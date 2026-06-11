LIXIL、清掃現場の声を聞き、導入後は丁寧に伴走。「失敗させないDX」で、日本のトイレの「きれい」を守る。





失敗させないDXを意識。現場で使い続けてもらえるサービス作りを



――LIXIL toilet Cloudのコンセプトについてご紹介ください。



トイレの維持管理、清掃に特化したIoTを目指しました。IoTによりトイレからデータを収集、活用し、清掃業務を効率化しようと考えたのです。トイレには使用する頻度がトイレごと違うため、そこがわかれば清掃を効率化できるだろうということですね。誰にでも思いつくことのできる単純なアイディアなのですが、実際に現場で使ってもらえるサービスに落とし込むまでには苦労がありました。



――どういった苦労があったのでしょうか。



まずは、どうデータを集めるのか。そして、集計結果をどうやって清掃員に伝えるのかですね。そこで開発初期段階において、LIXIL自社ビルのトイレ清掃員たちにヒアリングし、開発を進めていきました。結果としてスマ−トフォンアプリの形に落ち着いたのですが、清掃員の方たちは多くが高齢者のため、まず「使ってもらえるのか」という問題があったのです。



実際にLIXILの清掃員にプロトタイプのスマ−トフォンアプリを手渡してみたところ、最初は門前払いを受けてしまいました。では、大型モニターを設置するのはどうかと試したところ、ひとまず画面を見てはくれたものの、今度はスペース的に邪魔だという話に。また、大型モニターの場合、使用状況がトイレ利用者にも見えるため、いざ清掃に入ろうとしたときに清掃員と利用者とがバッティングしてしまい、清掃の効率化が図れないのではという意見が清掃員側から出ました。そこから「やはり清掃員だけが見えるスマートフォンがいいのでは」という話になりました。



そこからは、現場で使いやすいスマ−トフォンアプリのUIを実現すべく、引き続き現場との話し合いを続けました。今の70〜80代の方は、テクノロジーに疎いところがあっても、それは食わず嫌いであることも多く、一度使い始めてみると、めきめきと使いこなせるようになってくれます。清掃員の方々の協力もあり、「これなら日頃から使います」と言ってもらえるレベルのサービスに仕上げることができました。



――そんなUIのこだわりについてお聞かせください。



まずはわかりやすさですね。当初は個室、便器をマップ化して表示することを考えていたのですが、清掃員の方から「マップは頭に入っているから、大便器1、2といった表示がいい」と要望があり、かなりシンプルな表示画面となりました。



使用頻度は、パッと見て直感的に状況がわかるよう工夫しています。「1回」「10％」と文字で表してしまうと、一気に業務アプリにありがちな無機質な感じになってしまい、つまらなくなってしまうんですよ。LIXIL toilet Cloudは、清掃員の方が仕事に前向きに取り組めるような雰囲気づくりをかなり意識していまして、アプリの操作感一つとっても、使うときに心がときめくよう作り込みました。



また、清掃現場にフォーカスしたことで付けた機能が、トイレ詰まりを知らせる「便器詰まり検知・お知らせ機能」です。清掃員にヒアリングした際、便器が詰まったときの清掃の過酷さを70代の女性清掃員が切々と話してくれたことが、実装を目指したきっかけでした。



詰まった状態で即対応ができればいいのですが、利用者が焦って何度も水を流そうとした結果、床に水があふれた状態で清掃に入ることが多く、清掃と消毒で半日〜1日仕事になることがあるそうなんですね。この問題を解決するのは非常に大きな意義があるのではと感じました。



ただ、トイレの詰まりは配管側で起こることも多く、トイレメーカー側では対処しきれないケースが多いのです。そこで、トイレメーカーとして「詰まらないトイレ」を作ることは難しくとも、詰まったときに水を溢れさせないトイレなら作れるのではないかと考え、一定の水量に達した場合、それ以上水を流せないよう管理し、その時にアプリでアラートを出す「便器詰まり検知・お知らせ機能」を開発しました。



開発後に自社ビル内の50台のトイレに設置してみたところ、1か月以内にアラートが鳴りました。清掃員と現場に向かってみたところ、便器から水が溢れることなく床はきれいなまま。「これはいい」と喜んでもらえました。試すまでは、「それほど詰まる頻度が高くない可能性もあるのでは」と思っていたのですが、50台で1か月に1度起きたということは、日本中で相当な数のトイレが詰まっている可能性があるといえます。これは清掃員の方にとっては相当な負担であり、解決する意味がある課題だと再認識できました。



