アジレント、ラボの効率とデータ品質を高める新しいGC システムとGC Assistを発表

アジレント・テクノロジー株式会社8890B GC8860B GC

アジレント・テクノロジー株式会社（社長：音川 真多郎、本社：東京都八王子市高倉町9番1号）は、新製品「8890B GC(https://www.agilent.com/en/product/gas-chromatography/gc-systems/8890b-gc-system)」と「8860B GC(https://www.agilent.com/en/product/gas-chromatography/gc-systems/8860b-gc-system)」および「GC Assist」を発表します。GC Assist は、ラボの安全なネットワーク内でシステムをモニタリングし、内蔵のトラブルシューティング手順を実行して、分析機器にリモート接続するための、新しい先進的な機器インテリジェンスです。これらのシステムにより、ガスクロマトグラフィー分析全体の性能と生産性が向上します。

これらの新しいシステムは、最新の GC ハードウェアと GC Assist による統合型のシステムモニタリング、診断、ステップバイステップのトラブルシューティング、メンテナンス手順を組み合わせることで、ラボが計画外のダウンタイムを減らし、データ品質を向上させ、運用を効率化できるように設計されています。

アジレントのガスフェーズ事業本部バイスプレジデント兼ジェネラルマネージャーのウォレン・ポッツ（Warren Potts）は次のように語っています。

「これらは当社史上最高レベルの先進性を備えた GC システムです。ラボは、限られたリソースの中で高品質なデータを提供しなければならないというプレッシャーにさらされています。GC Assist により機器プラットフォームにインテリジェンスが組み込まれるため、科学者は問題を早期に特定し、性能を維持し、分析作業に集中できます。」

8890B と 8860B では GC システムの機能が拡張され、スループット、柔軟性、使いやすさを向上させる機能が強化されています。オーブン内照明によりメンテナンス作業時の視認性が向上し、オンボードのメンテナンスビデオにより初心者でもルーチン手順を完了できます。8860B GC は同時デュアルインジェクションに対応しており、スループットが向上します。また 8890B は検出器のポジションが追加されて柔軟性が向上し、バルブ構成内に最大 4 台の検出器を搭載できます。また 8890B ではオーブン冷却速度が以前のモデルより 30 % 向上しているため、注入間のサイクル時間を短縮し、既存のメソッドパラメータを変更せずにラボの 1 日のサンプルスループットを向上させることができます。GC Assist はこれらのシステムの統合型インテリジェンスであり、ラボが日々の分析で一貫性と再現性の高い結果を提供するのに役立ちます。

GC Assist はこれらのシステムの統合型インテリジェンスであり、ラボが日々の分析で一貫性と再現性の高い結果を提供するのに役立ちます。GC Assist を使用すれば、ラボの安全なネットワーク内で、ローカルまたはリモートで機器のステータスをモニタリングし、データ品質を追跡して、トラブルシューティングを実行できます。結果が所定の品質管理限界を超えるとシステムが検知し、メンテナンスが必要な場合はユーザーに通知されて、ステップバイステップのガイダンスと手順が提供されます。このためユーザーはその熟練度にかかわらず、一貫した操作とメンテナンスを実行できます。

ラボは GC Assist を使用して早期に問題を特定できるため、システムの問題や品質管理基準への不適合による再分析を低減し、時間とリソースを節約できると同時に、運用効率を維持してラボの持続可能性の目標を達成できます。

これらの新しいシステムは全世界で発売され、アジレントの世界中の営業、サービス、アプリケーションチームがサポートします。

アジレント・テクノロジーについて

アジレント・テクノロジー (NYSE:A)は、分析ラボや臨床検査室向けテクノロジーにおけるグローバルリーダーであり、当社のお客様が科学の叡智を生活と生命にもたらすのを助けるインサイトやイノベーションを提供しています。当社の機器、ソフトウェア、サービス、専門性を含む、幅広いソリューションは、お客様が抱えるきわめて困難な課題に信頼できる答えをお届けします。2025年度の売上高は 69 億5000万米ドルでした。従業員は全世界で 18,000 人となります。アジレント・テクノロジーの情報は、www.agilent.com(http://www.agilent.com/) および www.chem-agilent.com(https://www.chem-agilent.com/) でご覧ください。アジレントの最新ニュースを受信するには、Agilent Newsroom(https://www.agilent.com/about/newsroom/subscribe/)に登録してください。LinkedIn(https://www.linkedin.com/showcase/agilent-south-asia-pacific-korea-&-japan/)、Facebook(https://www.facebook.com/Agilent.Tech)でアジレントをフォローしてください。

※このプレスリリース中の「アジレント・テクノロジー」、「アジレント」、「当社」は、文脈により、「アジレント・テクノロジーズ・インク」、その日本法人や各国の法人、グループ全体を指すことがあります。

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