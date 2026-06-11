頑張りすぎる女性に、自分をいたわる新習慣を。フレグランス・セルフケアブランド「alem（アーレム）」誕生

株式会社エフォーラ

株式会社エフォーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田口弦矢、以下「エフォーラ」）は、フレグランスセルフケアブランド「alem（アーレム）」を2026年6月11日（木）にローンチいたします。

alemは、「A little light for every moment.（人生のすべての瞬間を、小さな光でそっと照らすように）」をコンセプトに掲げるブランドです。創設者は、長年、女性や教育の現場に携わってきた元大手出版社勤務の編集者。自らの取材経験や人生経験をもとに現代女性の「張り詰めた心身」をほどき、明日への一歩を踏み出すためのプロダクトを開発。多忙感や、エイジングへの不安、他者との比較から解放され、自分らしく歩むためのデイリーケア習慣を提案します。

・alem（アーレム）Official Online Store：https://alem.jp/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/alem.jp

ブランド誕生の背景

頑張りすぎる日常に、自分を「いたわる」許可を

仕事、家庭、SNS--。情報過多な現代において、多くの女性が「正解探し」と「もっと頑張らなければ」というプレッシャーにさらされています。その結果、自分を労わる時間は後回しになり、心身が消耗していくという構造的なストレスを抱えています。

alemは、そうした女性たちの「誰にも見えない静かな頑張り」に光を当てるために生まれました。競い合うための「戦う美容」ではなく、今の自分を認め、慈しむための「小さなセルフケア」を提案します。

alemのメソッド 香りと脳、うるおいと「自己安全感」

alemは、脳科学的な知見を参考に「香り」と「うるおい」の相乗効果を期待した設計をしています。

香りのアプローチ

五感の中でも、嗅覚は記憶や感情を司る「扁桃体」に0.1～0.3秒で素早く届くという実験結果も。

alemは、そんな香りの力に着目。専門家に科学的知見を伺いながら、日常ケアの中に上質な香りを取り入れることで、忙しい女性にも手早く心身を整えられる設計を目指しています。

うるおいのシグナル

皮膚は「露出した脳」とも呼ばれる繊細な感覚器官です。肌が満たされることで脳へ「安全」のシグナルが送られ、ストレス軽減と副交感神経の活性化を促すとも言われています。皮脂分泌の減る大人の女性向けに、スッと肌に馴染むうるおい感を大切にしています。

「香りで感情を整え、うるおいで心を満たす」。いつでもどこでもできる小さなセルフケアの儀式を通して、忙しい日常の中でふと自分を取り戻すための「聖域」をつくります。

ブランドディレクター 田口 まさ美（たぐち まさみ）

プロフィール

出版社・小学館にて23年以上にわたり編集者として活動。教育誌やファッション誌を担当し、10年以上にわたり子どもの心や非認知能力をテーマにした教育コンテンツを制作。数多くの著名人へのインタビューを通じ、人の内面に耳を傾ける重要性を実感する。 自身もシングルマザーとして仕事と育児に奔走する中で体調を崩した経験から、「自分に許可を出し、自分で自分を照らす時間」の必要性を痛感。編集者としての視点と実体験を融合させ、alemを立ち上げた。

【コメント】

編集者として多くの人生に触れる中で、どんなに輝いて見える人も、ごく普通に見える人も、誰もが、尊い想いを抱えながら静かに前を向いていることを知りました。その姿は、まるで、自分の中の小さな光を抱きしめているようでした。 私自身、頑張りすぎて立ち止まってしまった時に初めて、日々の『自分のための時間』の大切さを知りました。女性はもっと、自分をいたわっていいと思います。alemが、あなたの中にある光に、そっと寄り添う存在になれば幸いです。

第一弾プロダクトについて

2026年6月12日（金）より、第一弾プロダクト「クールアロマリフレッシャー」を、全国のCosme Kitchen、Biople、Biop店舗（一部店舗を除く）、公式WEBストア「MASH GO GREEN STORE」およびalem公式オンラインストアにて順次発売いたします。詳細は別途プレスリリースをご参照ください。

大人のための涼感アロマ。 アルコールフリー処方の「クールアロマリフレッシャー」が 「alem（アーレム）」より登場(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000182429.html)

株式会社エフォーラ について

エフォーラは、「余裕がある自然体で、魅力的な人生を」をミッションに掲げるライフスタイル＆ビューティーカンパニーです。美しさの解釈を自分自身で再定義できる場を提供することをビジョンに掲げ、プロダクト開発・メディア運営・コミュニティ形成・マーケティング支援を一体で行います。人生の中盤で訪れる価値観のシフトに寄り添い、自然体でいられる生き方を提案し続けます。事業創造マーケティングカンパニー株式会社ナハトのグループ企業。詳しくは、コーポレートサイト（https://effora.co.jp/）をご覧ください。

【会社概要（URL：https://effora.co.jp/(https://effora.co.jp/)）】

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F（株式会社ナハト内）

・代表者：田口 弦矢

・創 業：2025年3月

・事業内容：商品開発、メディア事業、コミュニティ運営、マーケティング支援 等

【本リリースに関するお問合せ先】

・エフォーラ広報担当

・E-mail：pr@effora.co.jp