ＢＳ朝日×販売部数No.1雑誌『ハルメク』のコラボ番組「ハルメクstyle 大人の女性のときめくレシピ with 銀のマルシェ」6月28日（日）に第2弾放送決定

株式会社ハルメクホールディングス

販売部数No.1（※1）雑誌『ハルメク』を発行する株式会社ハルメク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮澤 孝夫、株式会社ハルメクホールディングス100%子会社）は、ＢＳ朝日との共同企画によるテレビ番組「ハルメクstyle 大人の女性のときめくレシピ with 銀のマルシェ」の第2弾を、6月28日（日）に放送することをお知らせします。あわせて、2026年冬放送回に出演いただく読者モデルの募集を開始します。

（※1）日本ABC協会発行社レポート(2025年7月～12月)

（写真左から）左：美木ちがや 中：戸田菜穂 右：山岡朝子

ＢＳ朝日は2024年より、シニアを主役とするプロジェクト「銀のマルシェ」を展開しています。番組を軸にしたイベントやコミュニティづくりに挑戦し、「番組を見て、集い、つながる」ことでシニアが一層活躍する社会の実現に取り組んでいます。

一方、ハルメクは「50代からの女性がよりよく生きることを応援します」という経営理念のもと、人生の転換期を迎える女性に寄り添いながら、毎日が楽しみになる情報を発信してきました。

ＢＳ朝日の発信力と、読者のリアルな声をもとに雑誌を作ってきたハルメクならではの視点が融合し、「年齢を重ねてもアクティブに、自分らしい暮らしを楽しみたい」という女性に向けたライフスタイル情報番組「ハルメクstyle 大人の女性のときめくレシピ with 銀のマルシェ」が誕生。2025年9月に初回放送を行い、好評を受け、このたび第2弾の放送が決定しました。

放送内容

雑誌『ハルメク』で紹介している情報を、テレビならではの視点で再構成。テレビと雑誌が連動し、50代からの女性が双方で楽しめる内容となっています。出演は、料理が好きでキッチンで過ごすことも多いという俳優の戸田菜穂さん、トータルビューティデザイナー・美木ちがやさん、雑誌『ハルメク』編集長・山岡朝子。ハルメク世代の3人が、ファッションやライフスタイルに関するトークを繰り広げます。

■ 美木ちがやさんのファッションアドバイス

初回放送回にも出演したトータルビューティデザイナー・美木ちがやさんが、ハルメク読者モデルのファッションやヘアメイクをアドバイス。着こなしのポイントや顔立ちに合わせたポイントメイクなどを紹介します。

■ 2026年7月号連動企画「一生しっかり見える 目のセルフケア」

雑誌にも登場した眼科医・有田玲子さんがスタジオ出演。ハルメク世代の関心が高い「目の健康」をテーマに、「まばたきエクササイズ」などのセルフケアを紹介します。

■ 雑誌『ハルメク』人気連載「ひと・もの・がたり」の世界を訪問

2026年7月号の「ひと・もの・がたり」に登場した料理家・こてらみやさんの自宅を訪ね、ベランダガーデンや長年使い続ける鍋や道具、手作りの保存食や常備菜など丁寧な暮らしぶりを拝見します。

番組情報

番組名 ：ハルメク style 大人の女性のときめくレシピ with 銀のマルシェ

放送局 ：ＢＳ朝日

放送予定：2026年6月28日（日）午後6時～6時54分

出演者 ：戸田菜穂（俳優）、美木ちがや（トータルビューティデザイナー）、山岡朝子（雑誌『ハルメク』編集長）

主な内容：美木ちがやさんのファッションアドバイス

眼科医・有田玲子さんと一緒に実践！ 「まばたきエクササイズ」

料理家・こてらみやさんの暮らし

番組HP ： https://www.bs-asahi.co.jp/halmek-style/

番組ロゴ「ハルメクstyle」に出演いただける、読者モデルの募集を開始

雑誌『ハルメク』の読者を対象に、次回放送回（2026年冬放送予定）に出演いただける読者モデルを募集します。

・応募条件：関東近郊にお住まいで、ご自宅での撮影が可能な方

・応募締切：2026年8月20日（木） ※当日消印有効

詳細は、雑誌『ハルメク』2026年7月号の136ページをご覧ください。

販売部数No.1雑誌「ハルメク」をはじめ多角的なサービスを展開するハルメクグループ

50代からの女性が前向きに明るく生きるための価値ある情報をお届けしています。

健康、料理、おしゃれ、お金、著名人のインタビューなど、幅広い情報が満載です。 また、雑誌「ハルメク」の定期購読者には、本誌とともに提供するカタログを同封し、オリジナル商品を主として販売。カタログの他、自社通販サイトや百貨店を中心とした店舗展開など、幅広いチャネルを展開しています。販売している商材は、ファッション・インナー・コスメ・美容・健康など多岐にわたり、独自のシンクタンクである「ハルメク 生きかた上手研究所」を通じて利用者の声を徹底的に調査、反映した商品開発で、多くの女性から支持を得ています。

雑誌「ハルメク」公式サイト ： https://magazine.halmek.co.jp(https://magazine.halmek.co.jp)

■会社概要

商号 ： 株式会社ハルメク

代表者 ： 代表取締役社長 宮澤 孝夫

本社所在地 ： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂四丁目 1 番 1 号

設立 ： 2012年7月24日

事業内容 ： 出版ならびに通信販売業

会社サイト ： https://www.halmek-holdings.co.jp/company/group/halmek/