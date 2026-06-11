「どこで観るか」ではなく「どう観るか」。CAGUUU、アンバサダー本田圭佑氏をメインビジュアルに迎えた「観戦応援キャンペーン」を本日より開催

CAGUUU株式会社

家具ブランド「CAGUUU（カグー）」を展開するCAGUUU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村勇輝）は、夏のスポーツ観戦シーズンに向けて、自宅での観戦時間をより快適に楽しむための特別企画「観戦応援キャンペーン」を開催いたします。

本キャンペーンでは、「最高の試合には、最高の観戦空間を。」をキーメッセージに、集中して観る、くつろいで観る、家族や仲間と一緒に観るといった観戦スタイルに合わせた空間づくりを提案するものです。

メインビジュアルには、CAGUUUアンバサダーである本田圭佑氏を迎え、期間中は、限定クーポンの配布に加え、本田圭佑氏サイン入りグッズが当たるプレゼント企画を展開します。

また、CAGUUU公式Xアカウントでは、リポスト数に応じてエルゴノミクスチェアやローソファ、ソファベッド、CAGUUUギフトカードなどの抽選賞品が順次追加されるユーザー参加型企画も実施します。

さらに、2026年6月13日（土）から6月26日（金）まで、北千住マルイ入口サイネージにてキャンペーンビジュアルを放映し、オンラインと街中の両面から本企画を展開します。

特設ページ :https://caguuu.com/pages/viewingspace

■深夜・早朝観戦が増える夏、自宅の“観戦環境”に注目

この夏、世界中で観戦の熱量が高まるなか、時差のある国際的なスポーツイベントでは、深夜から早朝にかけて注目の試合が行われることもあります。長時間の観戦、SNSでのリアルタイム参加、家族や仲間との応援など、観戦を楽しむ時間は、これまで以上に暮らしの一部になっていきます。

一方で、従来のスポーツ観戦は、応援グッズや飲食など一時的な盛り上がりに注目が集まりやすく、90分以上にわたって画面に向き合う際の姿勢や、集中しやすい環境づくり、深夜・早朝の視聴による疲れにくさといった「空間」への視点は、まだ十分に語られてきませんでした。

そこでCAGUUUは、「どこで観るか」ではなく「どう観るか」に着目し、身体を支え、没入を助け、家族や仲間と心地よく過ごせる家具選びを通じて、おうち観戦というライフスタイルそのものをアップデートしていきます。

■CAGUUUが考える、3つの観戦空間

今回のキャンペーンでは、観戦スタイルに合わせた3つの空間を提案します。

TYPE 01：集中して観るなら、姿勢が大事。

戦術、解説、最後のPK戦まで。

試合の細部までしっかり観たい方に向けた、没入型の観戦スタイルです。

長時間座る観戦シーンでは、姿勢や画面との距離が集中しやすさに大きく関わります。エルゴノミクスチェアは身体を支えながら快適な座り姿勢をサポートし、昇降デスクと組み合わせることで、モニターの高さや視線位置も調整しやすくなります。

AXISU アクシスエルゴコアオフィスチェア. 通常価格：\85,690Woody Aura 電動昇降デスク【組立サービス付】 通常価格：\263,790

TYPE 02：熱狂を、もっと自由に。

深夜の試合も、そのまま余韻まで。

くつろぎながら観戦したい方に向けた、リラックス型の観戦スタイルです。

一人掛けソファは、自分だけの特等席を演出。サイドワゴンを合わせれば、ドリンクや軽食、スマートフォンを手元に置きながら、観戦時間をより自由に楽しめます。

シングルボリュームソファ 通常価格：\136,990Woody Prime Box キャスター付きサイドワゴン 通常価格：\55,290

TYPE 03：みんなで観る90分は、もっと特別になる。

家族と、仲間と。

大切な人と歓喜の瞬間を分かち合いたい方に向けた、共有型の観戦スタイルです。

ソファやサイドテーブルを中心に、画面を囲むようなレイアウトをつくることで、同じ時間をより近くで楽しめる空間に。人数や部屋の広さに合わせて家具を取り入れることで、集まる時間がより心地よいものになります。

