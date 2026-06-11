🎆第49回隅田川花火大会🎆特別観覧席利用鑑賞プランを座席数限定で発売します！

東武トップツアーズ株式会社

東武トップツアーズ株式会社(本社：東京都墨田区、代表取締役社長：百木田康二)は、2026年7月25日(土)に開催される隅田川花火大会を、隅田川に架かる橋梁「すみだリバーウォーク(R)」から鑑賞する特別プランとして企画し、東武グループのショッピングサイト「TOBU MALL」にて、6月12日(金)12時より座席数限定で発売いたしますので、お知らせします。

隅田川花火大会は、毎年東京都墨田区と台東区周辺で開催され、第一会場と第二会場の2か所から合計約2万発の花火が打ち上げられる伝統的な花火大会です。本プランは、隅田川に架かる橋梁「すみだリバーウォーク(R)」を貸し切りにして特別営業し、合計55席（最大80名様分）限定で発売するものです。当日は多くの人々で賑わう周辺の雑踏から離れ、隅田川上の特別なお座席にて、ゆったりと花火をご鑑賞いただき、ここでしか味わえない特別なひとときをお過ごしください。

鑑賞プランの詳細

【ペア席（2席）】

・内容：第二会場の花火を間近でご覧いただけるプラン

・席数：（ペア席）25席（最大50名様）

・金額：（ペア席）90,000円（税込）

＜早期購入割引＞6月30日（火）までにご購入のお客様は10％割引（81,000円）となります。

・特典：東武ホテル特製オードブルセット（アルコールを含む）付き

・お申込み＆詳細： https://tobumall.jp/shop/g/gTT-269905/

※URLは、6月12日（金）12時に有効となります。

【スタンダード席（1席）】

・内容：第二会場の花火を間近でご覧いただけるプラン

・席数：30席（30名様）

・金額：50,000円（税込）

＜早期購入割引＞6月30日（火）までにご購入のお客様は10％割引（45,000円）となります。

・特典：東武ホテル特製オードブルセット（アルコールを含む）付き

・お申込み＆詳細：https://tobumall.jp/shop/g/gTT-269903/

※URLは、６月12日（金）12時に有効となります。