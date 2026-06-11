【Afternoon Tea】紅茶が華やかに香る「アフタヌーンティー」フェアを、全国のファミリーマートで開催！新作12種など、Afternoon Tea監修の全28商品が勢揃い

アイビーカンパニー株式会社

アイビーカンパニー株式会社（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表取締役社長：塚田龍平）が運営する紅茶ブランド『Afternoon Tea』は、株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）が継続して取り組んでいる5つのキーワードの１つである「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、Afternoon Tea監修の全28商品を展開する「アフタヌーンティー」フェアを2026年6月16日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて開催します。

※商品により発売地域が異なります。

◆過去最大となるコラボレーションが実現！

ファミリーマートと「Afternoon Tea」は、2019年から継続的にコラボレーションを実施しており、焼き菓子から始まってこれまでさまざまな商品を展開してきました。中でも、Afternoon Tea監修のペットボトル飲料は、シリーズ累計4億本(※)を販売する定番人気商品となっています。

※2026年4月末時点

このたび、2025年の25種を上回る過去最大規模のコラボレーションフェアとして全28種の商品を展開。2026年はコラボレーション史上初のお酒として「シャルドネティーサワー」、シュークリームや琥珀糖など、注目の新商品12種が揃います。

紅茶の香りと味わいを存分に楽しめるスイーツやパン、ペットボトル飲料など様々な紅茶の味わいをお楽しみいただけます。

【ファミリーマート商品の開発担当者コメント】

Afternoon Tea監修商品のコラボレーションフェアとしては、過去最大の全28商品が揃います。アールグレイやセイロン、アッサム、フレーバーティーなど、使用している茶葉も多彩で、紅茶でこれだけ幅広く商品開発が出来ることを知り、あらためてお茶の奥深さを知りました。様々なお茶との組み合わせをお楽しみください。

6月16日発売！Afternoon Tea監修商品

【デザート】 ※すべて数量限定

■商品名: Afternoon Tea監修 窯出しとろけるミルクティープリン

■価 格 ：238円（税込）

■発売地域：全国

■商品説明：後味の華やかな紅茶の香りが広がるなめらか食感が特長のミルクティープリンです。

■商品名: Afternoon Tea監修 アールグレイ香るザクほろシュー（紅茶クリーム）

■価 格 ：248円（税込）

■発売地域：全国

■商品説明：アールグレイの香りをまとったザクほろ食感の生地に、紅茶クリームとホイップクリームを入れました。

■商品名: Afternoon Tea監修 アールグレイ香るクリスピー紅茶サンド

■価 格 ：298円（税込）

■発売地域：全国

■商品説明：ひと口で紅茶の香りが広がるサクパリ食感の紅茶サンドです。

■商品名: Afternoon Tea監修 アールグレイ香る紅茶カヌレ

■価 格 ：275円（税込）

■発売地域：全国

■商品説明：紅茶の香りをアップさせました。カリっともっちり、紅茶の香りが口いっぱいに広がるカヌレです。

【焼き菓子】 ※すべて数量限定

■商品名: Afternoon Tea監修 アールグレイ香る紅茶のフィナンシェ

■価 格 ：198円（税込）

■発売地域：全国

■商品説明：アールグレイの香りと焦がしバターのコクが広がるフィナンシェです。

■商品名: Afternoon Tea監修 アールグレイ香る紅茶のバウムクーヘン

■価 格 ：195円（税込）

■発売地域：全国

■商品説明：アールグレイの香りが広がるしっとり食感のバウムクーヘンです。

■商品名: Afternoon Tea監修 アールグレイ香る紅茶のドーナツ

■価 格 ：155円（税込）

■発売地域：全国

■商品説明：アールグレイが香る、グレーズをかけたオールドファッションドーナツです。

■商品名: Afternoon Tea監修 紅茶とりんごのパウンドケーキ

■価 格 ：190円（税込）

■発売地域：全国

■商品説明：セイロン紅茶とりんごのハーモニーが楽しめるしっとりとした食感のパウンドケーキです。

■商品名: Afternoon Tea監修 紅茶とオレンジのザクザククッキー

■価 格 ：198円（税込）

■発売地域：全国

■商品説明：セイロン紅茶とオレンジの風味が楽しめるザクザク食感のクッキーです。

【パン】

■商品名: Afternoon Tea監修 アールグレイメロンパン

■価 格 ：170円（税込）

■発売地域：全国（沖縄県除く）

■商品説明：アールグレイのビスケット生地を被せ、中にアールグレイクリームとアールグレイホイップクリームをサンドしたメロンパンです。

■商品名: Afternoon Tea監修 アールグレイの生スコーンクロワッサン（ホワイトチョコチップ入り）

■価 格 ：185円（税込）

■発売地域：全国（沖縄県除く）

■商品説明：ホワイトチョコチップ入りのアールグレイ生スコーン生地とクロワッサン生地を重ねて焼き上げ、中にアールグレイクリームをサンドしたスコーンクロワッサンです。

