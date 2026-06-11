大人のための涼感アロマ。 アルコールフリー処方の「クールアロマリフレッシャー」が「alem（アーレム）」より登場

株式会社エフォーラ

株式会社エフォーラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田口弦矢）は、フレグランスセルフケアブランド「alem（アーレム）」の第一弾プロダクトとして、アルコールフリー処方の冷感ボディミスト「クールアロマリフレッシャー」を、2026年6月12日（金）より全国のCosme Kitchen*1およびalemの公式オンラインストアにて発売いたします 。

クールアロマリフレッシャーについて

alemの第一弾プロダクトは、猛暑を乗り切るための涼感と、夏の疲れをほどくためのアロマを兼ね備えた冷感ミストです。涼やかな香りとうるおいがほどけるように広がり、日常の中に静かな余白と明日への一歩を生み出します。

クールアロマリフレッシャーの4つのこだわり

1. 高圧乳化技術による「アルコールフリー」の実現

一般的なクール商材は、アルコールを使用することが多いのですが、alemは「高圧乳化技術」を用いることで、より幅広いお肌にご使用いただけるようアルコールフリーの低刺激処方を実現しました。

- 持続する涼感- - アルコールの揮発で水分を奪わないため、乾燥を防ぎ、じんわりとした心地よい涼しさが持続します。- 肌おもい低刺激設計- - 天然由来成分90%の処方で、アルコールフリーなので、アルコールを使用しない低刺激設計で、敏感肌の方や日差しを浴びた後の肌にも配慮。大人からお子さままで使いやすい処方です。- スマートな使用感- - 揮発による強い刺激がないため、電車やオフィス、機内などの密閉空間でも周りを気にせず使用可能です。

2. ミネラル豊富な「海洋深層水」をベースに配合

ベースウォーターには、ミネラルをバランスよく含む清浄な海洋深層水を使用しています。

エアコンや紫外線で「隠れ乾燥」を起こしやすい夏の肌にうるおいを与え、コンディションを整えます。

3. 脳科学的知見にも着目し、心身を整える2つの香り

五感の中でも、臭覚は感情や記憶を司る扁桃体・海馬に0.1～0.3秒と素早く届くという実験結果も。

香料は天然由来の精油100%を使用しています。

Eucalyptus & Moroccan Mint（ユーカリ＆モロッカンミント）

・コンセプト： 清らかな水へ飛び込んだような清涼感。

・効果： 思考をクリアにし、気分をシャープに整えます。

・Notes： Top レモン / Middle ミント / Last ユーカリ

Mint Rosemary & Yuzu（ミントローズマリー＆ユズ）

・コンセプト： 地中海の太陽を想起させる瑞々しさ。

・効果： 張り詰めた気分を緩め、明るいリフレッシュ感をもたらします。

・Notes： Top ユズ / Middle ミント / Last ローズマリー

4. 洗練されたパッケージデザイン

バッグから取り出す瞬間さえも美しく演出するボトルデザイン。場所を選ばず、スマートに冷感ケアを楽しめます。

【おすすめの使用シーン】

・暑い日の外出先や移動中に。通勤・通学前後のクールダウンに。

・デスクワークの合間に。仕事の疲れや、暑さによるイライラを感じた時の気分転換に。

・アクティブな場面で。 運動後の火照った体のクーリングダウンに。

・お風呂上がりに。汗が引きにくい入浴後のボディケアとして。

・全身のケアに。頭皮、首まわり、デコルテ、背中、腕、脚など、熱がこもりやすい部分へ。

監修・プロフィール

ブランドディレクター 田口 まさ美（たぐち まさみ）

【プロフィール】

出版社・小学館にて23年以上にわたり編集者として活動。教育誌・ファッション誌を担当し、10年以上にわたって子どもの心や非認知能力をテーマにした教育コンテンツを手掛けてきた。一方で数多くの著名人へのインタビューも担当し、人の内面に深く耳を傾けることの大切さを実感。シングルマザーとして仕事と育児を両立しながら走り続けた30～40代に、働き詰めで身体を壊した経験から「自分に許可を出し、自分で自分を照らす時間」の必要性を痛感。その実体験と編集者として積み重ねてきた視点をもとに、alemを立ち上げた。

商品概要

・商品名： alem クールアロマリフレッシャー（全2種）

・内容量： 45ml

・販売価格： 各2,640円（税込）

・発売日： 2026年6月12日（金）より順次販売開始

・販売場所： 全国のCosme Kitchen*1（順次）、alem公式オンラインストア*2

*1・Cosme Kitchen 全国店舗

・Biople 全国店舗

・Biop イイトルミネ新宿店

・MASH GO GREEN STORE(https://www.cosmekitchen-webstore.jp/)

*2・alem（アーレム）Official Online Store(https://alem.jp/)

※一部取り扱いのない店舗もございます。

フレグランスセルフケアブランド「alem（アーレム）」とは

alemは、「A little light for every moment.（人生のすべての瞬間を、小さな光でそっと照らすように）」をコンセプトに掲げるブランドです。常にプレッシャーの中で生きる現代女性に向けて、脳科学的視点からも有用であるとされる「香り」と「うるおい」に着目し、「香りで心をほどき、うるおいで肌を満たす」時間に寄り添うプロダクトを提案します。

・alem（アーレム）Official Online Store：https://alem.jp/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/alem.jp

株式会社エフォーラ について

エフォーラは、「余裕がある自然体で、魅力的な人生を」をミッションに掲げるライフスタイル＆ビューティーカンパニーです。美しさの解釈を自分自身で再定義できる場を提供することをビジョンに掲げ、プロダクト開発・メディア運営・コミュニティ形成・マーケティング支援を一体で行います。人生の中盤で訪れる価値観のシフトに寄り添い、自然体でいられる生き方を提案し続けます。事業創造マーケティングカンパニー株式会社ナハトのグループ企業。詳しくは、コーポレートサイト（https://effora.co.jp/）をご覧ください。

【会社概要（URL：https://effora.co.jp/(https://effora.co.jp/)）】

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F（株式会社ナハト内）

・代表者：田口 弦矢

・創 業：2025年3月

・事業内容：商品開発、メディア事業、コミュニティ運営、マーケティング支援 等

【本リリースに関するお問合せ先】

・エフォーラ広報担当

・E-mail：pr@effora.co.jp