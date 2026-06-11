「AI」と共に働くCopilot+ PCでビジネスを加速 豊富な機能と拡張性に加え、ケーブル脱落防止クリップで使い勝手を向上 「Cubi NUC AI+ 3MG-024JP」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2026年6月18日（木）より新たな製品を発売開始します。

高いAI処理能力を備えたCopilot+ PCとしての機能を備え、インテル(R) Core(TM) Ultra 7 355、最大4画面出力、Thunderbolt(TM) 4、2.5GのデュアルLANなど充実の機能を搭載し、業務効率化と快適な作業環境を実現する「Cubi NUC AI+ 3MG-024JP」、また、インテル(R) Core(TM) 5 120U、Thunderbolt(TM) 4搭載の「Cubi 5 1MA-656JP」が新たにラインナップに加わります。

【主な特長】

Copilot+ PC（Cubi NUC AI+ 3MG-024JP）

・AIアシスタントがメール作成、資料の要約、タスクの提案、翻訳、画像生成などをスムーズに実行でき、AIと一緒に働く新しいワークスタイルを実現

高い処理能力（Cubi NUC AI+ 3MG-024JP）

・インテル(R) Core Ultra(TM) シリーズ 3プロセッサーを新たに搭載し、ビジネスシーンに必要な高い性能と優れた省エネ性能を両立

セキュリティ機能（Cubi NUC AI+ 3MG-024JP）

・指紋認証・TPM2.0・ケンジントンロックなどビジネス用途に必要な高いセキュリティ機能を搭載

・Windows 11 Pro搭載で、セキュリティ・管理機能が充実し、組織管理を想定した法人利用にもお勧め

高速なネットワーク

Cubi NUC AI+ 3MG-024JP

・2.5G LAN ×2、電波干渉の少ない6Ghz帯で、高速データ転送を実現

・MLO (マルチリンク・オペレーション) 対応で2 つの帯域に同時に接続でき、安定した通信環境を提供

Cubi 5 1MA-656JP

・2.5G+1G LAN、Wi-Fi 6E対応の高速ネットワーク機能で安定した通信環境を実現

マルチモニター環境で作業効率アップ

Cubi NUC AI+ 3MG-024JP

・Thunderbolt(TM) 4 ×2、HDMI 2.1 ×2を使用し、最大4画面の映像出力に対応

Cubi 5 1MA-656JP

・Thunderbolt(TM) 4 ×1、HDMI 2.1 ×1、DisplayPort ×1を使用し、最大3画面の映像出力に対応

ケーブル脱落防止クリップ（Cubi NUC AI+ 3MG-024JP）

・不意の電源ケーブル脱落を防ぐクリップが付属し、運用中のトラブルを防止

MSI Power Link機能

・Power Link対応モニターの電源ボタンと連動してPCの電源をオン/オフすることが可能

・非対応のモニターでも付属の電源スイッチ延長ケーブルで利便性を確保

Copilotキー搭載キーボード

・Microsoft Copilotを即座に起動でき、AI機能をフル活用

・要約やアイデア出しを瞬時に行え、作業の効率化による生産性向上を支援

環境に優しい製品（Cubi NUC AI+ 3MG-024JP）

・再生プラスチックを使用した筐体、再生段ボール素材の梱包材などサステナブルな製品

【Cubi NUC AI+ 3MG-024JP】

■Cubi NUC AI+ 3MG-024JP製品ページ

https://jp.msi.com/Business-Productivity-PC/Cubi-NUC-AI-3MG-024JP

【Cubi 5 1MA-656JP】

■Cubi 5 1MA-656JP製品ページ

https://jp.msi.com/Business-Productivity-PC/Cubi-5-1MA-656JP

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