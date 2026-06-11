【あなたの一泊が社会貢献につながる】コンフォートホテルの会員制度「Choice Guest Club(TM)」、10年間で累計寄付額1億2,522万円を突破！

株式会社チョイスホテルズジャパン

全国に「コンフォートホテル」「コンフォートホテルERA」「コンフォートイン」「コンフォートスイーツ」「Ascend Collection」を展開する株式会社チョイスホテルズジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤孝彦、以下チョイスホテルズジャパン）は、公式Web会員制度「Choice Guest Club(TM)」を通じた2025年度（2025年4月～2026年3月）の寄付として、環境・教育・雇用に取り組む3団体へ過去最高額となる2,598万円を寄付しました。

本取り組みは2016年度の制度開始から今回で10年目を迎え、累計寄付額は1億2,522万円に達しました。「Choice Guest Club(TM)」は、割引やロングステイといった会員限定サービスの提供にとどまらず、会員様の「旅」そのものが社会貢献につながるという「旅で世界とまちを元気に。」のコンセプトに基づき、10年間一度も途切れることなく寄付を継続しています。

2025年度寄付実績と支援先団体および寄付金の活用内容

◆ 2025年度寄付額：2,598万円 （※2025年4月～2026年3月までの会員様の宿泊に応じた寄付額）

◆ 累計寄付額：1億2,522万円 （※2016年度から制度スタートして今回10年目）

会員制度のコンセプト「旅で世界とまちを元気に。」のもと、ホテル事業における環境負荷や人材産業としての特性をふまえ、環境・教育・雇用の分野を重視し、3つの団体への支援を行っています。

１. 認定NPO法人JUON(樹恩) NETWORK ［環境］

日本の自然を守るための活動の開催・運営資金として活用されています。農山漁村では、過疎化や高齢化の進行により、荒廃した森林や耕作放棄地が全国的に増加しています。こうした課題に対し、ボランティアの力で自然環境の保全に取り組む「森林の楽校」や、人手不足に悩む農家を支援する援農プログラム「田畑の楽校」の開催に役立てられています。

URL ： https://juon.or.jp/

２. 認定NPO法人カタリバ ［教育］

日本国内において、学びの機会に接続されにくい外国ルーツの高校生に対し、キャリア機会創出を目的とした活動に役立てられています。地域の若者の成長を支えたいという熱い想いを持つ企業等と連携した「Rootsインターン」プログラムや、キャリア対話プログラムの実施に加え、カタリバスタッフによる進路伴走の活動費の一部として活用しています。

URL ： https://www.katariba.or.jp/

３. One Planet Cafe Zambia ［雇用］

アフリカ・ザンビアにおける雇用創出と人材育成のために活用されています。手すきのバナナペーパーの品質向上や生産効率改善のための研修、商品開発や生産管理の教育に加え、養蜂など農家の副収入づくりや設備整備にも役立てられています。

URL ： https://oneplanetcafe.com/

公式Web会員制度「Choice Guest Club(TM)」について

「Choice Guest Club(TM)」は100万人以上の会員を有するコンフォートホテル公式Web会員制度です。会員の宿泊料金220円（税込）ごとに独自の応援ポイント「choice」が貯まり、その累計数が毎年度の寄付額となる仕組みを採用。ベストレート保証・各種割引クーポン・ロングステイサービスなどの特典に加え、旅を通じた社会貢献という独自の価値を提供しています。

URL ： https://www.choice-hotels.jp/guest/

「Choice Guest Club(TM)」リニューアルについて

現在の会員制度は2027年1月にリニューアルを予定しており、これまで以上に使いやすく、ご利用状況に応じたメリットを実感いただける仕組みへ進化いたします。会員ランクの3段階化や特典内容の見直し、新予約システムへの移行を予定を通じて、旅の利便性と満足度を高めるとともに、「旅で世界とまちを元気に。」というコンセプトのもと、会員様の一つひとつのご利用が社会への貢献につながる取り組みも強化してまいります。これにより、”お得で便利”にとどまらず、“旅そのものに意味が生まれる”会員体験の提供を目指してまいります。

詳細は2026年10月頃に正式発表予定です。なお、リニューアルまでは現行の「Choice Guest Club(TM)」を引き続きご利用いただけます。

株式会社チョイスホテルズジャパン 会社概要

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目6-3吉野第一ビル2階

代表者 ： 代表取締役社長 伊藤 孝彦

設立 ： 2000年9月

資本金 ： 2,000万円

URL ： https://www.choice-hotels.jp

事業内容： ホテルフランチャイズの加盟店の募集・指導・管理・運営。世界46カ国以上に7,500軒以上のホテルを展開するアメリカのホテルチェーン「チョイスホテルズインターナショナル」の、日本におけるマスターパートナーとして、日本全国にコンフォートホテル、コンフォートホテルERA、コンフォートイン、コンフォートスイーツ、Ascend Collectionを展開