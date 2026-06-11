「社会を変えたい」を事業成長につなげる ―― 福岡市がソーシャルスタートアップ向けアクセラレーションプログラム参加者を募集

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福岡市役所


福岡市は、社会課題の解決と経済的成長の両立を目指すソーシャルスタートアップを対象に、伴走型支援プログラム「Fukuoka Social Startup Acceleration」の参加者募集を、令和８年６月11日（木）より開始しました。



本プログラムでは、社会課題の解決に挑むスタートアップに対し、起業家・投資家によるメンタリングや専門家による支援、ネットワーク形成、ピッチ機会の提供などを通じて、事業成長を後押しします。



社会課題解決に挑むスタートアップの”次の成長”を支援


福岡市はこれまで、人々の持続的でより良い生活の実現に向け、社会や地域の課題解決に取り組むソーシャルスタートアップを支援してきました。令和６年度からは、ふるさと納税制度を活用した補助事業を開始し、経営基盤強化を後押ししています。



一方で、事業が成長していく中では、


- さらなる資金調達
- 収益基盤強化
- 事業拡大に向けた戦略設計
- 社会的インパクトの拡大

など、新たな課題も見えてきました。



そこで福岡市では、令和８年度より、ソーシャルスタートアップのさらなる成長を支援するアクセラレーションプログラム「Fukuoka Social Startup Acceleration」を新たに実施します。



「社会課題解決」と「経済的成長」の両立を目指す


本プログラムでは、各スタートアップの状況や課題に応じたオーダーメイド型の伴走支援を実施します。


主な支援内容
- ソーシャル分野の起業家・投資家等によるメンタリング
- 事業戦略・販路拡大・資金調達などの専門家サポート
- 先輩起業家や支援者とのネットワーク形成
- ピッチ機会の提供

”社会に良いこと”を継続可能な事業”として成長させていくため、実践的な支援を行います。



募集概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/48792/table/204_1_dee08d1c25756f54dcc8189aa401a13f.jpg?v=202606111252 ]

▼ 詳細・応募方法はこちら


「Fukuoka Social Startup Acceleration」公式サイト(https://socialaccelefko.city.fukuoka.lg.jp/)



支援スケジュール


７月上旬：書類審査


７月下旬：プレゼンテーション審査


８月～３月：アクセラレーションプログラム支援期間



「Fukuoka Social Startup Package」について




福岡市では、社会課題解決と経済的成長の両立を目指すスタートアップを支援する総合支援パッケージ「Fukuoka Social Startup Package」を展開しています。



本パッケージは、起業家の成長フェーズに応じた３つのプログラムで構成されています。


01 Academy（学ぶ・磨く）― FUKUOKA SOCIAL STARTUP ACADEMY

社会起業家や専門家によるセミナー・実践型ワークショップ


02 Support（つなぐ・支える）― 福岡市ソーシャルスタートアップ成長支援事業補助金

ふるさと納税を活用した補助金支援


03 Acceleration（伴走する）― Fukuoka Social Startup Acceleration

事業拡大を目指すスタートアップへの伴走型成長支援



▼ 詳細はこちら


「Fukuoka Social Startup Package」公式サイト(https://socialstartup.city.fukuoka.lg.jp/)



こんなスタートアップを歓迎します


- 地域課題の解決に挑戦したい
- 教育・福祉・環境・子育てなど社会課題解決に取り組んでいる
- 社会的インパクトと事業成長を両立したい
- 次のステージへ事業をスケールしたい

福岡市は、社会をより良くする挑戦を応援します。



アクセラプログラムに応募する :
https://socialaccelefko.city.fukuoka.lg.jp/
Fukuoka Social Startup Acceleration 公式サイトへ


他の支援プログラムについて知る :
https://socialstartup.city.fukuoka.lg.jp/
Fukuoka Social Startup Package 公式サイトへ


[お問合せ先]


Fukuoka Social Startup Acceleration について

Fukuoka Social Startup Acceleration 事務局


Mail : FSSA_2026@borderless-japan.com



Fukuoka Social Startup Package について

福岡市 経済観光文化局 創業推進部
Tel : 092-711-4455


Mail : Startup.EPB@city.fukuoka.lg.jp