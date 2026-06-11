Nexthink、3年連続でGartner(R) Magic Quadrant(TM)のDEX領域でリーダーの1社に位置付け

Nexthink合同会社

デジタル従業員エクスペリエンス（Digital Employee Experience、以下「DEX」）管理ソフトウェアのグローバルリーダーであるNexthink合同会社(https://nexthink.com/ja)（ネクストシンク、本社：東京都港区、ジャパンプレジデント：萩野武志、以下Nexthink）は、AI活用の拡大やハイブリッドワークの定着により、従業員のデジタル体験を継続的に可視化・改善するDEXへの関心が高まる中、Gartnerにより3年連続で、

Gartner(R) Magic Quadrant(TM)のDEXツール部門でリーダーの1社に選出されたことを本日発表しました。

詳細を見る :https://nexthink.com/ja/gartner-magic-quadrant-dex

この評価では、総合的な「ビジョンの完全性」と「実行能力」に関する複数の基準に基づいて、各ベンダーを分析しています。今回の選出は、Nexthinkが目指すデジタル従業員エクスペリエンスの向上に向けた継続的な取り組みが評価されたものと受け止めています。

Nexthinkの CEO 兼共同創設者の Pedro Bados は、次のように述べています。

「Nexthinkのビジョンはシンプルです。Nexthinkは、従業員にとって摩擦ゼロのデジタルワークプレイスを作り出せるよう、企業を支援しています。つまり、サポートを受けるためにチケットを提出する必要がなく、予期せぬ中断や技術的な不具合に苛立つことのない職場の構築を支えています。」

Magic Quadrantレポートは、特定の市場における厳密で事実に基づく調査の集大成であり、成長が著しく、かつプロバイダー間の差別化が明確な市場における、各プロバイダーの相対的な位置づけを広い視野で示すものです。この調査は、企業が自社固有のビジネスおよびテクノロジー上のニーズに沿って、市場分析を最大限に活用することを可能にします。

「Gartnerからの今回の評価に加え、『Gartner Peer Insights(TM) 2025 Voice of the Customer』のデジタル従業員エクスペリエンス管理ツール部門で『カスタマーズチョイス』に選出されたことは、Nexthinkのプラットフォームを日々活用されているお客様から寄せられた信頼の証だと受け止めています。これらを総合すると、現在の市場が、単に革新的であるだけでなく、実際の顧客成果に根ざしたソリューションへとシフトしていることを示していると私たちは考えています。」（Pedro Bados）

なお、今回のMagic Quadrantの発表は、Nexthinkの新しいパーソナルITエージェント「Spark」および「Mobile Experience」ソリューションの提供開始を受けてのものです。世界中のITチームやデジタルワークプレイスの専門家の能力を拡張・強化するために、先進的なAIとDEXソリューションの導入を企業が進められるよう、Nexthinkが支援し続けていることを示すものです。

※本プレスリリースは、2026年6月8日に米国で発表されたプレスリリース(https://nexthink.com/press/nexthink-a-leader-gartner-magic-quadrant-dex-for-third-consecutive-year)の日本語参考訳です。内容および解釈については、英語版が正式なものとなります。

Nexthinkについて

Nexthinkは、デジタル従業員エクスペリエンス（DEX）管理ソフトウェアのリーダーです。AIエージェントと先進的なソリューションにより、IT部門はあらゆる場所・アプリケーション・ネットワーク環境において、従業員が問題に気づく前に課題を特定・対応することを支援します。世界数千社に導入され、2,500万人を超える従業員の生産性向上とデジタル体験の改善に貢献しています。本社はスイス・ローザンヌおよび米国マサチューセッツ州ボストンにあり、世界9拠点で事業を展開しています。Nexthinkは、Johnson & Johnson、Nestle、Toyota Motor Europeなどのグローバル企業に導入され、幅広い業界で活用されています。

Gartner、Magic Quadrant(TM) for Digital Employee Experience Tools、2026年

GARTNER、MAGIC QUADRANTおよびPEER INSIGHTSは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.

Gartnerは、その調査出版物に記載されているベンダー、製品、サービスを推奨するものではなく、また、テクノロジーのユーザーに対して、最高格付け等の指定を受けたベンダーのみを選ぶよう助言するものでもありません。Gartnerの調査出版物は、あくまでGartnerの調査組織の見解であり、事実の記述として解釈されるべきではありません。Gartnerは、本調査に関して、明示・黙示を問わず、商品性または特定目的への適合性を含む一切の保証を否認します。