株式会社Jitera

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」を提供する株式会社Jitera（本社：東京都港区、代表取締役：柳澤 直、以下「当社」）は、プライバシー情報マネジメントシステム（PIMS／ISO/IEC 27701:2019）の認証を新たに取得したことをお知らせいたします。

これにより、当社が提供するAIコンテキストプラットフォームをはじめとする事業活動全般において、世界基準のプライバシー保護体制が構築されていることが第三者機関によって証明されました。あわせて、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS／ISO/IEC 27001:2022）の年次監査も完了し、継続的かつ厳格なセキュリティ運用を徹底しております。

認証の概要

Jitera、プライバシー情報マネジメントシステム（PIMS）認証を新規取得

【PIMS】

認証規格：ISO/IEC 27701:2019

認証内容：プライバシー情報マネジメントシステム

位置づけ：ISMSの拡張規格

審査機関：Prescient Security LLC

認証番号：122880-2

取得日：2026年5月22日

有効期限：2028年6月30日

登録範囲：AIコンテキストプラットフォームおよびソフトウェア開発コンサルティングサービスに係るプライバシー情報マネジメントシステム（Azure・AWSインフラを含む）



【ISMS】

認証規格：ISO/IEC 27001:2022

認証内容：情報セキュリティマネジメントシステム

位置づけ：情報セキュリティの国際基準

審査機関：Prescient Security LLC

認証番号：122880（Issue 2）

初回取得日：2025年7月1日

最新改訂日：2026年5月22日

有効期限：2028年6月30日

登録範囲：AIコンテキストプラットフォームおよびソフトウェア開発コンサルティングサービスに係る情報セキュリティマネジメントシステム（Azure・AWSインフラを含む）

ISMS・PIMSについて

情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS／ISO/IEC 27001）は、国際的に整合性のとれた情報セキュリティマネジメントに対する第三者適合性評価制度です。組織が情報セキュリティリスクを適切に管理していることを、独立した審査機関が証明するものです。

プライバシー情報マネジメントシステム（PIMS／ISO/IEC 27701）は、ISMSの拡張規格として位置づけられ、個人情報（プライバシー情報）の取り扱いに関するマネジメント体制が適切に構築・運用されていることを証明するものです。PIMS認証の取得にはISMS認証の取得が前提となります。

※参考：情報マネジメントシステム認定センター（ISMS-AC）

https://isms.jp/index.html

認証取得の背景と目的

近年、企業におけるAI活用が急速に進む一方で、エンタープライズ企業がAIを導入する際のセキュリティ要件やプライバシー保護の基準はますます厳格化しています。

当社は、お客様の機密情報やプライバシーデータを最高水準で保護することが不可欠であると考え、既存のISMS運用やSOC 2 Type II準拠に加え、プライバシー保護に特化したPIMSの取得に向けた体制構築を進めてまいりました。本認証の取得により、AI導入において懸念されがちな情報漏洩やプライバシー侵害のリスクを払拭し、お客様が安全かつ迅速にAI活用を推進できる環境を整えます。

認証取得の提供価値と今後の展望

今回のPIMS新規取得により、当社のプライバシー保護体制が世界基準であることが証明されました。また、ISMSの年次監査完了は、当社がセキュリティ体制を構築するだけでなく、継続的かつ厳格に運用していることの裏付けとなります。

Jiteraは今後も、SOC 2 Type II準拠・ISMS・PIMSといったグローバルスタンダードのセキュリティ基盤を維持・強化し、エンタープライズ企業が安全にAIを活用できる環境の提供を推進してまいります。

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」とは

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」サイトトップ

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」は、コンテキストを基盤とする次世代の開発・業務環境として業務プロセスを革新し、事業成長を促進するAIエージェントです。個人特有の暗黙知や組織のノウハウをコンテキストとして蓄積。現場で使えば使うほどAIエージェントが成長し、組織ごとのカスタマイズAIエージェントとして精度の高い応答およびドキュメント生成を行います。Jitera独自のAIプラットフォームが、システム開発全体の自動化と日々の業務の効率化を実現します。

導入に関するご相談は下記フォームよりお問い合わせください。

https://jitera.com/ja/contact

株式会社Jiteraに関するお問い合わせ先

株式会社Jitera

代表取締役 柳澤 直

所在地：東京都港区西新橋1丁目2-9 日比谷セントラルビル 14階

URL：https://jitera.com/ja