を記録しました。

この背景には、施設の魅力を多面的に発信してきたことがあります。春のネモフィラの丘をはじめ、地域事業者との連携によるマルシェやイベント、地元食材を活用した飲食コンテンツなど、「何度訪れても新しい発見がある施設」を目指して取り組みを進めてきました。

私たちが目指すのは、陳腐化の起こりやすい一過性のイベントやスクラップ＆ビルド方式による集客ではありません。「花を楽しむ」「地域の食に触れる」「自然の中で過ごす」「地域の人と出会う」。そんな体験を通じて、受け継がれてきた歴史や地域とのつながりを活かしながら、訪れるたびに新たな魅力に出会える場所であり続けたいと考えています。

※R6 リニューアル期間につき集計無し

こうべアグリパークのこれから

令和8年8月にはひまわり園の開催を予定しているほか、令和8年9月には、3歳から楽しめる新たな体験型アクティビティ「ネットアドベンチャー（仮称）」のオープンを予定しています。子どもたちが自然の中で思いきり身体を動かし、家族が一緒に楽しめる時間を創出することで、これまで以上に幅広い世代が集う場所を目指してまいります。

また、地域事業者との連携で11月には、神戸酒まつりや、神戸オリーブまつりといったイベントや体験プログラムの充実など、季節ごとに異なる魅力を楽しんでいただける取り組みを引き続き進めてまいります。

これからも「KOBE里山SDGs戦略」の拠点施設として、神戸の里山の魅力を発信しながら、人と地域、人と自然がつながる新たな里山体験を創造し、多くの方に愛される施設づくりに取り組んでまいります。

ネットアドベンチャー（仮称）イメージ

■こうべアグリパーク公式ホームページ

https://kobeagripark.jp/

■こうべアグリパーク公式Instagram

https://www.instagram.com/kobeagripark/

■問い合わせ先

こうべアグリパーク

TEL：078-962-4321

お問い合わせフォーム https://kobeagripark.jp/contact/

■神戸市農業公園再整備・KOBE里山SDGs共同事業体

代表企業：株式会社MEリゾート但馬 https://me-resort.com/

構成企業：TisTa株式会社 https://tista.co.jp/

株式会社東急コミュニティー https://www.tokyu-com.co.jp/

株式会社バーベキューアンドコー https://bbqandco.jp/