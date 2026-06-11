『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』6月11日（木）無料アップデート実施「重音テト」の「吉原ラメント 再来盤」など3曲追加！同日より、本体ソフト50%OFF＆初DLCセールも開催

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）は、Nintendo Switch(TM)ダウンロード専用ソフト『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』にて6月11日（木）にオンラインアップデート（Ver.1.0.10）を実施し、新たに3曲の無料楽曲と、ストーリーモード「氷芽川アリア編」第7章を追加いたしました。

また、7～8月も無料オンラインアップデートや追加DLCを予定しております。

あわせて同日より、ゲーム本体ソフトが50%OFFで購入できる「スペースインベーダーの日」セールも開催中です。この機会に『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』をぜひお楽しみください。

■【アップデート内容（Ver.1.0.10）】バーチャルシンガー「重音テト」歌唱の人気曲「吉原ラメント 再来盤」など3曲と、「鏡音レン」のカバーバージョン1曲を追加！

無料楽曲として、バーチャルシンガー「重音テト」が歌唱する楽曲「吉原ラメント 再来盤 / 亜沙」をはじめ、『グルーヴコースター』シリーズでもお馴染みのオリジナル曲「HG魔改造ポリビニル少年 / IOSYS TRAX (D.watt with さきぴょ)」、ストーリー解禁曲として「The Story of Groove (Performance ver.) / 戸田高太郎(ZUNTATA)」の3曲が登場します。さらに、既存楽曲「サンダーボルト」にバーチャルシンガー「鏡音レン」が歌唱するカバーバージョンの音源も追加しました。

※「吉原ラメント 再来盤」、「HG魔改造ポリビニル少年」はアップデートするとすぐに「演奏」モードにてお楽しみいただけ、「The Story of Groove (Performance ver.)」はストーリーで解禁することで演奏できるようになります。さらに各曲は「ストーリー」モードの一部のステージに課題曲として追加されます。※「サンダーボルト」の音源は選曲画面でカーソルを合わせてXボタンで変更できます。

◆ 楽曲追加（3曲）

・吉原ラメント 再来盤 / 亜沙（ボーカロイド(TM)）

・HG魔改造ポリビニル少年 / IOSYS TRAX (D.watt with さきぴょ) （オリジナル）

・The Story of Groove (Performance ver.) / 戸田高太郎(ZUNTATA)（オリジナル）

◆ カバーバージョン追加（1曲）

・サンダーボルト(鏡音レン Ver.) / somari（オリジナル）

◆ ストーリー追加：「氷芽川アリア編」第7章

■7～8月も無料アップデート順次実施！人気アニメ「超かぐや姫！」テーマソングも収録予定！

『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』では、2026年夏にかけて無料アップデートを順次実施予定です。

7月は人気ボーカロイド(TM)楽曲とストーリー第8章を追加し、あわせて有料追加DLCにて新たなキャラクターパックも登場予定。8月には話題の人気アニメ「超かぐや姫！」より「Ex-Otogibanashi（Anime ver.）」を追加予定です。今後の続報もグルーヴコースター公式X（ @groove_coaster ）より告知いたしますので、ぜひご注目ください。

※スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■今ならゲーム本体ソフトが最大50%OFF！「スペースインベーダーの日」セール&初DLCセール開催

『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』本体ソフトが50%OFFでお得に購入できる「スペースインベーダーの日」セール開催。また、今回初の追加DLCセールも実施いたします。この機会をお見逃しなく。

【本体セール価格】通常価格6,578円 ⇒ 3,289円（税込）50%OFF

【DLC楽曲パックセール価格】通常価格990円 ⇒ 742円（税込）25%OFF

【DLCキャラパックセール価格】通常価格1,320円 ⇒ 990円（税込）25%OFF

【対象DLC】ヒットソング 楽曲パック / 東方Projectアレンジ 楽曲パック / VTuber 楽曲パック /

ボーカロイド(TM) 楽曲+キャラクターパック

【セール期間】2026年6月11日（木）～ 6月22日（月）まで

ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000089681

さらに、

「 スペースインベーダーの日セール」では、『グルーヴコースター ワイワイパーティー!!!!』も40%OFFでお得に購入できます。

【本体セール価格】通常価格 6,500円 ⇒ 3,900円（税込） 40%OFF

【セール期間】2026年6月11日（木）～ 6月22日（月）まで

ニンテンドーeショップ：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000019180

【グルーヴコースターとは】

『グルーヴコースター』は、2011年にスマートフォンアプリとして誕生したタイトーのリズムゲームシリーズです。「音楽ゲーム×ジェットコースター！」をコンセプトに、楽曲に合わせて現れるレール上のマーカーをタイミングよく操作して演奏します。曲のイメージに合わせて作りこまれた背景演出も魅力のひとつで、多くのプレイヤーから高い評価をいただいています。これまでにアプリ版、アーケード版、Steam版、Nintendo Switch版などで展開し、シリーズ累計ダウンロード数は全世界で700万※を突破しています。2019年11月発売のNintendo Switch版『グルーヴコースター ワイワイパーティー!!!!』以来、約6年ぶりとなるシリーズ最新作『グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ』では、進化したリズムゲームに加え、シリーズ初のストーリーモードを搭載。

アニメ・ポップス、VTuber、ボーカロイド、東方アレンジ、バラエティ・音楽ゲーム、オリジナルなど、全75曲を収録しています（2026年6月11日時点）。

※2025年1月9日時点、『グルーヴコースター』シリーズ（アプリ版、Steam版、Nintendo Switch版）の全世界累計ダウンロード数。

【製品概要】

タイトル／ グルーヴコースター フューチャーパフォーマーズ

プラットフォーム：／ Nintendo Switch(TM)

ジャンル／リズムアクションゲーム

発売日／2025年7月31日（木）※体験版配信中

メーカー／株式会社タイトー

プレイ人数／1人

収録曲／75曲（2026年6月11日時点）

本体価格 ／ 5,980円（税抜）／ 6,578円（税込）

IARCレーティング／3歳以上

ニンテンドーeショップ／ https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000089681

権利表記／(C) TAITO CORPORATION

権利表記 MUSIC／ (C) TAITO CORPORATION

(C) 線 / 小山乃舞世 / TD

(C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C) 2026 IXY music Co.,Ltd

(C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ

【商標】

※TAITO、TAITOロゴ、「スペースインベーダー」および「グルーヴコースター」は、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。