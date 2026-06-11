AI与信で99％の企業をスコア化！反社・与信・風評確認をまとめて効率化する「RoboRoboリスクチェックBPO統合プラン」リリース

オープン株式会社

オープングループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：高橋 知道）の子会社であるオープン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：石井 岳之、以下「オープン」）は、反社チェック・AI与信チェック・BPOをワンパッケージ化した「RoboRoboリスクチェックBPO統合プラン」の提供を開始したことをお知らせいたします。

RoboRoboリスクチェックBPO統合プランWEBサイト：https://roborobo.co.jp/lp/risk-bpo-integrated/

■統合プラン提供開始の背景

近年、企業に求められるリスク管理体制は高度化しており、反社チェックだけでなく、与信・レピュテーション・海外リスクなどを含めた総合的な確認が求められています。

しかし従来の与信確認では、以下のような課題が発生していました。

- 中小・零細企業の情報が検出できない- 小口取引先まで確認できない- 確認コストが見合わない

また、実際に確認作業を行う現場においても下記のような問題を抱えるケースが増加しています。

- 確認件数増加- 人手不足- 属人化- 調査工数増大

上記のような課題・問題に対して、オープンが以前より提供する業務自動化サービス「RoboRobo」シリーズのAI与信チェックにより、中小・零細企業を含む99％の企業で与信情報出力を可能にし、さらに反社チェック・風評確認・BPOによる業務代行を統合することで、ユーザー企業の“実運用できるリスクチェック体制”構築を支援したいと考え、新プランの提供を決定しました。

■統合プランの概要

新たに提供する「RoboRoboリスクチェックBPO統合プラン」では以下の機能・サービスを統合し、企業のリスクチェック業務を包括的に支援します。

- 反社チェック- AI与信チェック- 風評・レピュテーション確認- 専門調査員によるBPO

この中でもAI与信チェックは、中小企業・零細企業を含む99％の企業に関して与信情報の出力が可能となっており、従来の与信サービスでは確認が難しかった企業情報についても、AIスコアを活用した判断支援を実現します。

さらに与信情報だけでなく、風評・ネガティブ情報も同時に確認できるため、小口取引先を含めた幅広いリスク管理運用に活用が可能です。

■プラン概要

・名称：RoboRoboリスクチェックBPO統合プラン

・価格：1件 1,600円～（従量課金制、アカウント発行料無料）

・特徴：IPOレベルの管理体制構築

専門調査員が与信確認から反社チェックまで全工程を代行

調査結果の評価レポートに評点根拠明記

証跡の一元管理

・URL：https://roborobo.co.jp/lp/risk-bpo-integrated/

■今後の展望

RoboRoboでは将来的に、

- AIによる調査支援強化- 同姓同名判断機能- 海外リスクチェック強化- 継続スクリーニング高度化- 与信情報連携拡充

などの機能実装・強化をすすめ、反社チェック・与信・BPOを統合した“次世代型リスクチェックプラットフォーム”として、ユーザー企業のガバナンス強化と業務効率化の両立を支援してまいります。

■プランに関するお問い合わせ先

オープン株式会社 RoboRobo事業部 リスクチェックBPO統合プラン担当

E-mail：info@roborobo.co.jp

【会社概要】

■オープン株式会社（https://open.co.jp/(https://open.co.jp/)）

・本社所在地：東京都港区西新橋3-3-1 KDX西新橋ビル 3階

・設立 ：2013年7月

・代表者 ：代表取締役執行役員社長 石井 岳之

・資本金 ：3,000万円

・事業内容 ：スマートロボット（RPA、AI）を活用した情報処理サービス、コンサルタント事業、

アウトソーシング事業、デジタルマーケティング、オンライン広告事業