【菓子】 ※すべて数量限定

■商品名: Afternoon Tea監修 華やかな香りを楽しむ紅茶チョコプレッツェル

■価 格 ：268円（税込）

■発売地域：全国

■商品説明：香り高いアールグレイチョコがたっぷりかかったチョコプレッツェルです。

■商品名: Afternoon Tea監修 しっとりクッキーロイヤルミルクティー味

■価 格 ：198円（税込）

■発売地域：全国

■商品説明：しっとり食感を楽しむロイヤルミルクティー味のクッキーです。

■商品名: Afternoon Tea監修 紅茶とピーチの琥珀糖

■価 格 ：450円（税込）

■発売地域：全国

■商品説明：宝石のような見た目のサクぷる食感の琥珀糖です。アールグレイとピーチの2種類の味わいが楽しめます。

【アイス】 ※数量限定

■商品名: Afternoon Tea監修 オレンジ＆アールグレイのミルクティーアイス

■価 格 ：225円（税込）

■発売地域：全国

■商品説明：アールグレイミルクティーアイスにブラッドオレンジ果汁使用のオレンジピール入りソースを組み合わせ、華やかな味わいに仕上げました。

【ペットボトル飲料】

■商品名: Afternoon Tea監修 アップル香るティーソーダ

■価 格 ：140円（税込）

■発売地域：全国

■商品説明：アップルの華やかな甘酸っぱい香りが特長のフレーバーティーソーダです。

【酒】 ※数量限定

■商品名: Afternoon Tea監修 シャルドネティーサワー

■価 格 ：177円（税込）

■発売地域：全国の酒類取扱店

■商品説明：Afternoon Tea監修シリーズ初のアルコール飲料です。爽やかな茶葉の味わいとシャルドネの華やかな香りでスッキリ！アルコール度数3%

【上記17商品以外の展開商品について】

「Afternoon Tea監修 アフタヌーンティーロイヤルミルクティーフラッペ」やチルド飲料「Afternoon Tea監修 ティーラテ」、「Afternoon Tea監修 砂糖不使用ティーラテ」のほか、ペットボトル飲料「Afternoon Tea監修 ライチ香るジャスミンティー」、「Afternoon Tea監修 白桃香るルイボスティー」、「Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー」、「Afternoon Tea監修 ルイボスティー」、「Afternoon Tea監修 アールグレイティー」、「Afternoon Tea監修 ロイヤルミルクティー」の計9商品11種が揃います。

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品は、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※店舗によって取り扱いのない場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

■ファミリーマート

「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない 存在を目指し、全国に約16,400店舗展開。

ファミリーマートホームページ https://www.family.co.jp/

■Afternoon Tea TEAROOM (アフタヌーンティー・ティールーム)

ポットにたっぷりのおいしい紅茶をまんなかに、幸せがひろがるスイーツや個性的なサンドイッチやパスタを囲んで。そんな特別なひとときを演出する、ゆったりとした空間と、きめ細かなサービス。日常のなかで、午後のお茶の時間を楽しむという心地よい刺激を感じてほしい。Afternoon Tea TEAROOM誕生以来、変わることのない思いがここにあります。

アフタヌーンティーブランドサイト https://www.afternoon-tea.net/tearoom/

＜アイビーカンパニー株式会社＞

「Hope is Delicious! 美味しいもので前へ進もう」をテーマに、“お茶とともに過ごす豊かな時間”を提案する Afternoon Tea TEAROOM、レストランやカフェ、パティスリーを手がける KIHACHI、ニューヨークで誕生した新しいスタイルのハンバーガーレストラン Shake Shack(R) 、スコーン専門店 BAKERS gonna BAKEなど様々なブランドを展開。株式会社サザビーリーグ100％出資の事業会社。

アイビーカンパニー株式会社コーポレートサイト https://www.ivy-company.jp/