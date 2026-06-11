日本ＰＣサービスとＲ＆Ｒが提携し、デジタル機器の“一生”を支える新インフラを構築

日本PCサービス株式会社PCホスピタル byデジホ × モノ管理アプリ monomane

デジタル機器の設定・修理・トラブル解決を行うサービスブランド「デジホ」を運営する日本ＰＣサービス株式会社（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：家喜 信行、証券コード：6025、以下「当社」）は、モノの価値を可視化するアプリ「monomane（モノマネ）」を運営するＲ＆Ｒ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：池田 隆行、以下「Ｒ＆Ｒ」）と業務提携を締結いたしました。

本提携により、ユーザーは「monomane」を通じて、当社が全国に展開する「ＰＣホスピタル」13拠点へ、パソコンやデジタル機器の修理・トラブル対応をシームレスに依頼することが可能となります。2026年6月11日（木）よりサービス展開を本格化します。

【背景】

当社はスマホ・パソコン・IoT機器など、デジタルのお困りごとを解決する独立系サポート企業です。DX時代の身近なデジタルのかかりつけ医となるべく、全国に訪問・持込380拠点、365日24時間対応のコールセンターなどのサポート網を持ち、最短即日で年間42万件の対応実績があります。

現代社会において、利便性の象徴であるデジタル機器は欠かせない存在ですが、故障や不具合が生じた際に「どこに頼めばよいか分からない」という不安が、安易な買い替えやトラブルを招く一因となっています。世界的に「修理する権利（Right to Repair）」への注目が高まる中、当社は消費者が「直して使い続ける」ことを当たり前に選択できる環境づくりが必要です。今回のＲ＆Ｒとの提携は、同社の強みである「所有物のデジタル管理」という利便性と、当社の強みである「全国網羅のリアルな技術力」を融合させるものです。アプリに登録されたデバイスの情報を活用することで、保証書の紛失や型番の確認といった煩わしさを解消し、ボタン一つでプロの診断へ繋がる「身近な安心」を実現しました。

monomaneイメージ画像

この取り組みは、単なるビジネスの拡大に留まりません。デジタル機器の寿命を延ばすことは、電子廃棄物（E-waste）の削減に直結し、持続可能な循環型経済の実現を目指します。今後、当社とＲ＆Ｒは、スマホ修理のスマホスピタルとの連携も視野に順次取り組みの拡充を予定しています。当社では「デジホ」ブランドを通じ、誰もがデジタルの恩恵を享受できるよう”デジタルのかかりつけ医”としてDX社会を支えてまいります。

PCホスピタル 大阪吹田店イメージ(現在外観変更中)

＜monomaneから依頼可能なPCホスピタル by デジホ対象店舗＞

札幌店、東京三田店、東京国分寺店、埼玉大宮店、千葉中央店、横浜六角橋店、神奈川厚木店、浜松葵店、名古屋店、大阪吹田店、神戸店、京都駅前店、福岡博多店

R&R株式会社について

代表者 ：池田 隆行

所在地 ：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1丁目2-7 淡路町駅前ビル3階

主要事業：モノ管理アプリ「monomane」および修理プラットフォーム「REPAIR BASE」の開発・運営、修理および保証に関するコンサルティング事業、延長保証サービスの設計・運営

公式HP ：https://randr.co.jp/

monomaneサービスサイト：https://m2.randr-service.jp/

日本ＰＣサービス株式会社【証券コード：6025】

代表者 ：代表取締役社長 家喜 信行

設立 ：2001年9月

資本金 ：3億6005万円

事業内容：IT機器の修理・設定・トラブル解決（訪問・持込・電話等）

定額会員サービス、コールセンター受託、法人保守、取付設定工事 他

所在地 ：（大阪本社）大阪府吹田市広芝町9-33

（東京本社）東京都港区六本木2-4-5

日本ＰＣサービス：https://www.j-pcs.jp/

デジホ（デジタルホスピタル）：https://www.j-pcs.jp/service/

ＰＣホスピタル：https://www.4900.co.jp

スマホスピタル：https://smahospital.jp/