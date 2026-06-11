「社会を変えたい」を事業成長につなげる ―― 福岡市がソーシャルスタートアップ向けアクセラレーションプログラム参加者を募集
福岡市は、社会課題の解決と経済的成長の両立を目指すソーシャルスタートアップを対象に、伴走型支援プログラム「Fukuoka Social Startup Acceleration」の参加者募集を、令和８年６月11日（木）より開始しました。
本プログラムでは、社会課題の解決に挑むスタートアップに対し、起業家・投資家によるメンタリングや専門家による支援、ネットワーク形成、ピッチ機会の提供などを通じて、事業成長を後押しします。
社会課題解決に挑むスタートアップの”次の成長”を支援
福岡市はこれまで、人々の持続的でより良い生活の実現に向け、社会や地域の課題解決に取り組むソーシャルスタートアップを支援してきました。令和６年度からは、ふるさと納税制度を活用した補助事業を開始し、経営基盤強化を後押ししています。
一方で、事業が成長していく中では、
- さらなる資金調達
- 収益基盤強化
- 事業拡大に向けた戦略設計
- 社会的インパクトの拡大
など、新たな課題も見えてきました。
そこで福岡市では、令和８年度より、ソーシャルスタートアップのさらなる成長を支援するアクセラレーションプログラム「Fukuoka Social Startup Acceleration」を新たに実施します。
「社会課題解決」と「経済的成長」の両立を目指す
本プログラムでは、各スタートアップの状況や課題に応じたオーダーメイド型の伴走支援を実施します。
主な支援内容
- ソーシャル分野の起業家・投資家等によるメンタリング
- 事業戦略・販路拡大・資金調達などの専門家サポート
- 先輩起業家や支援者とのネットワーク形成
- ピッチ機会の提供
”社会に良いこと”を継続可能な事業”として成長させていくため、実践的な支援を行います。
募集概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/48792/table/204_1_dee08d1c25756f54dcc8189aa401a13f.jpg?v=202606111252 ]
▼ 詳細・応募方法はこちら
「Fukuoka Social Startup Acceleration」公式サイト(https://socialaccelefko.city.fukuoka.lg.jp/)
支援スケジュール
７月上旬：書類審査
７月下旬：プレゼンテーション審査
８月～３月：アクセラレーションプログラム支援期間
「Fukuoka Social Startup Package」について
福岡市では、社会課題解決と経済的成長の両立を目指すスタートアップを支援する総合支援パッケージ「Fukuoka Social Startup Package」を展開しています。
本パッケージは、起業家の成長フェーズに応じた３つのプログラムで構成されています。
01 Academy（学ぶ・磨く）― FUKUOKA SOCIAL STARTUP ACADEMY
社会起業家や専門家によるセミナー・実践型ワークショップ
02 Support（つなぐ・支える）― 福岡市ソーシャルスタートアップ成長支援事業補助金
ふるさと納税を活用した補助金支援
03 Acceleration（伴走する）― Fukuoka Social Startup Acceleration
事業拡大を目指すスタートアップへの伴走型成長支援
▼ 詳細はこちら
「Fukuoka Social Startup Package」公式サイト(https://socialstartup.city.fukuoka.lg.jp/)
こんなスタートアップを歓迎します
- 地域課題の解決に挑戦したい
- 教育・福祉・環境・子育てなど社会課題解決に取り組んでいる
- 社会的インパクトと事業成長を両立したい
- 次のステージへ事業をスケールしたい
福岡市は、社会をより良くする挑戦を応援します。
アクセラプログラムに応募する :
https://socialaccelefko.city.fukuoka.lg.jp/
Fukuoka Social Startup Acceleration 公式サイトへ
他の支援プログラムについて知る :
https://socialstartup.city.fukuoka.lg.jp/
Fukuoka Social Startup Package 公式サイトへ
[お問合せ先]
Fukuoka Social Startup Acceleration について
Fukuoka Social Startup Acceleration 事務局
Mail : FSSA_2026@borderless-japan.com
Fukuoka Social Startup Package について
福岡市 経済観光文化局 創業推進部
Tel : 092-711-4455
Mail : Startup.EPB@city.fukuoka.lg.jp