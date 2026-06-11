『リィンカーネーションの花弁 BLOOM』テレビCM放映決定！

ＣＴＷ株式会社

CTW株式会社は、ゲームサービス「G123」にて事前登録受付中の『リィンカーネーションの花弁 BLOOM』のテレビCM放映が決定したことをお知らせいたします。

本CMでは、『リィンカーネーションの花弁 BLOOM』の世界観や魅力を映像でお楽しみいただけます。

【CM放映日】

TOKYO MX

6月11日(木)、6月18日(木)、6月25日(木)

BS日テレ

6月14日(日)、6月21日(日)、6月28日(日)

▼事前登録はこちら

・公式LINE：https://lin.ee/zPb6XXO

・公式X：https://x.com/reinna_japr

・ゲーム公式HP：https://s.g123.jp/80bzi1ex

■ノイマンの電脳空間で主人公を育成！

プレイヤーは、ノイマンが用意した電脳空間で主人公・扇寺東耶を育成し、仲間たちと共に罪人格との戦いに挑みます。

任務を進めることで新たな機能やコンテンツが解放され、装備や才能を強化しながら東耶をさらに成長させることが可能。

『リィンカーネーションの花弁』の世界観を体験しながら、自分だけの育成と戦略をお楽しみいただけます。

■テレビCM放映記念キャンペーン開催！

テレビCMの放映決定を記念して、抽選でオリジナルアクリルスタンドが当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。

期間中、公式Xをフォローのうえ、対象投稿をリポストすると応募完了となります。

第1弾から第3弾まで、3週連続で異なるキャラクターが登場予定です。ぜひご参加ください！

▼キャンペーンスケジュール

第1弾：6月11日(木)～6月17日(水)

灰都

第2弾：6月18日(木)～6月24日(水)

？？？

第3弾：6月25日(木)～6月30日(水)

？？？

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル：リィンカーネーションの花弁(https://g123.jp/game/reinna?lang=ja) BLOOM

ジャンル：放置型MMORPG

価格：無料（ゲーム内アイテム課金制）

■TVアニメ『リィンカーネーションの花弁』とは？

輪廻は巡り、才能は今に蘇る。

自らの首を切ることで前世の才能を得ることができる“輪廻の枝”。

優秀な兄と比べられて育ち、自分が無才であることに劣等感を持っている主人公の扇寺 東耶（せんじ とうや）は、勉学を最後の砦と決めており、全国模試で毎回100位以内に入るほどの学力を持ちながらも満足できずにいる。

そんなある日、クラスメイトであり“輪廻の枝”にて前世の才能を得た「廻り者(まわりもの)」の灰都・ルオ・ブフェットがシリアルキラーと戦う場面に遭遇してしまう。

■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。

公式サイト： https://g123.jp/?lang=ja(https://g123.jp/?lang=ja)

■CTW株式会社について

NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 ： CTW株式会社

所在地 ： 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 ： 佐々木 龍一

設立 ： 2013年8月

資本金 ： 1億円

事業内容： プラットフォーム事業

URL ： https://ctw.inc/

(C)小西幹久／マッグガーデン・「リィンカーネーションの花弁」製作委員会

(C)CTW, INC. All rights reserved.

※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。