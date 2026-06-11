ワークデイ株式会社

本リリースは、米国 Workday Inc. が 2026 年 5 月 27 日（現地時間）に配信した英文リリース(https://newsroom.workday.com/2026-05-27-Workday-Introduces-Adaptive-Decision-Intelligence,-Bringing-Planning-Questions,-Scenarios,-and-Decisions-Into-One-AI-Experience)に基づき作成した日本語抄訳です。その内容および解釈については、英文が優先されます。

Workday は 5 月 27 日（米国時間）、Workday Adaptive Planning(https://www.workday.com/ja-jp/products/adaptive-planning/overview.html) の新たな AI 機能となる「Adaptive Decision Intelligence(https://www.workday.com/en-us/products/adaptive-planning/ai-for-fpa.html)」を発表しました。財務部門はこれまで、経営層が必要とするインサイトを得るために、散在する複数のシステムからデータの収集・統合に多くの時間を費やしてきました。Adaptive Decision Intelligence は、財務部門および事業部門の担当者が、自然言語で質問し、数分でシナリオをモデル化し、統合・管理された計画環境に意思決定を直接反映できる単一の環境を提供します。これにより、スプレッドシートでの作業や煩雑なデータ加工、あるいは FP&A 担当者によるモデル再構築を待つ必要がなくなります。



Adaptive Decision Intelligence は、Adaptive Planning に蓄積されたデータと、企業全体の業務データを組み合わせて活用することで、これまで複数のシステムを横断しながら数日かけて行っていた分析や検証を迅速に実行できるようにします。計画策定における Adaptive Decision Intelligence の活用例は下記のとおりです。

- 業績に関する課題の全体像を把握するために、CRM のパイプラインや、顧客収益、プロジェクトコストなどの業務データと、計画および実績データを統合ある地域が目標を達成できなかった場合、財務責任者は、その地域の営業パイプラインや人員データと Adaptive Planning の実績値および計画値を組み合わせることで、問題の要因が営業カバレッジ、成約率、生産性のどこにあるのかを把握することができます。- 自然言語で直接質問し、要因と結果の関係性をわかりやすく把握「EMEA 地域の第 3 四半期売上高が計画を下回ったのはなぜか」と質問すると、営業のカバレッジ、受注率、案件規模、新人営業担当者の立ち上がり状況が、その差異にどのように影響したかを示す分析結果が表示されます。また、製品ライン別の詳細情報を確認することもできます。- 課題解決に向けた施策の提案やシナリオ比較、モンテカルロ・シミュレーションによる将来予測の実施Adaptive Decision Intelligence は、営業人員の増員や、業績の低い地域から高い地域への営業担当者の再配置、受注率の向上といった施策について、第 4 四半期の売上高や利益率に与える影響を単一の画面で比較・分析することができます。- 最適なシナリオを選択し、今後の計画として保存：Adaptive Planning の将来予測やレポートに、その意思決定内容を反映経営層がシナリオを承認すると、Adaptive Decision Intelligence は、前提条件やデータソース、承認フローを保持したまま、そのシナリオを統合・管理された計画へ反映します。

スプレッドシート依存の分析からの脱却



現在、計画策定と分析業務はプロセスが分断されています。一方には、予算策定や、予測、レポーティングを支えるガバナンス計画環境があり、適切な管理体制や、統制、監査証跡が求められます。もう一方には、急な依頼への対応やアドホックな分析業務があります。こうした業務は、緊急性の高い課題への対応や新たなアイデアの検証、あるいはまだモデル化されていないデータを組み合わせるために作成された、単発のスプレッドシート上で行われることが少なくありません。その結果、重要な意思決定につながる分析作業が、企業の基幹システムの外で行われることになります。そうしたファイルは管理や共有が難しく、最終的な計画へ反映することも容易ではありません。



Adaptive Decision Intelligence は、これまで計画環境の外で行われていた分析業務を、正式な計画と同じセキュアな環境へ取り込みます。ユーザーは Adaptive Planning のデータに加え、CRM、人事システム、データウェアハウスなど企業全体のシステムに存在するデータを組み合わせながら、さまざまな問いを投げかけアイデアを検証し、各種ドライバーの調整をリアルタイムの計画環境内で実施できます。これにより、計画を崩すことなく、スプレッドシートに業務が分散することによる非効率を回避できます。また、既存のセキュリティおよびアクセス管理ルールをそのまま適用するとともに、各シナリオで使用されたデータや前提条件の記録を保持します。

多くの企業では、実際に有効な答えを導き出すためのアドホックかつ多段階の探索的分析は、新たな問いが生じるたびに数日間の手作業を必要とするため、後回しにされがちです。たとえば、CFO が火曜日に質問しても回答が得られるのは金曜日であり、その頃には意思決定のタイミングを逸する可能性もあります。Adaptive Decision Intelligence により、チームは必要なときにいつでも問いを深く分析し、結果に影響を与えられる十分な時間を確保した上で、経営陣に対して信頼性の高い提言を行えるようになります。

自由な分析と完全な監査可能性を両立



Adaptive Decision Intelligence が提供するすべての回答は、Adaptive Planning でお客様がすでに信頼している定義とデータに基づいています。そのため、探索的な分析作業と統合・管理された計画の双方において、計算ロジックやアクセス権限が一貫して適用されます。



この一貫性により、前提条件の閲覧・変更権限の管理、モデルの変更履歴の追跡が容易になるほか、承認済みの意思決定内容を計画、レポーティング、および後続プロセス全体で統一的に活用できます。また、すべてのシナリオには監査証跡が付与されており、使用されたデータソース、適用された前提条件、および最終的に計画へ反映されたバージョンを承認した担当者を確認できます。

提供開始時期

Adaptive Decision Intelligence は、一部のお客様向けに先行して提供を開始しており、2026 年後半に向けて、提供対象を順次拡大していく予定です。

以上

Workday について

Workday(https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html) は、人事、財務、ITといった、高い正確性と信頼性が求められる領域で、 企業の中核となる業務を支えるプラットフォームとして活用されています。Workday は、AIをビジネスの基盤となるコンテキストやガードレール、信頼できる業務プロセスと緊密に統合することで、業務を支援するだけの AI から、業務を自律的に実行し、定量的な成果を創出する AI エージェントを実現します。世界中で 11,500 社を超える企業が Workday を利用しており、その中には Fortune 500 に選出されている企業の 65％超が含まれています。ワークデイの詳細については、こちら(https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html)をご覧ください。

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