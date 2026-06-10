Uravation、自社メディア『uravation.com』が月間検索クリック41,892に到達。タイアップ広告事業の本格提供を開始、第1号は株式会社HitPaw様

株式会社Uravation

株式会社Uravation（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 傑）は、自社運営のAI実務メディア「uravation.com」が2026年4-5月のGoogle Search Console実績で月間検索クリック41,892に到達したことをお知らせします。あわせて、媒体の専門性と上位獲得キーワードを活かしたタイアップ広告事業の本格提供を開始しました。第1号案件として、株式会社HitPaw様（AI動画高画質化ツール「HitPaw VikPea」）の掲載が2026年5月より進行中です。

■ メディア実績（2026年4-5月時点・GSC計測）

・月間検索クリック：41,892

・公開記事数：120本以上

・平均掲載順位：7.5位

■ カテゴリ別クリック実績

・Claude／Anthropic系：月7,036クリック

・Cursor／Codex／IDE系：月4,260クリック

・AI動画生成：月1,856クリック

・ChatGPT／OpenAI系：月271クリック

■ 上位獲得キーワード例（BOFU=購買検討フェーズ）

・「codex 料金」：月784クリック／3.0位

・「claude code できること」：月754クリック／4.2位

・「seedance 2.0 無料」：月291クリック／1.4位

・「claude opus 無料」：月149クリック／1.9位

「料金」「使い方」「無料」「比較」など、購買検討フェーズの読者が必ず使うキーワードで上位を獲得しています。

■ 法人決裁権を持つ読者層

運営元のUravationが法人向けに生成AI研修・コンサルティングを提供している関係で、読者の多くが企業のAI導入担当・情シス・経営者・事業責任者といった決裁権を持つ層です。

■ タイアップ広告事業 本格提供開始

・プランA タイアップ補完掲載：\120,000／年（税抜）。関連既存記事内に補完ツールとして自然な文脈で掲載

・プランB 単独レビュー記事：\250,000／年（税抜）。独立した単独レビュー記事を新規制作・内部リンク設置

・プランC シリーズスポンサー：\500,000／年～（税抜）。特定カテゴリ全記事のスポンサー枠

すべて rel=sponsored リンク／1年間固定／Google Search Essentials準拠で提供します。

■ 第1号案件：株式会社HitPaw様（2026年5月～）

AI動画高画質化ツール「HitPaw VikPea」のタイアップ補完掲載が、関連記事「Seedance 2.0完全ガイド」（月1,000クリック級・主要キーワード3-7位獲得）にて2026年5月より進行中です。

■ 媒体資料

詳細・お問い合わせは媒体資料ページよりご確認ください：https://uravation.com/media-kit/

■ 代表コメント

メディアを「読まれる場所」から「事業の意思決定に効く場所」へ。BOFUキーワードで上位を獲得し、購買検討中の読者に届く媒体として育ててきました。これを広告主の方々と共有していきます。──佐藤 傑

■ 会社概要

・商号：株式会社Uravation

・所在地：東京都文京区本郷6丁目25番14号

・代表取締役：佐藤 傑

・設立：2024年2月

・事業内容：生成AIの研修・開発・コンサルティング

・URL：https://uravation.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社Uravation 広報担当

メール：suguru.sato@uravation.com

電話：090-3128-4922