マウザー、ヒューマノイドロボットの設計課題を探る技術シリーズ「Rise of the Robots」を発表

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、技術シリーズ「Empowering Innovation Together（EIT）」の最新シリーズである「Rise of the Robots(https://www.mouser.com/empowering-innovation/humanoid-robotics-systems)」を発表しました。本シリーズでは、ヒューマノイドロボットを支える主要技術と、それらがもたらす変革の可能性を解説しています。また、ヒューマノイドロボットが、単純な機械から介護、産業オートメーション、教育、さらには過酷な環境での作業まで幅広く活用される存在へと進化してきた過程も紹介しています。

人間に似たロボットは長年にわたりSF作品の中で描かれてきましたが、近年ではセンシング技術、アクチュエーション技術、AI、組み込みコンピューティング、電源システムの進歩により、産業分野や医療分野、さらには危険を伴う環境においてもロボットの実用的な導入が可能になっています。現在、マルチモーダル認識（複数の情報源を統合した認識技術）、リアルタイム制御、そしてフィジカルAIのアプローチを活用したシミュレーションベースの学習を統合することで、開発の迅速化と性能向上を進めています。

多くのシステムは依然として人による監督を必要とするものの、複雑で人間らしい相互作用を実現できる協働ロボットプラットフォームの基盤として機能しています。今回のEITシリーズ最新回では、ヒューマノイドロボットの普及拡大に向けて、設計プロセス、システム統合における課題に加え、既存インフラとの連携、安全性、投資対効果（ROI）が果たす役割について詳しく解説しています。

■ マウザー社長Jeff Newell（ジェフ・ニューウェル）のコメント

「ヒューマノイドロボティクスは、センシング、制御、組み込みインテリジェンスが融合した技術領域であり、エンジニアのシステム設計に対するアプローチを大きく変えつつあります。今回の『Empowering Innovation Together』の最新コンテンツを通じて、エンジニアがこの変化をより深く理解し、適切に対応するために必要な知見やリソースを提供していきます」

ポッドキャスト(https://www.mouser.com/empowering-innovation/humanoid-robotics-systems#podcasts)「The Tech Between Us」では、マウザー技術コンテンツディレクターのRaymond Yinと、ロボットメーカーEngineered Artsの米国事業責任者Leo Chen氏が、産業現場におけるロボティクスの役割や、人間のような顔の特徴・表情を再現するためのエンジニアリングアプローチについて議論しています。さらに、Amecaの実現に至るまでの綿密な設計プロセスについても説明しています。

■ マウザー技術コンテンツディレクターRaymond Yinのコメント

「ヒューマノイドロボットの開発には、知覚、アクチュエーション、リアルタイム制御といった領域にまたがる複雑なシステムレベルの課題を解決する必要があります。今回のエピソードでは、エンジニアがそれらの課題にどのように取り組んでいるのか、そして現実世界の環境で安定して動作するシステムを構築するために何が求められるのかを解説しています」

また、EITシリーズではポッドキャストに加えてAIのエンジニアリングワークフローへの実践的な応用をテーマに、詳細な動画コンテンツ、技術記事、トピック別インフォグラフィック(https://www.mouser.com/empowering-innovation/humanoid-robotics-systems#infographic)、さらに購読者限定コンテンツ(https://www.mouser.com/empowering-innovation/humanoid-robotics-systems#subscribe)なども提供しています。AIが技術的専門性をどのように強化できるかというさまざまな事例を検討することで、エンジニアは、人々の思考・意思決定・創造のあり方を変革しつつ、プライバシーと制御を確実に保護するためのツールを開発できるようになります。

2015年に設立されたMouserの「Empowering Innovation Together」プログラムは、電子部品業界において最も広く認知されている教育プログラムの一つです。

最新シリーズである「Rise of the Robots」ついては、以下をご覧ください。

https://www.mouser.com/empowering-innovation/humanoid-robotics-systems/

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マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。

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