ラサーナ「シャンプー・トリートメント専用ボトル＆詰め替え一式」が「第65回 2026年ジャパンパッケージングコンペティション」化粧品部門賞を受賞

株式会社ヤマサキ

ヘアトリートメント カウンセリング 国内売上No.1(※1)の海藻コスメブランド「ラサーナ」を展開する株式会社ヤマサキ（本社 : 広島市、代表取締役 兼 CEO : 土肥 光）は、「第65回 2026年ジャパンパッケージングコンペティション」において、「シャンプー・トリートメント専用ボトル＆詰め替え一式」が化粧品部門賞を受賞しました。詰め替えパックをそのままセットできる利便性や真空構造による衛生性、さらに環境負荷低減への取り組みが評価され、このたびの初の受賞につながりました。

※1 2023年実績「化粧品マーケティング要覧2024」カウンセリング(通信販売を含む)、ラサーナブランドとして＜富士経済調べ＞

【受賞につながったパッケージ設計】

ラサーナでは、長年ご愛用いただくお客様に、より快適に商品をご使用いただくことを目指し、使いやすさと環境配慮を両立したパッケージ開発に取り組んできました。

本製品は、ハサミや注ぎ込み作業を必要とせず、詰め替えパックごと簡単にセットできるカートリッジ式を採用することで、詰め替え時の手間やストレスを軽減しました。また、使用時は真空状態を保つことで内容物を最後の一滴まで無駄なく使えるほか、外気に触れにくいため衛生的に使用できます。さらに、全3シリーズでボトルを共通化することで、商品を切り替えるたびにボトルを買い替える必要がなくなり、利便性の向上と年間約0.4トンのプラスチック使用量削減を両立しました。

こうした使いやすさ、衛生性、環境への配慮を兼ね備えたパッケージ設計が高く評価され、化粧品部門賞の受賞に至りました。

【ジャパンパッケージングコンペティションとは】

「ジャパンパッケージングコンペティション（JPC）」は、市場で販売されているコマーシャルパッケージを対象に、機能性や創造性、環境配慮などの観点から優れた商品包装を表彰するコンペティションです。1961年にスタートし、今回で65回目を迎える歴史あるコンペティションとして知られています。2026年は146点の応募があり、その中から41点が受賞しました。

【シャンプー・トリートメントのラインアップ】

■プレミオール シリーズ

環境や年齢による髪の変化と向き合いながら、美しく生きる女性へ。

美しい髪のために大切なこと。

それは、今の髪だけではなく、未来の髪を見据えたケア。

そのための重要なステップこそ「頭皮ケア」です。

プレミオールは髪の土台である頭皮環境に着目。

健やかな頭皮に整え、新しく生まれる髪を美しい髪に導きます。

■ダメージ ヘアケアシリーズ

まとまるツヤ髪がほしいあなたへ

パーマやカラーリング、紫外線など日々のダメージをケアするために、

アイテムごとにより適した海洋成分を配合。

傷んだ髪を補修し、潤いで満たします。

ダメージが気にならない、しっとりまとまる健康的なツヤ髪へ。

■ハリ・コシ ヘアケアシリーズ

ふんわりボリュームがほしいあなたに

年齢を重ね、ボリュームが気になり出した方へ。

髪だけでなく頭⽪もケアすることで、

いきいきと輝く、健やかな髪へ。

【ラサーナについて】

『ラサーナ』ブランドは全国に展開する広島県で誕生した化粧品メーカーです。「洗い流さないトリートメント」のパイオニアとして1998年に主力商品である「ラサーナ 海藻 ヘア エッセンス」を発売以来、毛髪補修力とべたつかない使用感が人気を呼び累計販売本数は2,600万本(※2)を突破。幅広い世代の方にご支持をいただいております。これからもお客さまに寄り添い、ともに歩み続けられるブランドであり続けたいと思っております。



※2 ヘア エッセンス シリーズ通算売上本数(2025年11月末集計)