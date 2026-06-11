《「ブレンディ(R)カフェラトリー(R)」 スティック》初のアイスで楽しむ無料ドリンクスタンド！『アイスでもスティックでカフェ気分 ～ice CAFE LATORY stand～』

味の素AGF株式会社

味の素AGF株式会社（代表取締役社長：島本 憲仁 以下、味の素AGF）は、《「ブレンディ(R)カフェラトリー(R)」 スティック》でアイスでもおいしいカフェメニューが楽しめることを体験できる無料の期間限定ドリンクスタンド『アイスでもスティックでカフェ気分～ice CAFE LATORY stand～』を、2026年6月26日（金）から6月28日（日）まで、NANA TEA & Tsutsumi 青山本店（東京都港区北青山3丁目15-5 ポルトフィーノ1F）にて3日間限定でオープンします。（事前予約制、参加無料）

※写真はイメージです。

《「ブレンディ(R)カフェラトリー(R)」 スティック》は、ホットでもアイスでもおいしいカフェメニューが年間を通じて手軽に楽しめる商品です。

カフェのようなラテやティーをアイスでもスティックで楽しめるという魅力をより多くのお客様に体験いただくため、このたび無料の期間限定ドリンクスタンドをオープンします。

アイスでも、《「ブレンディ(R)カフェラトリー(R)」 スティック》で得られる、本格的な1杯を、ぜひ会場でお試しください。

■イベント概要

《「ブレンディ(R)カフェラトリー(R)」 スティック》の春夏シーズンとして初開催の本イベントでは、アイスで楽しむ《「ブレンディ(R)カフェラトリー(R)」 スティック》の魅力を体験いただけます。

アイスクリーム屋さんのようなワクワク感のある空間で、SNS上でも話題となったミルク割のカフェラテをはじめとした、5種類のアイスアレンジドリンクを提供します。

※写真はイメージです。

■カフェのようなアイスカフェメニュードリンクに17種類から選べるスリーブをまとわせ、

お気に入りの1杯を！

１.5種類のアイスカフェメニューからお好きな1杯を選択

受付にて、5種類の《「ブレンディ(R)カフェラトリー(R)」 スティック》のアイスアレンジドリンクから1種類をお選びいただきます。

濃密な泡立ちが楽しめる“濃厚シリーズ”からはカフェでも人気メニューの〈濃厚ミルクカフェラテ〉〈濃厚抹茶ラテ〉〈濃厚キャラメルマキアート〉の3種類をミルク割アレンジで提供します。ミルク割アイス飲用はSNS上でも、よりカフェのような味わいが自宅で再現できることから話題となり、好評いただきました。

ふわっと広がる香りが楽しめる“芳醇シリーズ”からは〈芳醇ピーチティー〉にピーチを、〈芳醇グレープフルーツジャスミンティー〉にはナタデココを入れた、2種類のフルーツティーアレンジを用意しています。

２.ほんのり幸せメッセージと、

全17種類のフレーバーカラーから選べるカップスリーブ

ドリンクが提供された後は、《「ブレンディ(R)カフェラトリー(R)」スティック》全17種類のフレーバーカラーのスリーブから、お好きなものを1点お選びいただきます。

スリーブには、それぞれ日常の身近な幸せを表現したイラストとメッセージがデザインされており、どれにしようか選ぶ時間も楽しみながら、あなただけのお気に入りの1杯が完成します。

※写真はイメージです。

３.お好きなスティック1本とお家で楽しめるレシピカードをプレゼント

体験の最後には、自宅でもアイスアレンジレシピが再現できるレシピカードと、17種類のフレーバーからお好きなスティック1本をプレゼントします。

自宅でもアイスで楽しむ《「ブレンディ(R)カフェラトリー(R)」 スティック》で、カフェのようなほんのり幸せなひとときをお楽しみください。

■実施概要

開催日時：2026年6月26日（金）～2026年6月28日（日）10:00～18:00

※全日程17:40最終入場

開催場所：NANA TEA & Tsutsumi 青山本店

東京都港区北青山3丁目15-5 ポルトフィーノ1F

アクセス：東京メトロ「表参道駅」B2出口より徒歩約5分

東京メトロ副都心線「明治神宮前駅」エレベーター専用口より徒歩約13分

参 加 料：無料

※事前予約制（先着順）

※各日24枠 各回14名限定

※受付から体験終了まで約20分間

※本イベントはテイクアウト形式のため、会場内に座席のご用意はございません。

カフェとしてのご利用（店内飲食）はできませんので、予めご了承ください。

■体験予約について

本イベントは事前予約制となっています。

【予約方法】

下記のイベント特設ページより詳細をご確認ください。また、注意事項を必ずお読みいただき、ご理解いただいた上でご予約をお願いします。

※味の素AGF(株)LINE公式アカウントの友だち登録が必要です。

【予約開始日】

※本イベントの体験予約は、対象日程ごとに予約開始日が異なります。

●2026年6月26日（金）、27日（土）開催分

→2026年6月11日（木）12:00より予約受付開始

●2026年6月28日（日）開催分

→2026年6月26日（金）12:00より受付開始

【イベント予約ページ】

リンク :https://lp.mogily.me/ice-cafe-latory-stand/

【予約手順について】

■注意事項

１.予約・ご入場について

・枠数に制限がありますため、予約枠が埋まった場合、ご予約ができかねる場合がございます。 キャンセルが発生した場合には予約枠が再度空く可能性もございますので、空き状況は随時 予約申し込み画面よりご確認ください。

