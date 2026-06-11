ANAクラウンプラザホテル秋田 関口総料理長就任記念「シェフズテーブル×稲とアガベ コラボディナー」

ANAクラウンプラザホテル秋田

この度、ANAクラウンプラザホテル秋田（所在地：秋田県秋田市）では、2026年3月に新総料理長に関口 光夫（せきぐち みつお）が就任いたしました。これを記念し、秋田県男鹿市のクラフトサケ醸造所「稲とアガベ」のクラフトサケと共にディナーコースをお届けする一夜限りの美食の饗宴 「シェフズテーブル×稲とアガベ コラボディナー」を、2026年6月23日（火）に開催いたします。

｜現在開催中の県内初「男鹿・大潟フェア」について

ただいま当ホテルでは、秋田駅から約1時間でアクセスできる男鹿市と、「あきたこまち」の一大産地として知られる大潟村とコラボレーションし、両地域の魅力を一堂に集めた“県内初の催し”である「男鹿・大潟フェア」を開催中です。

期間中は、秋田が誇る自然・伝統文化・食の魅力を、ホテルでの滞在を通じて体感いただける、オリジナルの「宿泊プラン」を多数ご用意。さらに、12階「スカイグリルブッフェレストラン空桜 SORA」をはじめ、館内の各レストランでは男鹿市・大潟村の海の幸や野菜、お米をホテルシェフが丹精込めてアレンジし、男鹿半島・大潟村のジオパークが育んだ、海と大地、そして時間の物語を、多彩な食体験を通じてお届けいたします。

｜関口総料理長就任記念◆シェフズテーブル×稲とアガベ コラボディナー

「男鹿・大潟フェア」の一環として開催する饗宴「シェフズテーブル×稲とアガベ コラボディナー」。素材が育まれた背景に向き合い、その土地ならではの個性を一皿に映し出すことを信条とする総料理長・関口が、食材選びからコース構成、繊細な火入れに至るまで、自身の哲学を丁寧に込めた全6品の美食をご用意いたします。

アミューズから魚料理までは、男鹿の豊かな海が育んだ旬の恵みを存分に。続いて、じっくりと火を入れることで肉本来の旨みを引き出した「黒毛和牛フィレ肉のポワレ エシャロットとミニョネットのソース」、さらに秋田の新品種米「サキホコレ」に、濃厚な比内地鶏スープの旨みを重ねた「サキホコレの焼きリゾット 比内地鶏のスープを添えて」をご提供いたします。

香ばしさ、旨み、余韻が一皿ごとに重なり、最後のデザートまで物語のようにつながるディナーコース。料理に寄り添う「稲とアガベ」のクラフトサケとともに、味わいが少しずつ完成していく特別なひとときをお楽しみください。

＜料理MENU＞

【アミューズ】海の幸のプレッセ 春のサラダを添えて

【オードブル】あんこうのインボルティーニ サフランの香り

【お魚料理】かんぱちのハーブロースト きのこの旨味と共に

【お肉料理】黒毛和牛フィレ肉のポワレ エシャロットとミニョネットのソース

【お食事】サキホコレの焼きリゾット 比内地鶏のスープを添えて

【デザート】至福の取り合わせデザート

｜男鹿の恵みとともに味わう“新しいサケのかたち”

男鹿市のクラフトサケ醸造所「稲とアガベ」の「クラフトサケ」

男鹿の風土をそのまま瓶に詰め込んだような酒づくりを目指す、秋田県男鹿市のクラフトサケ醸造所「稲とアガベ」。米を主原料としながら、従来の日本酒の枠にとらわれない自由な発想で生み出す新ジャンルのお酒「クラフトサケ」を、秋田県内のみならず全国へ発信しています。

男鹿の自然や食文化、土地に根ざした素材と向き合いながら醸される一杯は、どれも個性豊か。香り、酸味、甘み、余韻が重なり合い、料理との組み合わせによって新たな表情を見せてくれます。

