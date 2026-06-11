リテラムが再生投資プロジェクトの第一号案件を受託

リノベる株式会社

都市・地域再生プロジェクトマネジメントを手掛けるリテラム株式会社(代表取締役：北川 雅巳／以下、リテラム)は、三菱ＨＣキャピタル株式会社(代表取締役 社長執行役員：久井 大樹／以下、三菱ＨＣキャピタル)のグループ会社である三菱ＨＣキャピタルリアルティ株式会社(代表取締役社長：若尾 逸男／以下、三菱ＨＣキャピタルリアルティ)が取得した以下の物件(以下、本物件)において、プロジェクトマネジメント業務を受託しました。本件はリテラム設立以来、第一号の受託案件となります。

■案件概要

■完成イメージ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49400/table/273_1_f32d7f91332c1242912112262b29653c.jpg?v=202606111252 ]

※詳細設計プロセスにおいて変更が生じる可能性があります。

リテラムは、リノベる株式会社(代表取締役：山下 智弘／以下、リノベる)と三菱ＨＣキャピタルリアルティが出資する合弁会社であり、「不動産の再生成を通し、まちのポテンシャルを最大化する」ことをミッションとしています*。まちの新しい価値を創造するプロジェクトマネジメントカンパニーとして、不動産の取得から再生による資産価値の最大化まで一貫したプロジェクトの組成を推進しており、2030年度までに累計1,000億円規模のプロジェクト組成をめざしています。

本物件は、リテラムの第一号案件として、築30年の賃貸用共同住宅を対象に、市場ニーズに即したリノベーションを実施し、早期リースアップによる収益性の最大化を図るプロジェクト(以下、本プロジェクト)です。本プロジェクトでは、心身のコンディションが自然と整う暮らしの実現をめざします。また、スクラップ・アンド・ビルドと比較して環境負荷に配慮し、サーキュラーエコノミーを主眼とする本プロジェクトを通じて、不動産の再生とまちの新しい価値を創造し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

* 2025年10月1日付ニュースリリース「三菱ＨＣキャピタルグループとリノベるが合弁契約を締結」

https://www.mitsubishi-hc-capital.com/news/assets/pdf/2025100101.pdf

■リテラムが掲げる再生投資のテーマ「5 CORE THEMES」

DESIGN FOR TOMORROW

私たちが手掛けるすべての「再生」は

持続可能な社会を実現するための5つのテーマに紐づいています

■リテラムの概要

■三菱ＨＣキャピタルの概要

■三菱ＨＣキャピタルリアルティの概要

■リノベるの概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49400/table/273_2_a7d6ee68832af134055f54a2334d28dc.jpg?v=202606111252 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/49400/table/273_3_8972974f254e71a898d6443dd5e89573.jpg?v=202606111252 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/49400/table/273_4_a55f7ba80489c3599c75509ffc7c0437.jpg?v=202606111252 ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/49400/table/273_5_25ae1c5620784289a71b99a62e935012.jpg?v=202606111252 ]

以上