[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] 世界主要地域で開催決定！日本は6月24日～30日！

株式会社マインドスクエア

グローバルグループ「aespa」のニューアルバム『LEMONADE』の発売を記念し、2026年6月24日(水)より、ラフォーレ原宿6階「特設会場」にて、『[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in TOKYO』の開催が決定いたしました！

[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] は東京以外でもソウル・ニューヨーク・台湾など、世界主要地域を巡る世界的なPOP-UP企画となります。

◆『[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in TOKYO』

日本での店舗は「ラフォーレ原宿」のみの限定開催！

aespa The 2nd Album『LEMONADE』の世界観をふんだんに盛り込んだ「オフィシャルグッズ」のほか、日本限定販売となる「エクスクルーシブグッズ」も発売！

また、グッズ購入者には購入特典のプレゼントもあります！

店内は『LEMONADE』仕様の装飾や各種展示もあり、「MY」必見のイベントです！

気になる販売グッズは『[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in TOKYO』公式サイト(https://aespa-lemonade.jp)にて随時紹介していきますのでお楽しみに！

◆『[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in TOKYO』開催概要

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・開催期間：2026年6月24日(水)～6月30日(火)

・営業時間：11:00-20:00 ※営業時間は変更になる場合があります。

・開催場所：ラフォーレ原宿6階 特設会場(東京都渋谷区神宮前1-11-6ラフォーレ原宿6階)

・入場料：無料

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・公式サイト： https://aespa-lemonade.jp(https://aespa-lemonade.jp)

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※「入場予約」は【2026年6月17日(水)18時】より上記「公式サイト(https://aespa-lemonade.jp)」からアクセス可能な「予約ページ」にて受け付けます。各時間帯による定員数に対して先着受付となります。

※当日は申込者様の端末のマイページより、同伴者様分のQRコードチケットも一緒にスタッフへご提示ください。

※下記日程において事前予約制による入場規制を実施いたします。

・6月24日～6月28日 各日11:00～20:00

・6月29日～6月30日 各日11:00～15:00

その他の日時に関しては、事前予約なしで入店いただけますが、混雑時予告なしに整理券配布をする場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆『[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in TOKYO』購入特典

１. 一度の購入に対して『ティブティブシール(全8種)』をランダムに1枚プレゼント２. 5,000円(税込)ごとに『ランダムフォトカードA(全4種)』を1枚プレゼント

『[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in TOKYO』にて販売している全グッズを対象に、一度のお会計で5,000円(税込)ご購入ごとに「ランダムフォトカードA(全4種)」を1枚プレゼントいたします。

３. 衣類・ファッション雑貨アイテムを含めて10,000円(税込)以上のご購入で『ランダムフォトカードB(全4種)』を1枚プレゼント

衣類・ファッション雑貨アイテムのご購入を含むお会計10,000円(税込)以上で「ランダムフォトカードB(全4種)」を1枚プレゼントいたします。

（※衣類・ファッション雑貨対象アイテムは公式サイト(https://aespa-lemonade.jp)にてお知らせいたします。）

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【例】

・一度のお会計額が「5,000円(税込)」の場合：

『ランダムフォトカードA(全4種)』 1枚 プレゼント

・一度のお会計額が「10,000円(税込)※対象アイテム含む」の場合：

『ランダムフォトカードA(全4種)』 2枚『ランダムフォトカードB(全4種)』 1枚 プレゼント

・一度のお会計額が「20,000円(税込) ※対象アイテム含む」の場合：

『ランダムフォトカードA(全4種)』 4枚『ランダムフォトカードB(全4種)』 1枚 プレゼント

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※各種特典は無くなり次第終了となります。事前に終了の告知は出来かねますのであらかじめご了承ください。終了の際はイベント公式サイト(https://aespa-lemonade.jp)にてお知らせいたします。

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※２.と３.の購入特典は併用可能です。

※お1人様あたり、1入場に対して1会計のみとなります。連続の会計は出来かねます。複数回の購入は再度のご入場が必要です。

※1会計でのご購入金額が対象となります。複数回にわたるご購入金額の合算はできません。また会計を分けることも出来かねます。

※各特典はランダムでのお渡しとなり、返品・交換はできかねますので、あらかじめご了承ください。

※特典は他国で開催される[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE]にて配布される特典と同一特典となります。あらかじめご了承ください。

◆サイン入りCDが当たるチャンス！2種類のスペシャルキャンペーンを実施！

『[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in TOKYO』開催中、店頭でグッズをご購入いただいたお客様を対象に、以下2種類のスペシャルなキャンペーンを開催いたします。

ご参加いただいた方の中から抽選で計4名様に、aespaサイン入りCDをプレゼントいたします。

スペシャル１.「ラッキードロー」キャンペーン

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【参加方法】

『[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in TOKYO』にご来場いただき、グッズをお買い上げ頂くと、その場で抽選結果の分かる「ラッキードロー」を1回引くことができます。

※購入毎に1回となります。一度のお会計で複数回の参加は出来ません。

【景品】

aespa「サイン入りCD」（抽選2名様）

※景品は『[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in TOKYO』終了後、 「郵送」でのお届けを予定しております。

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スペシャル２.「SNS投稿」キャンペーン

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【参加方法】

１. 『[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in TOKYO』公式Xアカウントをフォロー

公式X：@aespaLEMONADEjp(https://x.com/aespaLEMONADEjp)

２.ご購入いただいたグッズの写真を撮って、ご自身のXアカウントにてキャンペーン応募用ハッシュタグをつけてご投稿ください。

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【キャンペーン応募用ハッシュタグ】

#aespa #aespa_WEEK_TOKYO #LEMONADE #aespaLEMONADEinTOKYO

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※キャンペーン内容は変更となる場合がございます。変更の際は、イベント公式サイト(https://aespa-lemonade.jp)または、公式Xアカウント(https://x.com/aespaLEMONADEjp)にてお知らせいたします。

※非公開アカウントからのご応募は、投稿が確認できないため抽選対象外となります。

※ [aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in TOKYO店内の写真も一緒に投稿すると当選確率がUPいたします。

【景品】

aespa「サイン入りCD」（抽選2名様）

※景品は『[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in TOKYO』終了後、 「郵送」でのお届けを予定しております。

【当選発表】

『[aespa WEEK - MAKE IT LEMONADE] in TOKYO』終了後、当選者の方にのみ、公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選のご連絡時に、景品発送に必要なお届け先情報をお伺いいたします。

※DM受信設定の確認をお願いいたします。

※ご連絡が完了するまで 公式アカウントのフォローを外さないようご注意ください。

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