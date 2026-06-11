AIを活用した商談・接客のセルフトレーニングプラットフォーム「AmiVoice RolePlay」、iOS端末に対応

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）の、AIを活用した商談・接客のセルフトレーニングプラットフォーム「AmiVoice RolePlay（アミボイス ロールプレイ）」がレスポンシブ対応し、iOS端末からPC版と同等の内容で受講・評価確認を行えるようになりました。

本サービスはWebブラウザから利用可能なため、専用アプリをインストールすることなくロールプレイングを開始できます。

「AmiVoice RolePlay」は、AIを活用し、商談・接客のロールプレイングや会話内容のフィードバック・自動評価を行うことができるセルフトレーニングプラットフォームです。基本トークの定着から柔軟な対応力の強化まで、営業担当者のスキル向上を段階的に支援する機能を搭載しています。

今回のiOS端末対応により、営業担当者はPCが利用しにくい環境でも手軽にロールプレイングに取り組むことが可能です。商談の合間などの空き時間を活用しながら、継続的なトレーニングを実施できます。

AIアバターが顧客役となり、受講者の発話内容や文脈に応じて応答する「AI対話型ロープレ」を、iOS端末から手軽にご利用いただけます。さらに、シナリオ型のロープレメニューも利用可能です。トレーニング後には、評価やフィードバックをその場で確認できるため、振り返りにも活用することが可能です。

アドバンスト・メディアでは、今後、AIによる対話型ロールプレイ機能のさらなる強化を進めるとともに、既存機能の拡充や営業活動で蓄積されるデータの活用を通じて、一人ひとりに最適化されたトレーニング環境の提供を目指してまいります。

「AmiVoice RolePlay」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pn2pmSqc5pA ]

営業力強化ソリューション「AmiVoice SalesBoost（アミボイスセールスブースト）」にて提供している「AmiVoice RolePlay」は、営業力向上を目指すロールプレイングをサポートするクラウドサービスです。本サービスは、上司や先輩、トレーナーの時間を取らずに繰り返しロールプレイングができるセルフトレーニング機能を搭載しています。また、営業トークの内容や話速、表情などをもとに自動で定量評価を行う採点機能も備えており、効率的かつ効果的に営業メンバーの育成と営業力の向上を支援します。

https://salesboost.advanced-media.co.jp/roleplay.html

■資料ダウンロードはこちら

https://www.advanced-media.co.jp/products/download/2655/

「AmiVoice SalesBoost」について

接客・商談の会話を見える化・分析する「AmiVoice SF-CMS」とAIを活用して効率的な営業トレーニングを可能にする「AmiVoice RolePlay」を組み合わせて営業力強化の継続的サイクルを実現する音声認識ソリューションです。

https://salesboost.advanced-media.co.jp/

■資料ダウンロードはこちら

https://salesboost.advanced-media.co.jp/download.html

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

SDX事業部

https://www.advanced-media.co.jp/products/contact/reporter/?contactchk=AmiVoice%20RolePlay