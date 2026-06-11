ショーケース、株式会社ONODERA LIFE SUPPORTに本人確認ツール「ProTech ID Checker」を提供

株式会社ショーケース

企業と顧客をつなぐDXクラウドサービスを展開する株式会社ショーケース（東京都港区、代表取締役社長：松本 高一、証券コード：3909、以下ショーケース）は、株式会社ONODERA LIFE SUPPORT（東京都千代田区、代表取締役社長：告野 崇）に、 本人確認ツール「ProTech ID Checker」を提供いたしました。

「ProTech ID Checker」導入の背景と効果

2026年4月に改正・施行された「携帯電話不正利用防止法」により、携帯電話契約時における本人確認の厳格化が求められるようになりました。特に、在留カードに内蔵されたICチップを直接読み取る「公的個人認証サービス（JPKI）」の利用が義務化されたことで、より高度で確実な本人確認体制の構築が必要となっています。

こうした法改正への対応を背景に、株式会社ONODERA LIFE SUPPORTでは、法令要件への対応と現場運用の両立を目的として、「ProTech ID Checker」を導入しました。 これにより、厳格化された法的要件を遵守した本人確認業務の実現に加え、現場における導入から運用までをスムーズに進めることが可能となりました。

「ProTech ID Checker」はマイナカードに加え、運転免許証や在留カード、特別永住者証明書のICチップ読み取りによる本人確認に対応しており、法令準拠と利便性を両立した本人確認フローを実現します。

ローコード型で開発を必要としない導入のしやすさに加え、現場の運用負荷を抑えながら安全性の高い本人確認を実現できる点をご評価いただき、この度の導入に至りました。

導入の決め手

株式会社ONODERA LIFE SUPPORTより

初めての導入ということもあり、選定にあたっては「使いやすさ」を最も重視しておりました。「ProTech ID Checker」はユーザー側・管理側どちらとも画面設計が非常に優れており、他社と比較しても圧倒的に操作しやすかったことが、採用の大きな決め手でした。

ショーケースは今後も「ProTech ID Checker」を通じて、利用者の利便性向上と事業者側の業務効率化を同時に実現し、安心・安全なデジタル取引の推進に貢献してまいります。

■株式会社ONODERA LIFE SUPPORTとは

株式会社ONODERA LIFE SUPPORT（OLS）は、OUR グループの関連企業で、特定技能人材が安心して、実力を発揮し、受け入れ施設・企業様の事業の継続の担い手となるよう生活支援事業を推進しております。

https://onodera-lifesupport.com/

対面・非対面に対応したトータルKYC「ProTech ID Checker」

本人確認ツール「ProTech ID Checker」は、銀行・証券口座の開設や携帯電話契約、古物買取、各種サービスの会員登録など、対面・非対面問わず幅広い場面で活用可能なトータルKYCサービス（TKYC）です。マイナンバーカードのICチップを活用した公的個人認証（JPKI方式）をはじめ、運転免許証や在留カード等のIC認証も可能で、あらゆる本人確認書類の認証に対応しています。ローコード型で開発不要の導入しやすさに加え、法令準拠の安全性と利便性が評価され、累計400社以上（2026年6月時点）で導入されています。

サービスサイト：https://ekyc.showcase-tv.com/

サービスに関するお問い合わせ：https://ekyc.showcase-tv.com/support/

・日経xTECH EXPO AWARD 2019 「セキュリティー賞」受賞

・改正後の「犯罪収益移転防止法」に対応

第６条第１項第1号ホ（顧客などの本人特定事項の確認方法）

・特許取得済

特許第7100334号、特許第7475692号

発明名称：認証装置、認証方法、及びプログラム

特許第7329204号

発明名称：本人確認システム、オペレータ端末及び本人確認システムプログラム

・ASPIC IoT・AI・クラウドアワード2020：支援業務系ASP・SaaS部門「先進技術賞」受賞

・ASPIC認定サービス（特定個人情報ASP・SaaS情報開示認定）

認定番号：特個 0002-2011

・SOC 2 Type 2報告書を取得

対象サービス：ProTech ID Checker

評価基準：セキュリティ、可用性、処理の完全性、機密性、プライバシー

対象期間：2025年8月18日から2025年11月18日まで





【株式会社ONODERA LIFE SUPPORT 会社概要】

代表取締役社長：告野 崇

所在地：東京都千代田区大手町1丁目1号3番 大手センタービル5階

設立：2018年8月

事業内容：外国人向けポータルサイトの運営、外国人向けハウジングサポート、

日本国内格安SIM販売

Webサイト：https://onodera-lifesupport.com/

【株式会社ショーケース 会社概要】

代表取締役社長：松本 高一

所在地：東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル14F

設立：1996年2月1日

上場証券取引所：東京証券取引所 スタンダード市場

証券コード：3909

コーポレートサイト：https://www.showcase-tv.com/

コアバリュー ：「おもてなしテクノロジーで人を幸せに」

私たちは人が感じる「不」を取り除き「幸せ」に導くお手伝いをしています。

そして、私たちの喜びは、人の期待を超え、感動や満足感を提供するしくみ＝おもてなしテクノロジーで、幸せな人を増やしていくことです。