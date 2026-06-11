『リィンカーネーションの花弁 BLOOM』テレビCM放映決定！
CTW株式会社は、ゲームサービス「G123」にて事前登録受付中の『リィンカーネーションの花弁 BLOOM』のテレビCM放映が決定したことをお知らせいたします。
本CMでは、『リィンカーネーションの花弁 BLOOM』の世界観や魅力を映像でお楽しみいただけます。
【CM放映日】
TOKYO MX
6月11日(木)、6月18日(木)、6月25日(木)
BS日テレ
6月14日(日)、6月21日(日)、6月28日(日)
▼事前登録はこちら
・公式LINE：https://lin.ee/zPb6XXO
・公式X：https://x.com/reinna_japr
・ゲーム公式HP：https://s.g123.jp/80bzi1ex
■ノイマンの電脳空間で主人公を育成！
プレイヤーは、ノイマンが用意した電脳空間で主人公・扇寺東耶を育成し、仲間たちと共に罪人格との戦いに挑みます。
任務を進めることで新たな機能やコンテンツが解放され、装備や才能を強化しながら東耶をさらに成長させることが可能。
『リィンカーネーションの花弁』の世界観を体験しながら、自分だけの育成と戦略をお楽しみいただけます。
■テレビCM放映記念キャンペーン開催！
テレビCMの放映決定を記念して、抽選でオリジナルアクリルスタンドが当たるプレゼントキャンペーンを開催いたします。
期間中、公式Xをフォローのうえ、対象投稿をリポストすると応募完了となります。
第1弾から第3弾まで、3週連続で異なるキャラクターが登場予定です。ぜひご参加ください！
▼キャンペーンスケジュール
第1弾：6月11日(木)～6月17日(水)
灰都
第2弾：6月18日(木)～6月24日(水)
？？？
第3弾：6月25日(木)～6月30日(水)
？？？
■ゲーム基本情報
ゲームタイトル：リィンカーネーションの花弁(https://g123.jp/game/reinna?lang=ja) BLOOM
ジャンル：放置型MMORPG
価格：無料（ゲーム内アイテム課金制）
■TVアニメ『リィンカーネーションの花弁』とは？
輪廻は巡り、才能は今に蘇る。
自らの首を切ることで前世の才能を得ることができる“輪廻の枝”。
優秀な兄と比べられて育ち、自分が無才であることに劣等感を持っている主人公の扇寺 東耶（せんじ とうや）は、勉学を最後の砦と決めており、全国模試で毎回100位以内に入るほどの学力を持ちながらも満足できずにいる。
そんなある日、クラスメイトであり“輪廻の枝”にて前世の才能を得た「廻り者(まわりもの)」の灰都・ルオ・ブフェットがシリアルキラーと戦う場面に遭遇してしまう。
■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？
スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。
公式サイト： https://g123.jp/?lang=ja(https://g123.jp/?lang=ja)
■CTW株式会社について
NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。
社名 ： CTW株式会社
所在地 ： 〒106-0032
東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー
代表者 ： 佐々木 龍一
設立 ： 2013年8月
資本金 ： 1億円
事業内容： プラットフォーム事業
URL ： https://ctw.inc/
(C)小西幹久／マッグガーデン・「リィンカーネーションの花弁」製作委員会
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※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。