・「予約券」は、入場される方お一人につき1枚必要です。

・予約はお一人につき期間中１枠限りとなります。

・「予約券」は記載されている予約時間のみ有効です。予約時間に都合がつかなくなった場合は、「予約券」をキャンセル後に別の枠をご予約ください。

・予約時間から10分以上遅れた場合はご参加いただけませんので、予めご了承ください。

・「予約券」の紛失による再発行はしません。

・「予約券」の譲渡および転売はできません。不正が確認された場合、入場をお断りする可能性がございます。

・予約画面のスクリーンショット/画面録画/印刷したものではご入場できません。

・予約時間の5分前になると味の素AGF(株)LINE公式アカウントから通知が届きます。予約時 間になりましたら受付にて「予約券」をご提示ください。

・予約時間より前に会場付近で待機することはご遠慮ください。

・スマートフォンの不具合や充電不足などで「予約券」が表示されない場合はご入場いただけ ません。当日はLINEアプリが使用できる状態でお越しください。

２.ご参加にあたってのご案内

・アレルギーをお持ちの方は来場後、受付スタッフにお申し付けください。

・提供メニューはカフェインを含みます。カフェインにおける身体への影響は個人差が大きいため、適量の飲用をお願いいたします。

・ナタデココはのどに詰まりやすいのでご注意ください。

・小学生以下のお子様は同伴可能です。大人1名につき、お子様1名まで同伴いただけます。

・お子様が2名の場合は、必ず大人2名の同伴をお願いいたします。

・お子様にドリンク提供をご希望の場合は、お子様1名につき１枠のご予約をお取りください。

・会場混雑時には、ご案内までお時間をいただく場合がございます。

・車椅子をご利用の場合など介助が必要な方は介助者の方とご一緒にご参加をお願いします。

・補助犬（盲導犬・介助犬等）を伴うご来場の際は、安全上の配慮のため、当日スタッフまで お知らせください。

３.イベントに関するご案内

・天災や疫病の蔓延、不慮の事故等やむを得ない事情により、イベントが休業や営業時間が変 更になった場合、該当のお申し込みは無効となります（他枠の予約振り替えはできません）。 なお、その場合の来場にかかわる費用（交通費・宿泊費など）はいかなる場合においても、 補償いたしかねます。

・本イベントはテイクアウト形式の体験イベントであり、会場内に座席のご用意はございません。カフェとしてのご利用（店内飲食）はできませんので、予めご了承ください。

・本イベントにて提供する商品および配布物の転売、営利目的での譲渡・販売は固くお断りいたします。該当行為が確認された場合は、今後のイベント参加をお断りさせていただく場合がございます。

・会場内/外で発生した事故、盗難、器物破損等トラブルについての一切責任を負いかねます。

・本イベントに関する会場（NANA TEA & Tsutsumi 青山本店）へのお問合せはご遠慮ください。

・イベントの運営・混雑状況等に関するお問合せには回答しかねますのでご了承ください。最新情報の一部はカフェラトリー【公式】Instagramアカウント「@cafelatory_official」のストーリーズより発信させていただくことがありますが、随時配信ではない点をご了承ください。

■イベントに関する一般のお客様からのお問合せ先

AGF(R)パートナー事務局

E-mail agf-partner@agf.ajinomoto.jp

（件名：「ブレンディ(R)カフェラトリー(R)」 スティック イベントお問合せの件）

※受付時間：10時～17時（土・日・祝日を除く）

※事務局からお送りするメールが届かない場合がございます。@agf.ajinomoto.co.jpからのメールを受信できるように設定をお願いいたします。

※ご返答には2～3日かかる場合がございますので、予めご了承ください。

■商品紹介

《「ブレンディ(R)カフェラトリー(R)」 スティック》

“カフェで過ごすようなご褒美のひととき”というコンセプトのもと、豊かな泡立ちと本格的なカフェの味わいを手軽に楽しめる商品として2016年8月に誕生。

濃密な泡立ちが楽しめる“濃厚シリーズ”、ふわっと広がる香りが楽しめる“芳醇シリーズ”を展開。味わい深く、淹れた瞬間に溢れ出す香りをお楽しみいただけます。

ブランドサイト :https://agf.ajinomoto.co.jp/brand/cafelatory/

商品に関する一般のお客様からのお問合せ先：お客様相談室 Tel 0120-17-8651