「社会を変えたい」を事業成長につなげる ―― 福岡市がソーシャルスタートアップ向けアクセラレーションプログラム参加者を募集

福岡市役所

福岡市は、社会課題の解決と経済的成長の両立を目指すソーシャルスタートアップを対象に、伴走型支援プログラム「Fukuoka Social Startup Acceleration」の参加者募集を、令和８年６月11日（木）より開始しました。

本プログラムでは、社会課題の解決に挑むスタートアップに対し、起業家・投資家によるメンタリングや専門家による支援、ネットワーク形成、ピッチ機会の提供などを通じて、事業成長を後押しします。

社会課題解決に挑むスタートアップの”次の成長”を支援

福岡市はこれまで、人々の持続的でより良い生活の実現に向け、社会や地域の課題解決に取り組むソーシャルスタートアップを支援してきました。令和６年度からは、ふるさと納税制度を活用した補助事業を開始し、経営基盤強化を後押ししています。

一方で、事業が成長していく中では、

- さらなる資金調達- 収益基盤強化- 事業拡大に向けた戦略設計- 社会的インパクトの拡大

など、新たな課題も見えてきました。

そこで福岡市では、令和８年度より、ソーシャルスタートアップのさらなる成長を支援するアクセラレーションプログラム「Fukuoka Social Startup Acceleration」を新たに実施します。

「社会課題解決」と「経済的成長」の両立を目指す

本プログラムでは、各スタートアップの状況や課題に応じたオーダーメイド型の伴走支援を実施します。

主な支援内容- ソーシャル分野の起業家・投資家等によるメンタリング- 事業戦略・販路拡大・資金調達などの専門家サポート- 先輩起業家や支援者とのネットワーク形成- ピッチ機会の提供

”社会に良いこと”を継続可能な事業”として成長させていくため、実践的な支援を行います。

募集概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48792/table/204_1_dee08d1c25756f54dcc8189aa401a13f.jpg?v=202606111252 ]

▼ 詳細・応募方法はこちら

「Fukuoka Social Startup Acceleration」公式サイト(https://socialaccelefko.city.fukuoka.lg.jp/)

支援スケジュール

７月上旬：書類審査

７月下旬：プレゼンテーション審査

８月～３月：アクセラレーションプログラム支援期間

「Fukuoka Social Startup Package」について

福岡市では、社会課題解決と経済的成長の両立を目指すスタートアップを支援する総合支援パッケージ「Fukuoka Social Startup Package」を展開しています。

本パッケージは、起業家の成長フェーズに応じた３つのプログラムで構成されています。

01 Academy（学ぶ・磨く）― FUKUOKA SOCIAL STARTUP ACADEMY

社会起業家や専門家によるセミナー・実践型ワークショップ

02 Support（つなぐ・支える）― 福岡市ソーシャルスタートアップ成長支援事業補助金

ふるさと納税を活用した補助金支援

03 Acceleration（伴走する）― Fukuoka Social Startup Acceleration

事業拡大を目指すスタートアップへの伴走型成長支援

▼ 詳細はこちら

「Fukuoka Social Startup Package」公式サイト(https://socialstartup.city.fukuoka.lg.jp/)

こんなスタートアップを歓迎します

- 地域課題の解決に挑戦したい- 教育・福祉・環境・子育てなど社会課題解決に取り組んでいる- 社会的インパクトと事業成長を両立したい- 次のステージへ事業をスケールしたい

福岡市は、社会をより良くする挑戦を応援します。

アクセラプログラムに応募する :https://socialaccelefko.city.fukuoka.lg.jp/Fukuoka Social Startup Acceleration 公式サイトへ

他の支援プログラムについて知る :https://socialstartup.city.fukuoka.lg.jp/Fukuoka Social Startup Package 公式サイトへ

[お問合せ先]

Fukuoka Social Startup Acceleration について

Fukuoka Social Startup Acceleration 事務局

Mail : FSSA_2026@borderless-japan.com

Fukuoka Social Startup Package について

福岡市 経済観光文化局 創業推進部

Tel : 092-711-4455

Mail : Startup.EPB@city.fukuoka.lg.jp