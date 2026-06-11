【キッザニア東京】森永製菓出展「お菓子工場」パビリオン、2026年7月14日（火）第2部 全面リニューアル

KCJ GROUP 株式会社

こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」を企画・運営するKCJ GROUP 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：圓谷 道成、以下 KCJ GROUP）は、「キッザニア東京」（東京都江東区）の森永製菓株式会社が出展する「お菓子工場」パビリオン（以下、本パビリオン）を2026年7月14日（火）第２部（16時～）にリニューアルオープンします。

2006年の「キッザニア東京」オープン当初から20年間、こども達が慣れ親しんだ本パビリオンでのお菓子を作る体験に、新たな要素として商品の開発ヒストリーが加わります。あわせてパビリオンの外観・内装、および製造するお菓子のフレーバー、パッケージデザインも一新します。

キッザニア東京「お菓子工場」パビリオン イメージ（外観）キッザニア東京「お菓子工場」パビリオン イメージ（内観）

本パビリオンで、こども達は「お菓子工場スタッフ」として、これから作るお菓子についての歴史や知識を学んだ後、手作業と機械を使って、うずまき模様のお菓子を作ります。異物混入のチェックも行い、食の安全についても学びます。最後に、完成したお菓子を自分の名前が入ったオリジナルパッケージに入れ、持ち帰ることができます。

KCJ GROUPは、本パビリオンでの体験を通じて、こども達がものづくりの楽しさや食の安全・安心に対する姿勢を知るとともに、五感を使って「おいしい」「心地良い」「楽しい」気持ちを感じ、その体験が健やかな成長につながることを願っています。

＜参考資料＞

■パビリオンの概要

パビリオン名 ： お菓子工場

職業名 ： お菓子工場スタッフ

定員 ： 各6名／1回

所要時間 ： ～35分

給料 ： 5キッゾ ※キッザニア内で流通する専用通貨

成果物 ： オリジナルのお菓子

リニューアルオープン日 ： 2026年7月14日（火）第2部

■KCJ GROUP／キッザニア について

KCJ GROUPは、3歳から15歳までのこども達の職業・社会体験施設「キッザニア東京（2006年10月開業）」「キッザニア甲子園（2009年3月開業）」「キッザニア福岡（2022年7月開業）」の企画・運営をしています。キッザニアは、実社会の約2/3サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並び、さまざまな仕事やサービスを体験できます。キッザニアのコンセプトは、「エデュケーション（学び）」と「エンターテインメント（楽しさ）」を合わせた『エデュテインメント』。こども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会の仕組みを学べる「こどもが主役の街」です。

https://www.kidzania.jp/