本イベントでは、稲とアガベを代表する定番のクラフトサケから、個性あふれる銘柄まで、選りすぐりの4種をご用意いたしました。男鹿の風土を映した一杯とともに、お料理との豊かな味わいの広がりをお楽しみください。

＜クラフトサケ ラインナップ＞

■花風-UNITED ARROWS- ※画像左

UNITED ARROWSとコラボレーションした特別な花風。酸味が強くすっきりとした味わいは初夏の季節にぴったりの一品。

■火折2026(Hoori) ※画像左から2番目

「日本の山を宝の山に」を掲げ新たな山の原生植物の活用方法を考える「日本草木研究所」の草木たちを米と麹と発酵させたクラフトサケ。

■花風 ※画像左から3番目

副原料としてホップを使用。ホップ由来のライチやマスカットのような風味が特徴の大人気銘柄。

■DOBUROKUホップ ※画像右

米と麹とホップを使用した、稲とアガベ定番のどぶろくをベースに、いつもより酸を高めに設計し、綺麗さはありつつインパクトのある味わい。

【イベント概要】

開催日：2026年6月23日（火）

時 間：6:30p.m.開演

会 場：4F 宴会場

料 金：1名様\15,000（お料理・お飲み物・サービス料込］

公式サイト： https://www.anacpakita.jp/offers/260623event/

＜「稲とアガベ」醸造所について＞

秋田県男鹿市で2021年の秋に創業したクラフトサケ醸造所。クラフトサケブリュワリー協会の定義する「クラフトサケ」とは、日本酒の製造技術をベースとしたお酒、または、そこに副原料を入れることで新しい味わいを目指した新ジャンルのお酒です。いま、日本では有望な造り手が次々とこのジャンルで事業を起こし、発展しています。「稲とアガベ」もその一員です。

「稲とアガベ」が目指すのは、男鹿の風土をそのまま瓶に詰め込んだようなお酒造りです。また、お酒造りだけにとどまらず、多くの方々がワクワクする様な事業を創出し続けることで、男鹿の風土が醸され、人々の交流が促進し、この地域が未来に向けて豊かになっていくことを目指しております。

＜新総料理長 関口光夫＞

東京出身。高校卒業後にホテルニューオータニ札幌へ入社。さらにホテルニューオータニ東京でもレストラン・宴会など幅広い分野で研鑽を積む。その後、ミュージアムや各地のホテルにて約20年にわたり経験を重ね、2026年にANAクラウンプラザホテル秋田の総料理長に就任。

確かな技術に裏打ちされた構成力と、余白を大切にした味設計で、料理そのものが語り出す一皿を追求。季節や食材との対話から生まれる、奥行きある美食を届ける。

■ANAクラウンプラザホテル秋田について

JR秋田駅から徒歩3分、観光・ビジネスの拠点としても便利なアクセスが好評。

秋田県内初のクラブルーム・クラブラウンジを設置。203室の客室、会議やレセプションなど幅広い用途で活用できる宴会場、地元秋田の味が楽しめるレストラン&バーを備えております。豊かな文化と美しい季節のなかへ。秋田の「旅」はここから始まります。

公式URL：https://www.anacpakita.jp/(https://www.anacpakita.jp/)

クラウンプラザ(R)ホテルズ&リゾーツについて：

世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。

詳細は、ブランド公式サイトwww.crowneplaza.com(https://www.crowneplaza.com/hotels/jp/ja/reservation), SNS公式アカウントhttps://www.facebook.com/Crowne.Plaza(https://www.facebook.com/crowneplaza/) www.instagram.com/crowneplaza(https://www.instagram.com/crowneplaza) をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en)[LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に7,000軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・ プレミアム: ノーテッドコレクション, vocoホテルズ, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ガーナーホテル, avid ホテルズ

・ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト(https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation)・日本語版ウェブサイト(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands)、ニュースルーム(https://www.ihgplc.com/en/news-and-media)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)をご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)、アプリをダウンロードするにはApple App(https://apps.apple.com/us/app/ihg-one-rewards-book-hotels/id368217298)、Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)をご覧ください。