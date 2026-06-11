2026年7月、閉館後の美術館を舞台にしたナイトミュージアム企画「どこか奇妙な職業体験 真夜中の学芸員」 開催！

株式会社夕暮れ

森ビル株式会社（東京都港区、代表取締役社長：辻 慎吾）が運営する、虎ノ門ヒルズの情報発信拠点 「TOKYO NODE（東京ノード）」の研究開発チーム「TOKYO NODE LAB」と株式会社夕暮れ（代表取締役：きださおり、以下「夕暮れ社」）は、閉館後の美術館を舞台にしたナイトミュージアム企画「どこか奇妙な職業体験 真夜中の学芸員」を開催します。

TOKYO NODEでは、2026年7月3日（金）より虎ノ門ヒルズ ステーションタワー45階 TOKYO NODE GALLERYにて『トニー・アウスラー：技術と霊知のはざま～魔術、メディア、アート～（以下「トニー・アウスラー展」）』を開催予定です。

本イベントは、この展覧会の閉館後の会場を舞台に、「学芸員」として展示作品の巡回探索を行う没入体験型ナイトミュージアムです。いつの間にか、不思議なことに巻き込まれ、最後には鮮烈な体験が待ち受ける、奇妙なアート体験を提供します。

「どこか奇妙な職業体験 真夜中の学芸員」開催概要

▮ 会期：2026年7月24日（金）～8月30日（日）の木曜日～日曜日（7月30日(木)を除く）

および8月10日（月）～8月12日（水） ※計25日間

▮ 公演： 木曜18:45～、金曜・土曜19:45～、日曜18:45～（各回制／所要時間 約75分）

※8月10日(月)～8月12日(水)は木曜・日曜の公演時間に準ずる

▮ 会場：虎ノ門ヒルズ ステーションタワー8階・ 45階TOKYO NODE （東京都港区虎ノ門2-6-2）

▮ チケット料金：4,500円(税込)（トニー・アウスラー展入場料2,400円を含みます）

※本公演の演出の都合上、「トニー・アウスラー展」の一部作品をご鑑賞いただけないエリアがございます。

※平日学割3,500円（税込）／各日最終公演回割：4,000円（税込）／日時指定予約制

イベントページ：http://twilight.co.jp/midnight-curator

広報素材：https://moribuilding.box.com/s/2j89uuoitqwdpt6uaqtoghn450pvj5rc

本件に関するお問い合わせ

「どこか奇妙な職業体験」 PR事務局

フォーム： https://forms.gle/ug3r8uhG68BUJcyj9

お問い合わせフォーム :https://forms.gle/ug3r8uhG68BUJcyj9

虎ノ門ヒルズでの開催2作目となる『どこか奇妙な職業体験』！

夕暮れ社が制作する『どこか奇妙な職業体験』シリーズは、2025年10月に⻁ノ門ヒルズ ステーションタワー全体を舞台に企画された「虎ノ門ヒルズ清掃員」をきっかけに誕生し、根津にある住所非公開の一軒家を貸切で行う「根津一軒家清掃」なども開催されシリーズで 8,000 人以上を動員。その体験は、感情を揺さぶる体験設計で高い評価を得ています。

今回は、TOKYO NODE GALLERYで開催中の現代アート展と連動したリアリティの高い没入型体験となっています。

「どこか奇妙な職業体験」とは？

「虎ノ門ヒルズ清掃員」「根津一軒家清掃」「夜の学校調査員」

世の中には様々な職業があります。でもあなたの体はひとつ。色々な職業を体験してみたいと思っても、難しい。"どこか奇妙な職業体験"はそんな「職業」を大人のみなさんに「体験」いただくイベントです。名前の通り、普通の職業体験ではありません。ワクワクに包まれた「どこか奇妙な」職業をお楽しみください。

本イベントのストーリー

「虎ノ門ヒルズ」から次の依頼が届きました。

『実は今、TOKYO NODE GALLERYで開催中の現代アート展で、閉館後に原因不明の「おかしな出来事」が連続しており、皆様の力をお借りしたいのです。』

依頼を受けたあなたは『トワイライトミュージアムの学芸員』の職業体験として、閉館後の美術館へ潜入します。

館内を巡りながら、閉館後ならではのアクションを通じて、何が虚構で、何が現実かを見極めてください

「トワイライトミュージアム」の学芸員として職業体験！

トワイライトミュージアムに所属している学芸員は、真夜中だけに活動する、少し奇妙な学芸員です。

通常の作品点検はもちろんですが、『動き出す展示物』や『瞬きをする肖像』などの、おかしな美術品の点検も承っております。

本イベントの見どころ

１ 実際の美術展を舞台にした真夜中の”学芸員体験”

通常の鑑賞時間外である、閉館後の美術館で特殊な学芸員として職業体験を行います。

舞台は、東京の夜景を一望できる45階 TOKYO NODE GALLERYです。昼間の鑑賞では絶対に味わえない、圧倒的な非日常感と緊張感をお楽しみください。

2 トニー・アウスラー作品のミステリアスな世界観が物語の舞台！

体験の舞台となるのは、アメリカを代表するマルチメディアアートの巨匠、トニー・アウスラー氏の閉館後の大規模個展会場。本イベントは、トニー・アウスラーのミステリアスな現代アート展の中で、人間の知覚の危うさを問うアウスラー作品のテーマを、身をもって体感できるメタ・アート体験です。

