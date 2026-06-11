水着やバニー衣装のヒロインたちが続々登場！『2026年5月あみあみフィギュア月間ランキング』
大網株式会社（東京都文京区）は、自社が運営するホビーショップ『あみあみ』の2026年5月フィギュア予約ランキングを発表いたしました。
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
※2026年5月1日から5月31日の期間中に予約開始されたフィギュアを対象として、自社独自の予約データ（予約数・金額など）を元にランキングを構成しています。
※ご紹介する製品はすでに予約終了のものが含まれる場合もございます。予めご了承くださいませ。
第1位：
恋恋 -櫻- 海瀬蒼羽 1/6スケール 完成品フィギュア
●メーカー：恋恋
●原作名：海瀬蒼羽はキミだけのモノになりたい
●発売月：2026年10月予定
●参考価格：9,900円(税込)
●コピーライト：
(C) うるりひ
★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201011&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
第2位：
Lucrea(ルクリア) THE KING OF FIGHTERS ’98 不知火舞 完成品フィギュア
●メーカー：メガハウス
●原作名：ザ・キング・オブ・ファイターズ
●発売月：2026年10月予定
●参考価格：25,300円(税込)
●コピーライト：
(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.
★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201990&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
第3位：
恋恋 -櫻- ソフィア・F・シャーリング ブルーバニーver. 1/6スケール 完成品フィギュア
●メーカー：恋恋
●発売月：2026年9月予定
●参考価格：豪華版 14,850円(税込)/通常版 11,000円(税込)
●コピーライト：
(C) 高峰ナダレ
★製品の詳細はコチラ
・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201675&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201676&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
第4位：
ギガンティックシリーズ ロックマン ロール 完成品フィギュア
●メーカー：エクスプラス
●原作名：ロックマン
●発売月：2026年8月予定
●参考価格：16,500円(税込)
●コピーライト：
(C)CAPCOM
★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202041&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
第5位：
ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 水着シリーズ 「金色の闇」 1/4スケール 完成品フィギュア
●メーカー：ユニオンクリエイティブ
●原作名：To LOVEる -とらぶる- ダークネス
●発売月：2026年11月予定
●参考価格：39,600円(税込)
●コピーライト：
(C)矢吹健太朗・長谷見沙貴／集英社
★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201812&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
【ピックアップ！】
■原神 雷電将軍 一心浄土Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア
●メーカー：APEX
●原作名：原神
●発売月：2027年9月予定
●参考価格：45,650円(税込)
●コピーライト：
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
★製品の詳細はコチラ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202223&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
【20位まで一覧】
■1位
恋恋 -櫻- 海瀬蒼羽 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201011&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■2位
Lucrea(ルクリア) THE KING OF FIGHTERS ’98 不知火舞 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201990&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■3位
恋恋 -櫻- ソフィア・F・シャーリング ブルーバニーver. 1/6スケール 完成品フィギュア
・豪華版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201675&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
・通常版(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201676&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■4位
ギガンティックシリーズ ロックマン ロール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202041&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■5位
ToLOVEる-とらぶる-ダークネス 水着シリーズ 「金色の闇」 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201812&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■6位
ねんどろいど ホロライブプロダクション さくらみこ 私服衣装Ver.(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201786&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■7位
ウマ娘 プリティーダービー エイシンフラッシュ 勝利ポーズVer. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202862&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■8位
[CRE]シリーズ 神経端末バイオロイド トロイ 020 1/12スケールアクションフィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202206&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■9位
[CRE]シリーズ 神経端末バイオロイド トロイ 021 1/12スケールアクションフィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202207&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■10位
原神 雷電将軍 一心浄土Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202223&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■11位
ウマ娘 プリティーダービー コパノリッキー 勝負服Ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202340&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■12位
figma 不花侵領域 瑠花(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202840&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■13位
新世紀エヴァンゲリオン 葛城ミサト コミックスver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202766&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■14位
アークナイツ Mon3tr 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202127&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■15位
Gift+ 原神 スカーク・喜びの集いVer. 1/8スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201974&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■16位
漫画『化物語』羽川翼 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202385&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■17位
figma ELDEN RING 霊馬トレント(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202440&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■18位
ねんどろいど 呪術廻戦 脹相(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202258&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■19位
ブルーアーカイブ セリカ(水着) 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202302&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■20位
GGG 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 クリスチーナ・マッケンジー -INTO THE SKY- 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-176373&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C) Oh-ami Inc.
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗ご案内
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■あみこ アカウント
https://x.com/amicoamiami(https://x.com/amicoamiami)
『あみあみ』のイメージキャラクター「あみこ」が、ホビー情報から日常の様子まで情報発信中。画像＆動画で紹介するココだけのホビー情報は、業界必見!?