レトロモダンソファベッド 通常価格：\76,590Woody Prime Walnut キャスター付きサイドテーブル. 通常価格：\52,390

■キャンペーン開催記念特典

キャンペーン期間中は、対象商品をお得に購入できる限定特典を用意しています。

特典１.：期間限定クーポン

8万円以上ご購入で5,000円OFF クーポンコード：FT5000

5万円以上ご購入で3,000円OFF クーポンコード：FT3000

※全商品対象

※他クーポンとの併用不可

特典２.：本田圭佑氏サイン入りグッズを抽選でプレゼント

キャンペーン期間中、抽選で5名様に本田圭佑氏サイン入りグッズをプレゼントいたします。

※応募方法はCAGUUU公式SNSにてご案内いたします。

※応募締切後、順次抽選・当選者様へご連絡いたします。

■特典をロック解除！みんなで盛り上げる「観戦応援キャンペーン」

CAGUUU公式Xアカウントでは、誰でも参加できるリポストキャンペーンを実施します。

キャンペーン投稿のリポスト数に応じて、抽選賞品が順次追加され、参加すればするほど、より豪華な賞品獲得のチャンスが広がります。

応募方法

STEP 1：CAGUUU公式Xアカウントをフォロー

STEP 2：キャンペーン投稿を「いいね」＆「リポスト」

STEP 3：#CAGUUU #CAGUUU観戦空間のハッシュタグを付けて、

あなたの理想の観戦スタイルを投稿

投稿例：

・今日は友人と集まって観戦予定！

・お気に入りのソファでゆっくり観たい！

・家族みんなで応援するのが楽しみ！

・観戦に向けてリビングをアップデートしたい！

STEP 4：リポスト数に応じて、賞品が順次追加されます。

リポスト達成特典

リポスト100件達成 AXISU エルゴコアオフィスチェア（1名様）

リポスト1,000件達成 ポリュームクッションローソファ（2名様）

リポスト3,000件達成 レトロモダンソファベッド（3名様）

リポスト10,000件達成 CAGUUUギフトカード100万円分（1名様）

■キャンペーン概要

名称 ：観戦応援キャンペーン

応募期間 ：2026年6月15日(月)18:00～7月19日(日)23:59

内容 ：対象商品の購入特典、Xでのリポストキャンペーン、観戦スタイル別おすすめ商品の紹介

参加方法 ：CAGUUU公式Xアカウントをフォローのうえ、対象投稿を「いいね」＆「リポスト」。

指定ハッシュタグを付けて投稿

対象SNS ：X

特設ページ：https://caguuu.com/pages/viewingspace

注意事項

※応募方法・抽選方法の詳細はCAGUUU公式SNSにてご案内いたします。

※応募にはCAGUUU公式SNSアカウントのフォローが必要です。

※各賞品は達成条件を満たした時点で順次追加されます。

※当選者にはキャンペーン終了後、CAGUUU公式SNSのDMにてご連絡いたします。

※本キャンペーンはCAGUUU株式会社が独自に実施するプロモーションです。

※本キャンペーンはFIFA、各サッカー協会、その他大会主催者・関連団体とは一切関係ございません。

■ 北千住マルイ入口サイネージでキャンペーンビジュアルを放映

2026年6月13日（土）8:00から6月26日（金）22:00まで、北千住マルイ入口のサイネージにて、本キャンペーンのビジュアルを放映します。

夏のスポーツ観戦シーズンに向けて、CAGUUUが提案する「観戦空間」という新しい楽しみ方を、リアルな街中でも発信してまいります。

■CAGUUUについて

CAGUUUは、「欲しい家具に、迷わず出会える」体験を提供するインテリアブランドです。私たちは、家具のあり方を構造から再設計することで、限られた人のものだった「上質な家具」を、誰もが手に取れる身近な選択肢へと進化させました。「高級家具の民主化」を掲げ、優れたデザイン、品質、納得の価格。その黄金バランスを叶える新しい家具の選択肢を追求しています。家具を単なる「消費」ではなく住環境の質を高め続ける「資産」として定義し、選ぶときの納得も、その先の暮らしの安心も。迷いのない「出会い」を支え、長く使い続けられる唯一無二の価値を提供し続けます。

■会社概要

- CAGUUUについて：https://caguuu.com/pages/about-caguuu- 製品のこだわりについて：https://caguuu.com/pages/product-specifications

会社名 ：CAGUUU株式会社

代表者 ：代表取締役社長 中村勇輝

本社所在地 ：東京都港区六本木七丁目15番7号

公式サイト ：https://caguuu.com/

メールアドレス：contact@caguuu.com

電話番号 ：03-4446-2632

【CAGUUU 公式SNS】

Instagram：https://www.instagram.com/caguuu_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@caguuu_official

X：https://x.com/caguuu_official

YouTube：https://www.youtube.com/@CAGUUU_official

Threads ：https://www.threads.net/@caguuu_official



