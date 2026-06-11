ほぼ日手帳2026『ムーミン』シリーズが、「Moomin Product of the Year 2025」を受賞！

株式会社ほぼ日

株式会社ほぼ日が企画・販売を行う「ほぼ日手帳」は、毎年さまざまなブランドや企業、アーティストとコラボレーションを行いながら手帳や文具を制作しています。このたび、2025年9月1日に発売した「ほぼ日手帳2026」において 『ムーミン』とコラボレーションした商品が、「Moomin Product of the Year 2025」を受賞いたしました。

(C) Moomin Characters(TM)

「Moomin Product of the Year 2025」の受賞について

「ほぼ日手帳2026×ムーミン」商品一覧 :https://www.1101.com/store/techo/ja/magazine/contents/y26_moomin/

ムーミンの日本におけるライセンスを管理する株式会社ライツ・アンド・ブランズが主催する「Moomin Product of the Year」は、対象年度中（今回は2025年1月～12月）に発売された商品や実施されたプロモーション等を対象に、クリエイティビティ、クオリティ、そして市場に与えたインパクト等の観点から選定される賞です。今回受賞した「ほぼ日手帳2026」の『ムーミン』シリーズは、ムーミンの世界観を大切にしながら、手帳本体からカバー、文具に至るまで、細部にわたり物語性を感じさせる丁寧な商品づくりを行った点が高く評価されました。さらに、ムーミンの豊かな世界観を表現した販売促進活動によって大きな反響を呼び、ムーミンファンにとどまらず国内外で幅広い方々に手にとっていただく機会を創出したことが、受賞へとつながりました。

企画担当者・星野からのコメント

私は小さな頃からムーミンの小説を読んで育ちました。家族と集めたハードカバーの全集を、季節や気持ちに合わせて何度も読んできました。日常の中の冒険や発見、成長、変化、登場人物それぞれが抱く喜び、驚き、恐れ、怒り、寂しさ、憧れなどのいろんな感情‥‥。ムーミンの物語が教えてくれたことはどれも自分自身と向き合って使う「ほぼ日手帳」にぴったりだと感じました。

今回のコラボレーションは夢のような機会で、私と同じようにムーミンが大好きな仲間と終始うれしい気持ちで取り組んだ仕事でしたが、このような名誉ある賞までいただき、大変ありがたく、光栄に思います。

現在、「ほぼ日手帳」は海外で広がっており、売上の半分以上を海外が占めるようになっています。ムーミンの手帳や文具が、日本だけでなく、世界中のたくさんの方々に喜ばれる商品となったことも、大変うれしく思っています。

（株式会社ほぼ日 手帳チーム リーダー 兼 企画・デザイン担当 星野槙子）

ほぼ日手帳について

ほぼ日手帳2026は、手帳と文具で350以上の新作ラインナップを取りそろえて2025年9月1日に発売。販売部数は100万部を突破しています。

「ほぼ日手帳」は、2001年に誕生し、2026年版で25年目を迎えたロングセラー商品です。「LIFEのBOOK」をコンセプトに、持つ人が自分の生活やスタイルにあわせて自由に使える手帳として、日本だけでなく世界中で愛されてきました。

基本の「1日1ページ」仕様や、うすくて軽く丈夫な手帳専用紙「トモエリバー」、「180度パタンと開く」製本などが特徴です。また、毎年さまざまなアーティストやブランドとコラボレーションして生まれる、バリエーション豊富なデザインも人気の理由です。

株式会社ほぼ日

ほぼ日は、人々が集う「場」をつくり、「いい時間」を提供するコンテンツを企画、編集、制作、販売する会社です。1998年6月に創刊したウェブサイト「ほぼ日」（旧・ほぼ日刊イトイ新聞）でさまざまな読みものをお届けしながら、そこに集まるお客さまに向けて、「ほぼ日手帳」や「ほぼ日のアースボール」をはじめとしたさまざまな商品を企画・販売してきました。そのほか、お買いものを中心としたイベント「生活のたのしみ展」、動画サービス「ほぼ日の學校」、犬猫のSNSアプリ「ドコノコ」など、さまざまな「場」とコンテンツを展開しています。



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