3 「何が虚構で、何が現実か」

参加者は特殊な学芸員の職業体験として、白手袋※1をつけ、真夜中にうごめく作品を巡ります。普段は入れない場所や、閉館後ならではのアクションを通じて、何が虚構で、何が現実かを見極めてください。この体験を終えた翌朝、あなたはきっと世界の見え方が少し変わっているはずです。

「どこか奇妙な職業体験 真夜中の学芸員」限定 白手袋を参加者全員にプレゼント

本イベントのロゴが印刷された「白手袋※1」を参加者全員にプレゼントします。

学芸員の必需品である白手袋を身に着けて、本イベントをお楽しみいただけます。

※1 片手のみの配布になります。白手袋を付けても作品に実際に触ることはできません。

※写真はイメージです。実際とは異なる場合があります。

チケット情報

＜夕暮れ公式LINE先行販売＞

販売開始日： 6月13日（土）12:00より夕暮れ公式LINE登録ユーザー限定で特別先行販売

販売公演期間：7月24日（金）～8月30日（日）

申込方法：夕暮れ公式LINE登録者向けに申込ページをご案内します

URL：https://line.me/R/ti/p/@305zajok

＜第1弾 一般販売＞

販売開始日：6月14日（日）12:00より下記のチケットページにて一般発売開始

販売公演期間：7月24日（金）～8月30日（日）

チケットページ：https://eplus.jp/midnight_curator/

メッセージ

「閉館後の美術館で職業体験できないですかね？」と虎ノ門ヒルズからご相談をいただき、すぐさま妄想が広がりました。虎ノ門の夜景に包まれた、真夜中の美術館でだけ体験できる物語。しかもリアルなトニー・アウスラー展の閉館後に開催だという。なんて面白そうなんだ。すぐに、真夜中にだけ活動しているトワイライトミュージアムの学芸員体験をするという「どこか奇妙な職業体験 真夜中の学芸員」の企画が生まれました。この期間だけのプレミアムな体験になっていると思います。逃さずお越しください。

きださおり （株式会社夕暮れ 代表取締役）

2011年に株式会社SCRAPに入社。国内外で100公演以上の人気リアル脱出ゲームを企画制作し、謎のテーマパーク“東京ミステリーサーカス“総支配人もつとめる。作家としても週刊少年ジャンプ史上初の体験型推理ゲーム漫画原作や宿泊型イマーシブシアターの脚本・演出などを手がけ、2024年10月に「心の動き」を大切にする没入型体験に特化した株式会社夕暮れを設立。「どこか奇妙な職業体験」シリーズを色々な面白い場所で展開中。

主催

TOKYO NODE LAB

「TOKYO NODE LAB」は、虎ノ門ヒルズの情報発信拠点「TOKYO NODE」の研究開発チームです。様々な分野の企業やクリエイターとの共創によって、テクノロジー、サービス、アート、エンターテインメントなどの既存の領域に捉われない「新しい都市体験」を創出するプロジェクトを多数推進しています。クリエイティブエコシステムの舞台となる空間、多種多様なプレイヤーが参画するコミュニティ、リアルとデジタルを融合するテクノ

ロジーの3つの要素を掛け合わせ、領域を横断する新しい都市体験デザインを実現します。

WEB：https://www.tokyonode.jp/lab

《メッセージ》

「どこか奇妙な職業体験」との取り組みは、2025年の「虎ノ門ヒルズ清掃員」から始まりました。ステーションタワー全体を舞台にしたあの企画も、実現までには相当な試練がありましたが、今回はその上をいきます。舞台は、TOKYO NODEの中核であるTOKYO NODE GALLERY--しかも、開催中の現代アート展の閉館後です。

作品の世界観にもっと身体ごと入り込むような場をつくれないか。そんな妄想で、夕暮れにこの場所を託しました。ぜひ、その只中に入ってきてください。

企画制作

株式会社夕暮れ

2024年10月1日に設立した、没入型体験イベントの企画・制作を行う会社。 コーポレートメッセージは「あなたの心を灯すエンタメをつくる」。没入型体験を空間やアイテムに落とし込むといった「心に残る体験」を中心とした事業を展開しています。

WEB：https://twilight.co.jp

開催中の展覧会

開催概要

▮展覧会名：トニー・アウスラー：技術と霊知のはざま

～魔術、メディア、 アート～

▮会期：2026年7月3日（金）～9月27日（日）

▮会場：TOKYO NODE GALLERY A/B/C

▮住所：東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー

45F

▮主催：TOKYO NODE（森ビル株式会社）

▮企画：椿 玲子（TOKYO NODE）、アリス・ニェン=プー・コー（インデ ペンデント・キュレーター）

▮協力：SCAI THE BATHHOUSE、Lisson、Lehmann Maupin

展覧会公式サイト：https://www.tokyonode.jp/events/tony- oursler/index.html(https://www.tokyonode.jp/events/tony-%20oursler/index.html)