リメイクブランド「ビーリリースト」、6月11日（木）より「ラグタグ」8店舗で常設販売を開始

株式会社 ワールド

株式会社ワールドが展開するリメイクブランド「be released（ビーリリースト）」は、2026年6月11日（木）より、ワールドグループの株式会社ティンパンアレイが運営する「RAGTAG（ラグタグ）」対象8店舗にて常設販売を開始いたします。

これまで「ビーリリースト」は、「ラグタグ」一部店舗での不定期展開やポップアップストア、公式オンラインストアでの販売に限られていましたが、今後は対象店舗にて、実際の商品をご覧いただける機会がより広がります。店頭では、アイテムのシルエットやディテールを直接お確かめいただきながら、1点1点異なるデザインの表情や風合いをお楽しみいただけます。

「ビーリリースト」は、役目を終えた服に新たな命を吹き込むリメイクブランドです。「ラグタグ」でお客様からユーズド商品をお買い取りする際、値段がつけられず、お客様のご希望に応じて引き取った品物を対象に、ワールドグループのデザイン、パターン、縫製技術を活かしてリメイクを施し、新たな価値を持つ商品として販売しています。

素材のドッキングをはじめ、パーツごとのエイジングの違いによる風合いの差も特徴

デザインは、シーズンごとのトレンドを踏まえながら、使用する素材や柄、糸を一つひとつ選び、丁寧に仕上げています。そのため、1点1点異なる表情を持つことが魅力です。異素材を組み合わせることで、元の商品の面影を残しながら新たな個性を生み出し、リメイクならではの価値を表現しています。

今回の常設展開により、ワールドグループ内におけるリユースとリメイクの連携を通じた新たな価値提案を、より継続的に発信してまいります。今後も、サステナブルに配慮しながらファッションを楽しむ選択肢として、より多くのお客様に「ビーリリースト」の世界観をお届けしてまいります。

― 展開概要 ―

開始日：2026年6月11日（木）～

※札幌店のみ 2026年6月12日（金）～

展開店舗：ラグタグ８店舗（原宿店、渋谷店、新宿店、吉祥寺店、心斎橋店、神戸店、福岡店、札幌店）

※ショップ一覧はこちらから https://www.ragtag.jp/shop/

■リメイク全商品は「ラグタグ」オンラインショップで掲載中。店舗取り寄せでご試着も可能です。

https://www.ragtag.jp/brand/18014/

＜ビーリリーストについて＞

「ビーリリースト」は、「ラグタグ」のお買い取り時に値段がつけられず、お客様のご希望に応じて引き取った品物を活用し、ワールドグループの国内工場における縫製・染色・加工技術を用いてリメイクすることで、新たな価値を持つ商品として生まれ変わらせたブランドです。

商品は、すべてお客様から寄せられた“役目を終えた服たち”を原料としています。新たな生地や服飾資材を使用せずに生産することで、持続可能なものづくりを体現し、サステナブルとファッショナブルの両立を目指しています。

また、お客様に安心して着用いただけるよう、製品には抗菌防臭・制菌作用を持つ「デオドラフレッシュ加工」を施しています。度重なる洗濯後も効果が持続し、菌の発生を抑制することで、清潔な状態を保ちながら繰り返しご着用いただけます。

古着への負のイメージを払拭し、気兼ねなくリメイクファッションを楽しんでいただける製品づくりを行っています。

＊ 公式インスタグラムアカウント @be_released.jp