【新商品】6月25日よりメロンやマンゴーの削り氷が『和カフェTsumugi』に登場

株式会社プロントコーポレーション天然水の削り氷 国産生メロン

飲食チェーン『PRONTO(プロント)』や『È PRONTO(エ プロント)』などを展開する株式会社プロントコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉山和弘）は、『和カフェ Tsumugi(以下、ツムギ)』にて、2026年6月25日(木)より「天然水の削り氷 国産生メロン」や「鰻玉茶漬け膳～ほうじ茶香る鯛出汁～」を含む夏季限定メニューを発売いたします。

■概要

■商品説明

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18877/table/339_1_976bb61e0e74dc7d223aab1112a89a62.jpg?v=202606111252 ]１．天然水の削り氷 国産生メロン

全国有数の花こう岩地帯の天然水から作られた高純度な氷を、極薄に削ることで生まれる“ふわふわ”食感が人気のツムギの削り氷。

メロンみるくソースをかけ、たっぷりのフレッシュな青肉メロンの果肉をトッピングしています。中にはカスタードクリームとシナモン風味のクッキーをしのばせ、食べ進めるごとに食感と味わいが変化する一品です。お好みに合わせて、メロンみるくソースの追加も可能です。（＋110円）

２．天然水の削り氷 マンゴーココナッツみるく

天然水の削り氷にココナッツみるくソースとマンゴーみるくソースをかけ、マンゴーの果肉、ホイップ、モナカをトッピングしました。氷のふわふわと、モナカのサクサクとした食感の違いがアクセントとなっています。お好みに合わせて、ココナッツみるくソースやマンゴーみるくソースの追加も可能です。（＋110円）

３．マンゴーパッションの和紅茶

南国を思わせるマンゴージュースとパッションフルーツを組み合わせた、後味のすっきりとした和紅茶です。マンゴーの果肉とともに、華やかで爽やかな味わいが広がります。

４．柚子とミントのグリーンティーソーダ

やさしい甘みのゆず茶に、爽やかなミントを添えたグリーンティーソーダです。柚子とミントのソーダをベースにご提供し、別添えのお茶ソースをお客様ご自身で注いで仕上げていただきます。色合いがグリーンへと変化する、美しい見た目の演出もあわせてお楽しみください。

※テイクアウトの場合は、店内で仕上げた状態でお渡しいたします

５．鰻玉茶漬け膳～ほうじ茶香る鯛出汁～

火でふっくらと焼き上げた鰻の蒲焼と玉子に、三種の薬味を添えてご提供いたします。まずは「タレ」とお好みで「粉山椒」をかけてご堪能ください。続いて、摘みたての生海苔を原藻のまま乾燥・焼き上げることで、素材本来の旨味と栄養を閉じ込めた「ばら干し海苔」を乗せ、ほうじ茶鯛出汁を注ぎ、お茶漬けとしてお楽しみください。

■和カフェTsumugiとは

『和カフェTsumugi（ツムギ）』は、和のモチーフや色（藍色）を取り入れた居心地のよい空間と、和テイストのドリンクやごはん・スイーツなどを取り揃えた、新しいスタイルの和カフェです。創業160年の歴史をもつ大阪の老舗茶屋の日本茶を提供しています。『築地本願寺カフェ Tsumugi』や『和カフェ Tsumugi 鎌倉店』など、関東エリアを中心に全国で20店舗を展開しています。（2026年6月現在）