父の日に贈る、新しい「いたわり」のかたち　シェービングや紫外線で酷使される男性の肌に、敏感肌ケアという選択肢

株式会社DECENCIA

ポーラ・オルビスグループの株式会社DECENCIA（東京都品川区、代表取締役：西野英美）は、6月21日の父の日に向けて、「肌をいたわるギフト」という新たな選択肢をご紹介します。

近年、スキンケアを日常的に取り入れる男性が増える一方で、シェービングや紫外線、空調環境などにより、男性の肌は日々さまざまな環境ストレスにさらされています。

父の日のギフトとしてスキンケアを選ぶ際には、肌質や使用感の好みがわからず、何を選べばよいか迷うことも少なくありません。

今年の父の日には、肌質やスキンケアの好みがわからない相手にも選びやすい敏感肌ケアを、「肌をいたわるギフト」として取り入れてみてはいかがでしょうか。

肌印象は、清潔感や若々しさにも影響

ポーラ化成工業株式会社が実施した研究では、黄ぐすみを軽減した男性の顔は、黄ぐすみのある顔と比較して「清潔感」「爽やかさ」「若々しさ」といった印象に影響を与えることが示されています。肌印象はビジネスシーンや対人関係においても重要な要素の一つであり、近年では男性においてもスキンケアへの関心が高まっています。

※図1の試験内容については、下記出典元リリースをご参照ください。

【出典】

リリースタイトル：「ツヤ」や「黄ぐすみ」が男性の顔印象を変化させる

発行日：2023年1月26日

発行者：株式会社ポーラ・オルビスホールディングス

元リリースURL：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000092303.html

実は男性にも選ばれているディセンシア 購入者数ランキングTOP３を紹介

ディセンシアでは、多くの男性のお客様にも商品をご愛用いただいています。

今回は、2026年1月～5月の期間中に、ディセンシア公式サイトでご購入履歴のある男性のお客様人数をもとに集計した「男性購入者数ランキング」TOP3をご紹介します。

1位 ディセンシア リンクルO／L コンセントレート 医薬部外品 ＜敏感肌用シワ改善美容液＞

跳ね返すほどに弾みあがるハリ肌を目指す、全顔用シワ改善美容液。

肌本来がもつ「スプリング力※1」に着目。

目立つシワから顔全体に広がる目に見えないほど細かいシワのすみずみまで、シワ改善有効成分「D-リンクルアミド※2」がまろやかにいきわたる全顔用のオイル状美容液。敏感肌の方にも心地よい処方設計です。

※1 角層の弾力・柔軟性のこと ※2 ナイアシンアミド

本品 \7,150（税込）／ 30mL

2位 ディセンシア ローション 敏感肌用化粧水

浸透※体感に着目。

うるおいを閉じこめる高保湿化粧水

角層との親和性が高く、まろやかなとろみがやさしく肌になじむ※独自のハイドロキープ処方採用。高浸透※で、内側までしっとりとうるおうのにべたつかないテクスチャー。保湿力のある成分を組み合わせながら配合することで、角層のうるおいが満たされ、すみずみまでいきわたります。うるおって透明感に満ちた、しなやかな肌へ導きます。

※ 角層まで

本品 \5,720（税込) リフィル\5,390（税込）／ 125mL

3位 ディセンシア クリーム 敏感肌用クリーム

美しい肌のお手本※をつくる「角層クリーム(R)」

先進の角層研究が生み出した、ディセンシア独自技術「ヴァイタサイクルヴェール(R)」の進化によって実現した高機能クリーム。リッチなテクスチャーのクリームがとろけ込むように心地よくなじみ、やさしく包んで肌を守ります。乾燥を防いで、うるおいを保ちます。充実感のあるハリを与えしなやかさに満ちた美しい肌のために必要な環境を整えます。

※ 美しくすこやかな肌へ導く疑似角層のこと

本品 \6,380（税込）リフィル\6,050（税込）／ 30g

以上の3商品が上位となり、保湿ケアやエイジングケア※アイテムへの関心がうかがえます。

毎日のシェービングや紫外線など、日々の環境ストレスにさらされやすい男性の肌にも、継続的なスキンケア習慣は大切です。

父の日をきっかけに、お父さんの肌をいたわる新しいギフトとして、ディセンシアのスキンケアを選んでみてはいかがでしょうか。

※年齢に応じたケア





■ 販売チャネル

・ DECENCIA 公式オンラインショップ：https://www.decencia.co.jp/

・ @cosme STORE（一部店舗）・FLAGSHIP

取扱い店舗リスト：https://www.decencia.co.jp/store/

・ 一部総合通販サイト

■ 株式会社DECENCIAについて

ディセンシアは、ポーラ・オルビスグループの敏感肌向けスキンケアブランドです。ポーラ化成工業 研究所の品質基準と独自の敏感肌知見に基づき、本質を追求した商品開発をしています。「肌の不公平をなくしたい」という想いから、敏感肌に悩む方々の心と肌を解放するスキンケアを提供しています。

・ ディセンシア 公式オンラインショップ：https://www.decencia.co.jp/

・ ディセンシア コーポレートサイト：https://www.decencia.co.jp/company/

・ ディセンシア お客さまセンター TEL：0120‐714‐115